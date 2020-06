L'Oroscopo del giorno di sabato 13 giugno è pronto a svelare le previsioni sul primo giorno di weekend. Nel cielo astrologico troviamo ad attenderci una spettacolare Luna in Ariete, fedele compagna di chi ama o vorrebbe essere amato. In primo piano tra i sei segni in analisi nel contesto, senza dubbio l'Ariete, "top del giorno". Ottimo periodo anche per il Leone, valutato nel presente percorso quotidiano con cinque stelle. Male, invece, secondo l'oroscopo del 13 giugno, il Cancro e la Vergine, rispettivamente "sottotono" e da ko.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 13 giugno

Il prossimo sabato, penultimo giorno della settimana, è pronto per essere relazionato con i sei segni astrali in analisi. Dunque, immancabile l'appuntamento con l'astrologia applicata al quotidiano, come al solito ben rappresentata dalla nostra classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 13 giugno. Come annunciato in apertura, ad essere valutati dall'oroscopo del giorno su amore, lavoro e salute, in questa sede, i soli segni interessanti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Ariete - Luna nel segno;

: Ariete - Luna nel segno; ★★★★★: Leone;

★★★★: Toro, Gemelli;

★★★: Cancro;

★★: Vergine.

Le previsioni del giorno 13 giugno da Ariete a Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): "top del giorno".

Giornata all'insegna della Luna nel segno, dunque massima positività in campo sentimentale. Amore: l'oroscopo di sabato al segno dell'Ariete porta buone notizie. Le stelle dicono che avrete voglia di fare e di scoprire cose nuove, soprattutto vivere più che mai in serenità il periodo. Anche fare qualche piccola pazzia, magari che vi mandi l'adrenalina ai massimi livelli, sarebbe una scelta perfetta per enfatizzare l'ottimo momento.

Quindi, scegliete con calma secondo desiderio e lanciatevi all'avventura con gusto. Il vostro umore ed il vostro spirito ne godranno appieno e vi ringrazieranno. Single, se siete innamorati, riuscirete sicuramente a trovare la chiave giusta per entrare nel cuore della persona amata. Fatevi consigliare da un amico/a.

Lavoro: operare con gli altri sarà facile e divertente, riuscirete a diventare un elemento trainante del gruppo sia per l'affidabilità che per l'inventiva di cui darete prova. Salute: avrete una gran voglia di stare all'aperto e di fare movimento, il corpo e la mente ne beneficeranno. Frase del giorno: "Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile". Voto: 10.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Sabato giudicato dall'astrologia di normale routine. Non troverete nulla di "eccitante" di cui compiacervi, ma sappiate comunque che, se preso con spirito e positività, il periodo potrebbe dare ottime soddisfazioni. Amore: farete il vostro meglio per ritrovare l'affiatamento con il partner e le stelle vi assicureranno un crescendo di emozioni.

Qualcuno avrà a che fare con un piccolo dilemma: optate secondo coscienza e siate pronti ad assumervi eventuali responsabilità. Single, in questo sabato effervescente, che non farà mancare colpi di fulmine ed attrazioni fatali, l'eventuale solitudine ormai avrà sicuramente le ore contate. Lavoro: l'oroscopo giornaliero sarà gratificante, vi sentirete finalmente stimati, apprezzati e riconosciuti per le vostre competenze. Salute: le stelle saranno dalla vostra parte e vi renderanno allegri e di buon appetito, approfittatene per gustare quello che più vi piace. Frase del giorno: "La musica esprime ciò che non può essere detto e su cui è impossibile rimanere in silenzio". Voto: 8-.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★.

Tutto nella norma sabato, senza più e senza meno di troppo. Amore: cercate di ritagliarvi del tempo libero in questa giornata in cui il vostro umore sarà particolarmente solare grazie agli influssi di astri parzialmente favorevoli al segno. Cercate di trascorrerla quanto più sereni e gioiosi insieme al partner, magari gestendo con calma qualche questione in attesa di risoluzione. Single, le stelle vi regaleranno una giornata allegra e stimolante. In alcuni casi anche ricca di novità, propositi costruttivi e di incontri curiosi. Lavoro: l'entusiasmo sarà tanto, il che andrà benissimo perché vi permetterà di mettere in cantiere alcuni progetti molto importanti per il vostro futuro. Salute: sarete freschi come delle rose, avrete vitalità ed energia da vendere.

Sfruttate la buona forma fisica per fare qualche attività a livello motorio: bici, corsa o camminata veloce. Frase del giorno: "Amo molto parlare di niente. È l'unico argomento di cui so tutto". Voto: 8.

L'oroscopo del 13 giugno da Cancro a Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★. In lieve affanno la giornata di sabato, poi però verso sera ritroverete un briciolo di positività. Amore: l'oroscopo sulla giornata indica che vi sentirete tirati in più direzioni. L'interesse maggiore andrà rivolto ai rapporti sentimentali. Potrebbe anche essere il momento di un necessario chiarimento con il partner per recuperare la serenità perduta. Single, seppure temiate la routine e rifuggiate il pensiero del matrimonio, l'idea di avere una persona accanto stuzzica.

Avete orrore della noia. Sapete però che prendersi e lasciarsi senza fine, diventata ormai una catena di montaggio, non vi giova affatto. Quindi cercate di evadere e di trovare l'amore vero. Lavoro: dovrete mettervi d'impegno senza arrendervi davanti alla prima difficoltà. Gli ostacoli, del resto, non mancheranno di certo con la Luna a voi nemica. Salute: prendetevi cura di voi stessi e del vostro aspetto esteriore, è giunto il tempo di un nuovo taglio di capelli e magari di un abbigliamento personalizzato. Frase del giorno: "Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendo". Voto: 7-.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. Ottimo il giorno sotto analisi in questo contesto. Amore: l'oroscopo di sabato per chi è in coppia prevede che molti si sentiranno sicuri e padroni del proprio cuore.

Transiti generosi vi metteranno in perfetta sintonia con un'atmosfera allegra e affettuosa da trascorrere insieme alle persone che amate. Siate voi stessi! Pensate alle cose attuali, non a quelle passate o future. Single, una segreta passione vi coinvolgerà anima e corpo. Per ora sarete molto abili a gestirla in pubblico, ma nel tempo dovrete modificare la situazione e decidere il da farsi. Lavoro: il cielo si aprirà ed incomincerà a mostrare un volto decisamente più in sintonia con le vostre esigenze. L'ambiente sarà più sereno e tutto ciò che farete acquisterà una brillantezza nuova. Salute: avrete energia da vendere ed una carica sorprendente e tanto ottimismo. Frase del giorno: "Credete a chi cerca la verità, non credete a chi la trova".

Voto: 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★. In arrivo una giornata valutata con il segno di spunta relativo ai periodi da ko. Amore: l'oroscopo del giorno per sabato 13 giugno indica che basterà uno stimolo o un sospetto per scatenare un temporale interiore. La cosa sarà tale da farvi perdere la bussola ed aggredire, sicuramente senza motivi validi, il vostro partner. Calma e sangue freddo! Single, cercherete l'equilibrio e la tranquillità, ma per tutta la giornata le stelle vi renderanno nervosi ed intrattabili. Anche i più pazienti dei vostri amici se la daranno a gambe. Sappiate regolarvi. Lavoro: state puntando lontano, ma non dovrete tuttavia dimenticare le regole e normative. Avrete come l'impressione che siano state messe lì solo per rallentarvi, se non per ostacolarvi.

Ovvio che naturalmente non è così. Non esponetevi troppo. Salute: correte ai ripari, alimentandovi in modo più sano e facendo del movimento fisico. Soprattutto praticate lo sport preferito o recatevi in palestra o in piscina con regolarità. Frase del giorno: "Se vuoi renderti conto del valore del denaro, prova a chiedere un prestito". Voto: 6.

