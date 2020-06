Nell'oroscopo della giornata di sabato 20 giugno, i nativi Leone, coinvolti in una relazione amorosa particolare, potrebbero ottenere qualcosa di diverso dal solito, mentre Bilancia avrà l'occasione di sperimentare nuove sensazioni soprattutto se in cerca dell'amore. Gli influssi di Giove in congiunzione al segno del Capricorno permetteranno ai nativi del segno di avere una marcia in più al lavoro, mentre Cancro si sentirà particolarmente apprezzato dagli altri. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di sabato 20 giugno 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 20 giugno 2020 segno per segno

Ariete: in questa giornata sul fronte lavorativo avrete l'opportunità di mettervi in gioco e mostrare le vostre abilità fisiche o intellettuali.

Ci saranno inoltre scambi di opinioni tra voi colleghi che in qualche modo potrebbero essere utili a voi e al vostro gruppo di lavoro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale questo inizio di fine settimana potrebbe rivelarsi un po’ turbolento, ma un po’ di gentilezza e comprensione soprattutto nei confronti del partner potrebbe rivelarsi efficace. Se siete single e non ve la sentite di dare sfogo ai vostri sentimenti, non preoccupatevi, arriveranno sicuramente momenti migliori. Voto - 7+

Toro: vi sentirete particolarmente attraenti in questa giornata voi single, secondo l'oroscopo di sabato. Questo atteggiamento potrebbe essere utile per trovare l'amore ma qualora non ci riuscite, potrete sempre riprovare.

Se avete una relazione fissa approfittate del periodo per stupire il partner e passare un po’ di tempo insieme. Per quanto riguarda il lavoro potreste riuscire a ricavare idee degne di nota attraverso alcune discussioni stimolanti con i colleghi. Voto - 8

Gemelli: configurazione astrale che prevede il pianeta Venere in congiunzione al vostro cielo.

Sul fronte sentimentale potrete fare leva sulle emozioni e sensazioni che sapete nella vostra relazione di coppia causano effetti positivi. Se invece siete single corteggiate pure la persona che amate, e con un po’ di fortuna, potreste ottenere discreti risultati. In ambito lavorativo i guadagni iniziano a diventare interessanti e non sarebbe male mettere qualcosa da parte per un progetto ambizioso.

Voto - 8,5

Cancro: ottima giornata per voi nativi del segno. Gli influssi di Mercurio in congiunzione al vostro cielo rendono la vostra giornata più che soddisfacente sotto diversi punti di vista. Sul fronte amoroso vi sentirete particolarmente apprezzati dal partner, tanto che vivrete momenti splendidi insieme. Se siete single riuscirete a trovare del tempo da dedicare anche ai vostri amici. Nel lavoro dedicherete il vostro tempo ad impegnarvi e ottenere buoni risultati, senza necessariamente arrivare a fare le ore piccole. Voto - 8

Leone: oroscopo di sabato all'insegna del romanticismo per voi nativi del segno, grazie soprattutto a Venere e al Sole in ottima posizione. La vostra relazione di coppia attraverserà bei momenti che, pur nella loro semplicità, saranno unici e da ricordare per voi.

Se siete single e siete coinvolti in una potenziale storia d'amore, in questa giornata, potreste ottenere qualcosa di diverso dal solito. Nel lavoro sarete stimolati da impegni molto interessanti, che si andranno ad associare a guadagni piano piano sempre più alti. Voto - 8+

Vergine: ancora una giornata in calo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, a causa di Venere in quadratura dal segno dei Gemelli. Con questo cielo sul fronte sentimentale non aspettatevi grandi cose dalla vostra relazione di coppia, ciò nonostante continuate a dimostrare il vostro amore per il partner. Se siete single forse sarebbe il caso di riflettere se fare affidamento oppure no ad una persona. Nel lavoro cercate di organizzare i vostri impegni in modo da sfruttare ogni momento e non spendere inutilmente energie.

Voto - 6,5

Bilancia: oroscopo di sabato intenso per quanto riguarda la sfera sentimentale, grazie alla posizione favorevole di Venere e del Sole. Potrete permettervi di osare in questa giornata, di portare avanti la vostra relazione di coppia in maniera del tutto originale. Se siete single potreste vivere sensazioni completamente inedite quando al vostro fianco avrete una persona speciale. In ambito lavorativo farete delle modifiche ai vostri progetti, per renderli più appropriati e raggiungere risultati migliori. Voto - 8+

Scorpione: configurazione astrale discreta per voi nativi del segno, con Mercurio in trigono dal Cancro, pronto a darvi una mano per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Vi darete tanto da fare affinché riusciate a completare le vostre mansioni, soprattutto voi nati nella terza decade.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale invece un po’ di stress potrebbe portarvi a rispondere male agli altri, sappiate però che in questo modo vi prenderete voi il torto. Se siete single e avete delle mansioni da sbrigare approfittate del tempo libero che avete. Voto - 7

Sagittario: Venere in opposizione al vostro segno zodiacale renderà la vostra giornata poco convincente dal punto di vista sentimentale. L'oroscopo vi consiglia di prestare attenzione al vostro temperamento in quanto potreste ritrovarvi involontariamente in mezzo a una discussione. Se siete single preferirete darvi da fare svolgendo le vostre mansioni personali, senza preoccuparvi troppo degli altri. Nel lavoro avete bisogno di riprendere il controllo della situazione e in questa giornata potreste anche riuscirci.

Voto - 6

Capricorno: oroscopo della giornata di sabato che prevede ancora un ottimo Giove in congiunzione al vostro cielo, che vi darà forte sostegno per quanto riguarda il lavoro. Ciò nonostante dovrete fare attenzione a Mercurio sfavorevole che potrebbe portare qualche piccolo imprevisto. Sul fronte amoroso, se siete single e avete capito di aver sbagliato qualcosa, non abbiate timore di riconoscerlo e affilate le armi per fare qualcosa di più in futuro. Se invece avete una relazione fissa prendetevi più cura del partner, soprattutto in questo periodo. Voto - 7+

Acquario: potrebbero arrivare alcuni vantaggi di tipo economico per quanto riguarda il fronte lavorativo secondo l'oroscopo della giornata di sabato.

Il vostro impegno e i vostri sforzi per dare qualcosa in più alla vostra attività potrebbero essere premiati e voi ne sarete entusiasta. In amore organizzerete qualcosa di carino con la vostra anima gemella per trascorrere una piacevole serata. Se siete single e volete superare a tutti i costi un esame, dovrete prima capire i vostri punti deboli e cercare di migliorarli. Voto - 8-

Pesci: giornata di sabato perfetta per fare qualcosa di diverso dal solito sul posto di lavoro, considerato che Marte continua a darvi manforte. Le vostre idee saranno perfette fino all'ultimo dettaglio, ottenendo ottimi risultati dalle vostre mansioni, soprattutto i nati nella prima decade. Sul fronte amoroso se siete single sarete impazienti e le vostre emozioni potrebbero involontariamente uscire fuori.

Se avete una relazione fissa, focalizzatevi su cosa fare per rendere ulteriormente felice la vostra anima gemella. Voto - 7,5