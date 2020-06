L'Oroscopo di domani, venerdì 19 giugno 2020 porta all'attenzione di tutti voi, appassionati della buona Astrologia, le valutazioni giornaliere relative ai comparti amore, lavoro e salute. In questo caso a giocare un ruolo fondamentale sono come sempre le effemeridi, nel contesto interessanti i segni della seconda sestina. Vediamo allora di fare una breve anticipazione sul prossimo giorno in arrivo con l'intento di dare spicco, come da prassi, ai segni più e meno fortunati nel periodo indicato.

In evidenza quest'oggi un interessante quartetto formato da segni altamente fortunati. Certamente vorreste sapere in anteprima quali sono, come è giusto che sia.

Bene, vi accontentiamo immediatamente: in prima lista risulta Bilancia, favorito al "top del giorno". A poca distanza dal primo in assoluto, Sagittario, Acquario, Pesci, tutti considerati in ottima giornata, dunque sottoscritti con le cinque stelline della buona fortuna. Invece poche probabilità di avere riscontri positivi per i nativi del segno del Capricorno. Secondo quanto esposto nelle previsioni zodiacali del 19 giugno, potrebbero arrivare problemi in campo sentimentale agli appartenenti al sensibile simbolo di Fuoco.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni del giorno segno per segno.

Classifica stelline 19 giugno

Pronti a gongolare nel caso il vostro segno risulti tra i fortunati di questo venerdì?

Come sappiamo, il responso è possibile trovarlo solamente "sfogliando" le pagine virtuali del nostro oroscopo giornaliero. In questo caso, a dare le risposte giuste è senz'altro la nostra classifica stelline interessante la giornata di venerdì 19 giugno. Il migliore, come da anticipazioni iniziali, la Bilancia con al seguito Sagittario, Acquario e Pesci, tutti valutati in giornata "top".

Agli antipodi, con probabili piccole vicissitudini ancora da mettere in sicurezza, il Capricorno.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Bilancia;

: Bilancia; ★★★★★: Sagittario, Acquario, Pesci;

★★★★: Scorpione;

★★★: NESSUNO

★★: Capricorno.

Previsioni zodiacali di domani 19 giugno: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): 'top del giorno'.

L'oroscopo di domani, venerdì 19 giugno, indica una giornata splendida su ogni fronte. Il periodo, valutato dall'Astrologia del momento con il massimo della positività, certamente non deluderà le attese dei più. La Luna, attualmente nel segno dei Gemelli, senz'altro darà quella sferzata di energia in più in grado di regalare al periodo una nuova luce.

Amore : le coppie potranno vivere finalmente momenti indimenticabili, oppure trascorrere una serata piacevole da segnare negli annali dei ricordi. Ottimo frangente per ricomporre strappi o posizioni in bilico. Single, giornata positiva: gran parte degli attriti saranno ridimensionati e potreste davvero gettare le basi per un’intesa forte e completa. Cercate di fare il possibile per coordinare al meglio le vostre energie, sia mentali che fisiche. Sappiate dare il meglio nelle vostre performance amorose.

: le coppie potranno vivere finalmente momenti indimenticabili, oppure trascorrere una serata piacevole da segnare negli annali dei ricordi. Ottimo frangente per ricomporre strappi o posizioni in bilico. Single, giornata positiva: gran parte degli attriti saranno ridimensionati e potreste davvero gettare le basi per un’intesa forte e completa. Cercate di fare il possibile per coordinare al meglio le vostre energie, sia mentali che fisiche. Sappiate dare il meglio nelle vostre performance amorose. Lavoro : il tempo che scorre non vi farà paura, d'altronde chi semina poi raccoglie ed i vostri sforzi (già fatti in precedenza) daranno senz'altro i loro frutti. Se sarete pazienti tutto sarà ampiamente ricompensato. Concedetevi però ogni tanto momenti di relax.

: il tempo che scorre non vi farà paura, d'altronde chi semina poi raccoglie ed i vostri sforzi (già fatti in precedenza) daranno senz'altro i loro frutti. Se sarete pazienti tutto sarà ampiamente ricompensato. Concedetevi però ogni tanto momenti di relax. Salute : il cambio delle temperature stagionali si fa sentire più del normale in questo periodo. In agguato cali di energia, o recidive di vecchi acciacchi. Consigliata una idonea prevenzione.

: il cambio delle temperature stagionali si fa sentire più del normale in questo periodo. In agguato cali di energia, o recidive di vecchi acciacchi. Consigliata una idonea prevenzione. Frase del giorno : "I consigli che seguiamo più volentieri sono quelli che noi stessi ci saremmo dati." (Roberto Gervaso).

: "I consigli che seguiamo più volentieri sono quelli che noi stessi ci saremmo dati." (Roberto Gervaso). Voto: 10+.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★.

Giornata semplice ma certamente lineare e senza quegli ingovernabili alti e bassi, fonte di stress e nervosismo. Come si evince dal cielo astrale di vostra competenza, anche in famiglia non avrete di che lamentarvi: attenti solo ad alcuni repentini cambiamenti che potrebbero cogliervi impreparati. Parlando prettamente di economia e finanze, potrebbe arrivare qualche piccolo guadagno in più.

Amore : inizierà il recupero che vi permetterà di lasciarvi alle spalle le situazioni complicate che avete vissuto da poco. Fate appello alla vostra sensibilità per comprendere le ragioni della persona amata e ristabilire la serenità. Single, l'oroscopo di venerdì prevede un'opportunità di cambiamento nella vostra sfera emotiva. Occhio, potrebbe cogliervi di sorpresa!

: inizierà il recupero che vi permetterà di lasciarvi alle spalle le situazioni complicate che avete vissuto da poco. Fate appello alla vostra sensibilità per comprendere le ragioni della persona amata e ristabilire la serenità. Single, l'oroscopo di venerdì prevede un'opportunità di cambiamento nella vostra sfera emotiva. Occhio, potrebbe cogliervi di sorpresa! Lavoro : in molti riuscirete a sfruttare le migliori qualità e competenze in possesso. Ne conseguirà un gratificante riconoscimento da parte dei colleghi o di un superiore. Se davvero dovesse essere così, complimenti!

: in molti riuscirete a sfruttare le migliori qualità e competenze in possesso. Ne conseguirà un gratificante riconoscimento da parte dei colleghi o di un superiore. Se davvero dovesse essere così, complimenti! Salute : sensazione di leggera ebbrezza che viene registrata dal cervello e irradiata al corpo, il quale la ritrasmette sotto forma di esuberanza, di curiosità e voglia di fare.

: sensazione di leggera ebbrezza che viene registrata dal cervello e irradiata al corpo, il quale la ritrasmette sotto forma di esuberanza, di curiosità e voglia di fare. Frase del giorno : "La più piccola somma di denaro ci è più gradita del consiglio più prezioso." (Anonimo).

: "La più piccola somma di denaro ci è più gradita del consiglio più prezioso." (Anonimo). Voto: 8+.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★.

L'oroscopo di domani 19 giugno al Sagittario indica che questo venerdì sarà senz'altro molto positivo da vivere. Potrete valorizzare o riscoprire le vostre capacità e magari esprimere finalmente tutte quelle emozioni tenute forse un po' represse in un angolino della mente. In questo caso le previsioni del giorno invogliano a giocare il tutto per tutto.

Amore : si consiglia di trattenere il respiro e nel contempo perdonare. In coppia vi attende una giornata esuberante: molti si faranno trascinare in un vortice di passioni sempre più elettrizzanti. Stupite il partner con qualcosa di diverso, magari sussurrando parole d'amore o dedicando una romantica poesia, proprio come si usava fare non troppo tempo fa. Single, finalmente potrebbe emergere la vostra dolce fantasia. Con un po' di azzardo (calcolato!) in più riuscirete a fare ciò che avreste sempre voluto fare ma che avete sempre rimandato, per paura di non avere grandi capacità.

: si consiglia di trattenere il respiro e nel contempo perdonare. In coppia vi attende una giornata esuberante: molti si faranno trascinare in un vortice di passioni sempre più elettrizzanti. Stupite il partner con qualcosa di diverso, magari sussurrando parole d'amore o dedicando una romantica poesia, proprio come si usava fare non troppo tempo fa. Single, finalmente potrebbe emergere la vostra dolce fantasia. Con un po' di azzardo (calcolato!) in più riuscirete a fare ciò che avreste sempre voluto fare ma che avete sempre rimandato, per paura di non avere grandi capacità. Lavoro : visto il quadro astrale promettente, ad alcuni con lavoro sotto contratto potrebbero sortire novità interessanti in merito alla propria mansione. Chi con attività in proprio dovrà cercare di tassellare eventuali disfunzioni.

: visto il quadro astrale promettente, ad alcuni con lavoro sotto contratto potrebbero sortire novità interessanti in merito alla propria mansione. Chi con attività in proprio dovrà cercare di tassellare eventuali disfunzioni. Salute : dinamismo in rialzo. Sarete stracolmi di buone energie da investire, però massima attenzione a non strafare. Riuscita nelle cose relative al corpo e alla bellezza in generale.

: dinamismo in rialzo. Sarete stracolmi di buone energie da investire, però massima attenzione a non strafare. Riuscita nelle cose relative al corpo e alla bellezza in generale. Frase del giorno : "Devo il mio successo all'aver ascoltato rispettosamente i migliori consigli, e poi essere andato via per fare l’esatto opposto." (GK Chesterton).

: "Devo il mio successo all'aver ascoltato rispettosamente i migliori consigli, e poi essere andato via per fare l’esatto opposto." (GK Chesterton). Voto: 9.

Oroscopo del giorno 19 giugno: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★.

L'oroscopo sulla giornata di domani, venerdì 19 giugno, anticipa un periodo problematico da risolvere. Probabili situazioni da prendere con le cosiddette pinze, specialmente nel comparto dedicato ai sentimenti. In generale, sia in famiglia che nelle amicizie, eventuali giri di parole non serviranno a rendere meno tesa qualunque situazione. Potreste sperimentare l'imbarazzo nel dover chinare il capo e accettare, pur controvoglia, un rimprovero: non ve la prendete.

Amore : l'andamento generale si profila abbastanza stressante. In vista un venerdì segnato dal "ko"? Sembrerebbe di sì, ma state calmi, una soluzione si trova sempre. In arrivo probabilmente tensioni o alterchi di vario genere, in primis con il partner. Questo stato vi costringerà a dosare con attenzione parole ed energie: fatelo! Single, sarete talmente concentrati su voi stessi, i vostri impegni ed i vostri interessi che finirete per trascurate tutto il resto. Difficilmente vi dimostrerete disponibili allo scambio con gli altri, cercate quindi di ammorbidirvi dando spazio a tutti quelli che vi sono vicini.

: l'andamento generale si profila abbastanza stressante. In vista un venerdì segnato dal "ko"? Sembrerebbe di sì, ma state calmi, una soluzione si trova sempre. In arrivo probabilmente tensioni o alterchi di vario genere, in primis con il partner. Questo stato vi costringerà a dosare con attenzione parole ed energie: fatelo! Single, sarete talmente concentrati su voi stessi, i vostri impegni ed i vostri interessi che finirete per trascurate tutto il resto. Difficilmente vi dimostrerete disponibili allo scambio con gli altri, cercate quindi di ammorbidirvi dando spazio a tutti quelli che vi sono vicini. Lavoro : abbiate pazienza perché i disegni celesti che ora vi ostacolano, fra non molto miglioreranno. Cercate quindi di mantenere intatta la sicurezza nelle vostre capacità organizzative e attendete tempi migliori.

: abbiate pazienza perché i disegni celesti che ora vi ostacolano, fra non molto miglioreranno. Cercate quindi di mantenere intatta la sicurezza nelle vostre capacità organizzative e attendete tempi migliori. Salute : la forma fisica è in netto aumento. Iniziate a preparare programmi per viaggi oppure per nuove cose da mettere in gioco. Potrete cimentarvi anche in cose che richiedono coraggio.

: la forma fisica è in netto aumento. Iniziate a preparare programmi per viaggi oppure per nuove cose da mettere in gioco. Potrete cimentarvi anche in cose che richiedono coraggio. Frase del giorno : "L’unica cosa da fare con i buoni consigli è passarli a qualcun altro. A noi non servono mai." (Arthur Bloch).

: "L’unica cosa da fare con i buoni consigli è passarli a qualcun altro. A noi non servono mai." (Arthur Bloch). Voto: 6-.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★.

Questa parte della settimana per voi dell'Acquario si prospetta certamente meravigliosa. Diciamo che riuscirete a coordinare dovere e piacere senza intaccare troppo la vostra energia, in questi ultimi tempi un po' in calo. Senz'altro in tanti vi attiverete per apportare qualche cambiamento cercando di migliorare l'attuale monotonia della vita quotidiana.

Amore : specialmente in coppia molti potranno tirare un bel sospiro di sollievo! Il periodo "no" vissuto la scorsa settimana e parte di questa, sembra stia rientrando: già vi sentite meglio, non è così? Avrete le energie al massimo e vi concentrerete sulle strategie migliori per raggiungere i vostri obiettivi. Single, l'ondata di passione proveniente da astri particolarmente positivi verso il vostro segno vivacizzerà la vostra vita affettiva presente e futura. Traetene vantaggio, magari dimenticando eventuali preoccupazioni. Un colpo di fulmine potrebbe scombussolare la vostra solitudine.

: specialmente in coppia molti potranno tirare un bel sospiro di sollievo! Il periodo "no" vissuto la scorsa settimana e parte di questa, sembra stia rientrando: già vi sentite meglio, non è così? Avrete le energie al massimo e vi concentrerete sulle strategie migliori per raggiungere i vostri obiettivi. Single, l'ondata di passione proveniente da astri particolarmente positivi verso il vostro segno vivacizzerà la vostra vita affettiva presente e futura. Traetene vantaggio, magari dimenticando eventuali preoccupazioni. Un colpo di fulmine potrebbe scombussolare la vostra solitudine. Lavoro : l'oroscopo di domani indica un periodo interessante. Avrete nuove prospettive davanti e di certo non vi arrenderete. Buone nuove in arrivo anche nel settore privato: a volte vi lasciate scoraggiare senza motivo, invece da ora qualcosa si muoverà in direzione di orizzonti ben diversi

: l'oroscopo di domani indica un periodo interessante. Avrete nuove prospettive davanti e di certo non vi arrenderete. Buone nuove in arrivo anche nel settore privato: a volte vi lasciate scoraggiare senza motivo, invece da ora qualcosa si muoverà in direzione di orizzonti ben diversi Salute : per favorire la salute e la ricrescita dei capelli, è buona norma prima di massaggiare il cuoio capelluto pettinarsi, ovviamente facendolo a testa in giù.

: per favorire la salute e la ricrescita dei capelli, è buona norma prima di massaggiare il cuoio capelluto pettinarsi, ovviamente facendolo a testa in giù. Frase del giorno : "Sappi quando è il momento di dissociarti. Se ascolti troppi consigli, potresti finire col fare gli errori degli altri." (Ann Landers).

: "Sappi quando è il momento di dissociarti. Se ascolti troppi consigli, potresti finire col fare gli errori degli altri." (Ann Landers). Voto: 9+.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★.

Secondo l'oroscopo di domani questo venerdì 19 giugno partirà e si manterrà decisamente positivo. I pianeti appoggeranno le vostre scelte e vi faranno vivere momenti soddisfacenti anche in eventuali situazioni difficili. Stupirete le persone con il vostro nuovo modo di fare e sarete da questi sinceramente ricambiati.