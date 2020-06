La Luna è il satellite del pianeta Terra e risplende di luce riflessa dal Sole. Nell'Oroscopo, rappresenta la parte femminile di ciascun segno zodiacale e acuisce la ricettività alle emozioni, la sensibilità. Il mistero aleggia intorno a questo satellite notturno che favorisce le nascite, rende più profondo il modo di amare anche se in aspetto dissonante, produce mutevolezza e apatia.

Di seguito approfondiamo le caratteristiche e curiosità sulla Luna.

La Luna: ecco il suo significato in astrologia

La Luna in oroscopo è l’astro dedicato ai sentimenti, alla sensibilità ricettiva, alla volubilità. Questo astro notturno illumina quindi il cammino nell’anima di ciascun simbolo zodiacale, puntando un riflettore sull’emotività e facendo individuare la strada giusta che porta alla realizzazione dei desideri amorosi o professionali.

Questo luminare infatti sprigiona nei segni che lo accolgono, un’intuizione fortunata per captare al volo le sfumature caratteriali degli altri, quasi svolgendo una radix dell’interiorità. In astrologia la Luna rappresenta il lato femminile, quindi approfondisce anche il rapporto con la madre facendo salire a galla alcune tensioni nascoste in fondo al cuore o acuendo un temperamento più materno e sensibile nei confronti degli affetti. In dissonanza, la Luna produce volubilità, irrequietezza e discontinuità.

La Luna nei primi segni dello zodiaco

In base all’entrata della Luna in un determinato simbolo astrologico, questo luminare acquista un significato più profondo e riesce a dare un quadro emotivo preciso e unico in sé.

Nell’Ariete, prima casa astrologica governata dal focoso Marte, la Luna conferisce una certa aggressività nei confronti degli altri. In campo lavorativo però acuisce la curiosità intellettuale e regala grande spirito d’iniziativa. Luna in aspetto dissonante sprigiona nervosismo.

Nel Toro, l’astro d’argento risulta in esaltazione e sprigiona uno spiccato savoir-faire in amore.

Più concreta e decisa anche in ambito professionale, Luna in Toro promette guadagni e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In dissonanza invece può causare scandali, amori misteriosi e perdite economiche.

Per quanto riguarda il segno dei Gemelli, il satellite notturno produce una grande curiosità e sete di sapere, che spinge il soggetto ad agire superando gli ostacoli con un’intuizione fortunata sia in amore che sul lavoro.

In opposizione o quadratura, si riscontrano invece indecisioni e insicurezze.

Per il segno zodiacale del Cancro, l’astro d’argento approfondisce gli affetti domestici e sprigiona un modo di amare materno e molto affettuoso. In ambito professionale, viene potenziata la fantasia e la creatività acquista spessore in maniera fortunata. In dissonanza, Luna provoca in questa casa astrologica incostanza negli affetti, morbosità e squilibri in ambito lavorativo.

Per il Leone invece, il satellite notturno punta un riflettore sulla mania di protagonismo di questo segno che ama stare al centro dell’attenzione. Diventa vivace ed esige attenzioni dalle persone che gli stanno attorno. In ambito lavorativo viene potenziato l’idealismo che fa affermare le idee in maniera determinata e tenace.

In dissonanza, può produrre megalomania e tendenza al bluff.

Infine per la Vergine, Luna in posizione armonica regala praticità, sensibilità e intuizione, tutte da utilizzare nelle sfere vitali per emergere con successo. In dissonanza, Luna produce difficoltà difficoltà e un atteggiamento troppo pignolo e critico.

Luna in domicilio nella seconda sestina di segni zodiacali

La Luna nel settimo segno dello zodiaco approfondisce gli affetti in maniera armonica e rafforza i legami esistenti, introducendo novità in amore anche per i Bilancia che cercano l’anima gemella. In campo professionale viene acuita la diplomazia e si risolvono eventuali attriti in via amichevole. Luna lesa porta a intralci, noie sentimentali che possono giungere anche alla separazione.

Nello Scorpione Luna diventa introspettiva e profonda, facendo salire a galla emozioni nascoste. Una spiccata intuizione diventa benefica in campo lavorativo per primeggiare. In dissonanza, l’astro d’argento scatena la tendenza a dire bugie e a vendicarsi dei torti subiti.

Per quanto riguarda il Sagittario, il satellite notturno nel domicilio di Giove si trova alla perfezione e sprigiona vitalità, l’amore per i viaggi. In campo professionale è prevista la riuscita di accordi con l’estero ed intuizioni felici. In dissonanza, Luna causa malinconia e tristezza.

Per il Capricorno l’astro d’argento garantisce pazienza e razionalità, la voglia di approfondire affetti stabili e durevoli. E’ previsto l’avanzamento in campo lavorativo ma se in dissonanza, si prevede indecisione e capricciosità.

In un segno libero come l’Acquario, la Luna si trova nella condizione di sprigionare eccentricità, seguendo la scia originale di Urano in domicilio. Così in amore si esce fuori dagli schemi, vivendo il tutto in maniera innovativa e in campo lavorativo, vi è una marcia in più per raggiungere i desideri ambiti. In opposizione o quadratura, l’astro d’argento causa eccessivo cerebralismo.

Infine per quanto riguarda i Pesci, Luna regala atmosfere romantiche, sensibili e sognanti anche se un tantino surreali. Buona la creatività dove la fantasia vola, ma questo segno deve stare attento a una dissonanza che fa confondere il sogno con la realtà, inscenando atmosfere suggestionabili e fuori dalla realtà.