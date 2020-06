L'oroscopo del 20 giugno è pronto a dire la sua sul probabile andamento di questo sabato. Per i nativi dei Gemelli è giunta l'ora di mettersi in gioco. I nativi dei Pesci dovrebbero cogliere al volo le occasioni che si presentano in questa giornata.

DI seguito approfondiamo l'astrologia relativa alla giornata di sabato e le previsioni delle stelle su amore e lavoro per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Finalmente siete pronti a dare una prova di grande passionalità. Non abbiate timore di esprimere i vostri sentimenti, soprattutto in questa seconda metà di giugno.

Una cosa è certa, non vi annoierete. Nella professione si prospetta una giornata favorevole e vantaggiosa. Siete vicini a ottenere risultati desiderati, fatevi valere qualunque sia il vostro ruolo o la vostra posizione.

Toro – Se tra voi e il partner c’è amore profondo e sincero, questo periodo vi regala momenti davvero eccitanti. Anche se la vostra unione è datata, potreste riaccendere quelle sensazioni che credevate sopite. Se ci sono divergenze o tensioni, fate attenzione, potrebbero nascere discussioni aspre. In campo lavorativo cercate di migliorare i progetti che state svolgendo e curate di più i rapporti con colleghi e superiori, degni dalla vostra stima.

Gemelli – L’audacia e la grinta vi spronano a mettervi in gioco e a non aspettare un cenno di consenso da parte di terzi.

In generale, si prospetta un periodo di nuove conoscenze, di flirt, nuovi amori e amicizie. Fate attenzione a non ingarbugliarvi nelle vostre stesse emozioni. La nota dolente è il denaro: troppe uscite, forse dovuti alle spese voluttuarie.

Cancro – Questa giornata d’inizio weekend non è proprio eccezionale, soprattutto per chi spera in delle novità.

Molti cambiamenti sono già avvenuti e molti ancora avverranno nel vostro cuore. Preparatevi a un salto di qualità. Buttate alle vostre spalle tutte le incertezze e gli aspetti negativi del vostro modo di vivere l’amore come una crisalide, pronta a diventare farfalla. Il lavoro richiede massima concentrazione.

Previsioni di sabato 20 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – Giornata adatta per migliorare la complicità di coppia. Potete esprimere le vostre esigenze, mettere fine ai passi falsi compiuti in precedenza. Se volete un po' di romanticismo in più, puntate tutto su questo fine settimana. Periodo ottimo per la vostra carriera, potreste avere ottime idee per migliorare le entrate.

Vergine – La fiducia e l’abilità con le parole sono due doti preziose, soprattutto se siete single in cerca dell’anima gemella o di un po' di compagnia per l’estate. Fatevi avanti e fatevi apprezzare, riscuoterete interesse e piacerete molto. Negli ultimi tempi le spese sono aumentate ma non i guadagni, perciò muovetevi bene nel campo del lavoro e delle collaborazioni.

Bilancia – L’amore vi mette sulla graticola, si prospetta una giornata complicata e snervante. Dovete adottare le misure di emergenza per non sbottare ma ne varrà la pena, perché poi l’atmosfera diventerà più rilassante e le emozioni si ammorbidiranno sempre di più. In questa giornata di sabato avete mille impegni, ritardi e imprevisti. Non mancano anche le richieste stressanti di clienti, colleghi o superiori. Siate pazienti e organizzate una breve vacanza estiva.

Scorpione – Questa giornata inizia in maniera promettente. Se avete i nervi a fior di pelle, l'oroscopo consiglia di vuotare il sacco con il vostro fedele confidente. Periodo giusto anche per mettere a punto i vostri progetti di vitale importanza.

Magari comincerete a parlare anche di vacanze. In campo lavorativo non mancano le gratificazioni economiche e riscontri positivi del vostro operato.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Periodo perfetto per innamorarvi. La vostra vita sociale è più dinamica del solito, vi offre più occasioni di valutare una persona che potrebbe fare al caso vostro. Poi, con le stelle a favore, l’intraprendenza non vi mancherà e saprete farvi apprezzare. Il vostro stile attira il partner giusto. Mettetevi in gioco con fiducia, ne varrà la pena. Se state cercando lavoro, migliorate il curriculum e ampliate la rete dei contatti. Anche il web potrebbe offrirvi discrete opportunità.

Capricorno – La giornata inizia in maniera tranquilla.

Siete immersi nei vostri pensieri, forse state pensando su cosa vi ha dato la vita. Se avete una storia seria, programmate con il vostro partner qualcosa che faccia bene al vostro rapporto. Se siete single, di sicuro state pensando di godervi l’estate, di curare di più il vostro look o di buttarvi in qualche avventura passionale. Il campo professionale richiede molta creatività.

Acquario – Anche se questo periodo è poco stimolante, è ideale per trovare la persona giusta. Magari già vi piace qualcuno ma avete deciso di prendervi del tempo, avete fatto bene. Solo voi sapete benissimo che cosa vi hanno lasciato le esperienze degli amori passati. Per ampliare i vostri orizzonti lavorativi potreste cercare un lavoretto sul web o iniziare con un lavoro part-time.

Pesci – Anche se tranquilla, questa giornata non passa inosservata, anzi, vi promette emozioni profonde e inedite. Se di recente siete stati molto distratti nei rapporti con il partner, ora potreste organizzare una breve vacanza o magari una serata speciale. Sfruttate bene le occasioni che si presentano davanti ai vostri occhi. Periodo promettente per la carriera, la professione e il denaro. Non lasciate passare un cielo così favorevole senza fare nulla.