L'Oroscopo del giorno 13 giugno 2020 è pronto a svelare come andrà il primo giorno del weekend. Sotto analisi nelle previsioni zodiacali di sabato i segni relativi alla seconda sestina zodiacale. Pronti a scoprire come potrebbe evolvere la giornata per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? In primo piano nel periodo la splendida presenza della Luna in Pesci, a fine giornata in transito in Ariete. Ottimo anche il trigono Venere-Saturno, avvalorato dal sestile Saturno-Luna e dalla trina congiunzione Saturno-Giove-Plutone.

Ottimamente supportati da pianeti vincenti a tutti gli effetti, secondo quanto esposto nell'oroscopo di sabato 13 giugno, sono i nativi in Scorpione, Sagittario e Pesci, tutti classificati in giornata a cinque stelle.

Intanto, non proprio come nelle attese le predizioni per gli amici appartenenti a Bilancia, nel contesto valutati con la spunta del "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 13 giugno

Un nuovo weekend si appresta ad arrivare: sarà positivo il primo giorno per il nostro segno? Di certo, in lista d'attesa come in ogni giornata che si rispetti vi sono desideri, ansie e problemi da mettere in sicurezza.

A tale proposito è utile osservare la nuova classifica stelline sulla giornata di sabato 13 giugno.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato e messo nero su bianco nelle previsioni di sabato per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Scorpione, Sagittario, Pesci;

★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★: Bilancia

★★: nessuno

Previsioni zodiacali di sabato 13 giugno:

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★.

L'oroscopo di sabato 13 giugno predice un periodo abbastanza impegnativo. Diciamo che l'inizio del weekend, viste le effemeridi non troppo a favore, è previsto in linea generale "sottotono". Amore: le previsioni consigliano di restare calmi. Qualche screzio in più rispetto al solito potrebbe esserci, il che potenzialmente favorirà litigi passeggeri soprattutto a fine giornata.

Alla lunga comunque tutto si risolverà e l'armonia sarà ristabilita, ma quanto impegno. Single, girerete la vostra frustrazione su persone che non vi hanno fatto alcun male ma che, anzi, hanno imparato a volervi molto bene. Non siate troppo duri con chi non rientra tra le vostre cause di stress, ok?

Consiglio: lasciate stare ripicche e inutili vendette. Concedetevi un po' di sano riposo, vi aiuterà senz'altro a ragionare meglio. Lavoro: vi sentirete in prima linea in questo avvio di weekend e ambirete assaporare i risultati dei vostri sforzi. Non abbiate fretta, ma cercate di pazientare ancora un po': alla fine tutto si sistemerà per il meglio. Salute: le trasgressioni accumulate nel tempo, frutto di uno stile di vita poco sano, potrebbero presentarvi tutte insieme il conto con qualche fastidio. Frase del giorno: "Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe." (Charles Spurgeon). Voto: 7-.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★.

Partirà benissimo questo vostro sabato di fine settimana, sotto molti punti di vista. In primis svettano due fattori: la passione e il denaro. Vi attendono soprattutto una girandola di emozioni, mille desideri e un pizzico di fortuna che non guasta. Amore: ci sarà un clima abbastanza disteso sia in famiglia che nei rapporti di amicizia. In coppia farete piacevoli chiacchierate e programmerete con il vostro partner qualcosa di speciale questo o per il prossimo weekend; magari anche qualcosa da fare prossimamente. Single, l'oroscopo del primo giorno di weekend indica che sarete in un piacevole stato di grazia. Vi sentirete più leggeri ed in pace con voi stessi e pronti a innamorarvi di nuovo: meglio di così...

Un buon consiglio? Imparate a sfoderare un po' più di grinta unita ad una maggior fiducia in voi stessi. Lavoro: prima di avviare nuove attività, portate a termine quelle iniziate. Rifiutate le offerte di lavoro o collaborazioni provenienti dall'estero. Salute: il detto "siamo ciò che mangiamo" rispecchia una grande verità. È infatti risaputo che il cibo condiziona ampiamente la salute. Frase del giorno: "Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre." (Mahatma Gandhi). Voto: 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo del giorno 13 giugno al Sagittario indica una bella giornata come nelle attese, ovviamente non per tutti i nativi, sia chiaro.

Molto farà il proprio ascendente: se appartenente ad uno dei segni in prima posizione le possibilità di avere un periodo buono saranno maggiori. Amore: le vostre esigenze e quelle del partner combaceranno perfettamente, la sintonia sarà al massimo e non potrete chiedere di meglio. Un viaggio che avete desiderato molto potrebbe diventare realtà, in questo modo l'intesa di coppia si farà più forte. Single, in questi giorni scoprirete che forse è arrivato il momento di iniziare un nuovo amore, ovviamente il tutto dovrà essere improntato alla curiosità e alla voglia di conoscersi reciprocamente: che aspettate, buttatevi! Un consiglio: non disprezzate eventuali opinioni di coloro che hanno più esperienza di voi, anzi, fatene tesoro.

Lavoro: grande la voglia di riuscire dove gli altri normalmente falliscono. Le stelle saranno con voi molto generose, ma solo se punterete i piedi, coronerete positivamente desideri e speranze. Salute: sul lato fisico stenterete a troverete un equilibrio, perché sarete molto eccitabili ed irrequieti. Il vostro stile di vita lascia un po' a desiderare. Frase del giorno: "La più grande lezione nella vita è sapere che anche i pazzi, alle volte, hanno ragione." (Winston Churchill). Voto: 9+.

L'oroscopo del 13 giugno:

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo di sabato 13 giugno prevede una giornata decisamente informale, abbastanza bella da vivere ma a tratti un pochino impegnativa.

In campo generale, specie nelle relazioni affettive, potrebbe essere messa alla prova dei fatti la vostra lealtà. L'Astrologia quotidiana invita perciò alla calma e alla sincerità. Amore: cercate di tenere calmo lo spirito e la mente reattiva. Il periodo si prospetta positivo e pieno di energia. Intanto tenetevi pronti a tutto. Pur di assecondare la persona amata, alla fine potreste cedere su qualcosa per voi molto importante. La parte finale della giornata invece, potrebbe regalare un buon momento per la vita sentimentale di coppia. Sarete molto romantici e passionali. Single, sul piano sentimentale l'agenda sarà piena di impegni e di incontri, pertanto dovrete fare solamente attenzione a non combinare pasticci!

Perché? Ovvio, come ben sappiamo al richiamo "della carne" non si comanda, e questo potrebbe farvi ritrovare invischiati in qualcosa di non desiderato. Lavoro: cambiate le abitudini come vi piace, prima che dobbiate farlo per cause esterne. Cominciate col modificare piccoli gesti ed automatismi. Se potete, mettete la maschera da duri per nascondere le fragilità. Salute: apprendere una tecnica meditativa vi aiuterà a vivere meglio, seguendo le indicazioni provenienti dalla vostra essenza più profonda. Frase del giorno: "La vita è una lunga lezione di umiltà." (James M. Barrie). Voto: 8+.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Giornata abbastanza buona, valutata dall'Astrologia con le quattro stelline indicative dei periodi routinari.

In talune situazioni potrebbero esserci fraintendimenti, magari qualcuno di vostra conoscenza tenterà di mettervi i bastoni tra le ruote: a rischio la riuscita di qualcosa che vi sta a cuore. Amore: con un po' di adattabilità in più potrete aggirare alcuni scogli interposti fra voi e la persona amata. In generale avrete facilità nel rapportarvi con la dolce metà con un certo aumento della passionalità specie per coloro insieme da tempo. Single, con l'aiuto di Cupido potreste vivere una nuova storia d'amore, senza neanche capire come ci siete arrivati. In qualche situazione, se dovesse presentarsi un problema, basterà che chiediate consiglio al vostro amico/a di fiducia, sarà subito pronto e ben felice di darvi una mano.

Lavoro: l'Astrologia del giorno mette in evidenza il fatto che, considerando quello che è avvenuto in passato, per avere soddisfazioni bisognerà imparare dalle proprie esperienze. Fatelo più spesso, invece di andare alla ricerca di consigli. Salute: la presenza della persona amata accanto a voi avrà un effetto terapeutico straordinario. Mitigherà anche gli effetti delle disarmonie planetarie. Frase del giorno: "Il tuo tempo è limitato, quindi non sprecarlo vivendo la vita di qualcun altro." (Steve Jobs). Voto: 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo del giorno 13 giugno indica che il prossimo sabato potrebbe essere quasi perfetto in tutto. Diciamolo pure, la giornata coincidente con la parte finale di questa settimana inizierà benissimo per tantissimi di voi Pesci.

Anche se avete una mole non indifferente di impegni da portare a termine, grazie al vostro entusiasmo e alla buona capacità organizzativa riuscirete senz'altro a cavarvela brillantemente. Amore: dopo le estenuanti giornate negative ormai alle spalle, pensate solo a quello che fa star bene sia a voi che alla persona cara. In generale un benessere diffuso vi farà sentire appagati e sereni come raramente accade. Prendete la palla al balzo e stupite la persona che avete a cuore. Single, avrete l'ottimismo dalla vostra parte e sentirete di avere le forze giuste per provare a fare più del solito. Sarà questa una splendida giornata per voi, si o no? Diciamo subito di si: il cuore vi batterà forte e i sentimenti viaggeranno spediti sulle ali dell'amore. Lavoro: cercate di mantenere i fragili equilibri che avete fin qui con fatica creato. Non rovinateli per trascuratezza e negligenza. Siate saggi. Salute: in questo periodo potete volervi più bene del solito. Come? Rispettate i ritmi che sentite congeniali, mangiando e dormendo quando ne sentite l’esigenza. Frase del giorno: "Sapere ciò che è giusto e non farlo è la peggiore vigliaccheria." (Confucio). Voto: 9.