L'Oroscopo di domani, venerdì 12 giugno, è pronto a svelare come sarà la giornata del fine settimana lavorativa. In evidenza in questo trattato i primi sei simboli dello zodiaco, ossia la sestina compresa da Ariete a Vergine. Questo venerdì il cielo astrale ci mostra la presenza della Luna in Pesci, in splendida congiunzione con il pianeta Marte anch'esso nel settore del predetto segno di Acqua. In primo piano anche l'ottima situazione di Venere in Gemelli, al momento in trigono a Saturno in Acquario. Resta ancorato al comparto del Toro, Urano, in diretto sestile a Mercurio in Cancro. Il Sole intanto continua a risplendere in Gemelli, ma resta sotto quadratura da Marte.

Partiamo subito mettendo sotto la lente i migliori e peggiori scelti tra i sei segni sotto analisi nel contesto. In questo caso in primissimo piano, l'Ariete. L'eclettico segno di Fuoco avrà a supporto stelle altamente favorevoli, certamente ben disposte a regalare una giornata fortunata. Altrettanta positività è prevista per gli amici Gemelli, Cancro e Leone, anch'essi valutati in ascesa anche se con le quattro stelle della normale routine. Riguardo invece coloro con probabili difficoltà, le previsioni zodiacali di venerdì 12 giugno annunciano abbastanza difficoltoso il periodo per i nativi in Vergine e Toro, considerati rispettivamente con il "sottotono" e l'ancor peggio "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 12 giugno

L'Astrologia del momento è pronta a dare un'impronta, positiva o negativa che sia, alla prossima giornata di venerdì. In questo caso, come sempre, a decretare il successo o il probabile insuccesso del periodo esaminato sarà la nostra classifica stelline quotidiana impostata sulle predizioni astrologiche del 12 giugno.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo del giorno su amore, lavoro e salute, in questa sede, i soli segni interessanti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

In anteprima abbiamo già svelato l'Ariete, con Gemelli, Cancro e Leone in questo frangente considerati al vertice della classifica provvisoria.

Adesso non rimane altro da fare se non mettere in luce il riepilogo condensato, partendo dai segni migliori fino ad arrivare alla cosiddetta "ultima ruota del carro".

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Ariete;

★★★★: Gemelli, Cancro, Leone;

★★★: Vergine;

★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 12 giugno

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★. La giornata di prossimo arrivo è prevista ampiamente in positivo. Situazioni facili da mettere in riga oppure occasioni buone da cogliere al volo renderanno questo finale di settimana certamente "appetitoso". Il cielo astrale raccomanda di evitare strapazzi, non forzare con lo sport e tenere sotto controllo la pressione: fatelo perché la circolazione ballerina potrebbe essere la causa di malessere o di stanchezza.

Amore: l'Astrologia di venerdì al segno dell'Ariete invoglia alla fiducia. Tanti troveranno nella persona amata tutto ciò di cui si avrà bisogno. Potrebbe essere un pomeriggio di shopping ma niente indumenti o cosmetici, solo acquisti necessari o sfiziosi per la casa. Single, potrete contare sulle vostre capacità e sul sostegno degli amici. Questi vi aiuteranno a trarre il maggior beneficio possibile dalle opportunità che si dovessero presentare. Lavoro: godrete di una bella sicurezza in voi stessi ed avrete fiducia nelle vostre possibilità. Vi sentirete in parte anche ottimisti ed avrete ragione di esserlo. Infatti, questo giorno promette davvero bene in quanto a successo professionale: risultati positivi.

Salute: noterete che il vostro organismo si andrà rafforzando ed avrete un buon appetito, cosa che vi farà mangiare di gusto e con giudizio. Frase del giorno: "Saggio è colui che si contenta dello spettacolo del mondo". Voto: 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★. Venerdì non andrà troppo bene per voi del Toro. Questa parte della settimana è già pronta a subire turbolenze astrali certamente negative. Consiglio in arrivo per voi dalle previsioni del giorno: buttate pure alle ortiche ogni indecisione e sfoderate tutta la vostra grinta se avete qualche obbiettivo da raggiungere. Amore: delle probabili battute d'arresto potrebbero esserci nel rapporto di coppia. Questo fatto potrebbe essere la spia di un disagio che andrà preso in considerazione quanto prima.

Single, Astri dissonanti faranno sì che le solite piccole increspature diventino onde minacciose. Per non essere spazzati via, dovrete ancorarvi saldamente a qualcosa di stabile e solido, come l'amore. Lavoro: l'Astrologia del momento indica il cielo del giorno non molto incoraggiante. Qualche nuvola potrà offuscare l'orizzonte di quanti di voi operano in gruppo. Salute: non impressionatevi se dovesse riaffiorare la stanchezza. Sappiamo che la forma fisica è al di sotto dei soliti livelli, e la colpa è del troppo stress. Relax mentale. Frase del giorno: "Si nasce tutti pazzi. Alcuni lo restano". Voto: 5.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. In arrivo un giorno valutato entro i normali canoni della tranquilla routine.

Dunque, periodo non male con una sola raccomandazione: occhio a eventuali prese di posizione nei confronti delle persone che interessano. Se troppo ardue, quindi improbabili da agguantare, rischiano di farvi fare una pessima figura. Non diciamo di andare a colpo sicuro ma almeno preparatevi un piano alternativo. Amore: avrete delle rassicurazioni in merito alla stabilità del rapporto di coppia. Quest'ultimo sarà abbastanza saldo e voi ne avrete conferma molto presto. Un problema in famiglia, intanto, si risolverà grazie ad una maggiore tolleranza da parte vostra. Mostrate un atteggiamento più conciliante verso il partner. Single, in serata potreste rimanere affascinati da una persona molto, molto particolare: approfittatene per conoscerla meglio.

Lavoro: non vi serviranno idee grandiose e altisonanti, in questo momento, ma vi basterà un piccolo sforzo. Una piccola intuizione, giusto per creare un varco dove infilarvi di corsa. Salute: in serata prendetevi un po' di tempo per distendere le gambe e riposarvi un poco. A volte chiedete troppo al fisico! Frase del giorno: "Dobbiamo usare il tempo come uno strumento, non come una poltrona". Voto: 8.

L'oroscopo del 12 giugno

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. Questo ultimo giorno a ridosso dell'inizio del nuovo weekend, per voi Cancro si preannuncia abbastanza monotono ma assolutamente non negativo. In molti casi, senz'altro vi aspetta una giornata impegnativa. Riuscirete a terminare in tempo e con mediocre soddisfazione quasi tutti i vostri impegni quotidiani.

Amore: gli occhi vi brilleranno dalla gioia, sarete ad un passo dalla felicità massima. Per una volta donerete tutto voi stessi al vostro partner, che vi capirà perfettamente e senza farvi domande e vi coccolerà dolcemente. Single, sarà una giornata dinamica e positiva. Nel tempo libero andrete alla ricerca di facce nuove e di posti sconosciuti. Avrete anche la possibilità di fare una nuova amicizia, oppure potreste vedere rispuntare dall'orizzonte un vecchio amico. Lavoro: se in passato avete adottato un modello d'azione adeguato agli obiettivi che vi eravate prefissati, ora sicuramente inizierete a vederne i risultati. Salute: vi sentirete forti e vitali. Pronti a combattere per difendervi da chi vi vuole male?

Frase del giorno: "Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo è un oceano". Voto: 8-.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. Giornata certamente in grado di evolvere in modo abbastanza positivo. Il quinto giorno della settimana potrebbe essere - in determinati momenti - privo di emozioni particolari. Probabilmente vi farete prendere un po’ la mano dalla lascivia: tranquilli, anche questo servirà a farvi riposare o ricaricare l'energia. Amore: l'oroscopo di venerdì per chi è in coppia prevede serenità, e questo si rifletterà positivamente sui legami affettivi. Per lo più questi saranno piacevoli ed armoniosi. Single, le stelle hanno deciso di essere particolarmente benevole con voi. Un motivo in più per non lasciarsi prendere dallo sconforto e guardare la vita con fiducia.

Anche perché i buoni frutti arriveranno molto presto. Lavoro: senza alcun timore di sbagliare, imboccherete la strada giusta. Sarà come se ci fosse una voce, nel profondo del vostro cuore ad indicarvi il sentiero migliore da seguire. Salute: avrete voglia di stare all'aria aperta. Usate il tempo libero per disintossicare un po' il corpo e respirare qualche boccata di libertà senza pensieri. Frase del giorno: "La vita è più facile se si teme soltanto un giorno alla volta". Voto: 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★. Partirà e proseguirà non troppo bene questa parte della settimana, con una giornata abbastanza poco convincente. In motivo? Logico, la probabile influenza negativa di Marte e Nettuno, nel frangente entrambi speculari negativi.

Le predizioni di venerdì a questo punto parlano chiaro: si preannuncia per voi della Vergine una giornata sottotono. Amore: l'oroscopo del giorno per questo 12 giugno indica che tutti i nodi verranno al pettine. Vi troverete a dover chiarire le vostre intenzioni verso quella persona che vi sta amorevolmente accanto, il vostro partner. Single, se vi saranno divergenze di opinione con i vostri familiari. Sarebbe inutile insistere più di tanto, perché non riuscirete a far cambiare idea a chi non la pensa come voi. Lavoro: non urtate i sentimenti altrui e non intraprendete nulla che non offra garanzie. Sappiate che Marte sarà dissonante, e ciò vi renderà imprudenti. Salute: fate del movimento fisico. Mettetevi a dieta, scegliendo verdura e frutta fresca ed alimenti sani, vedrete che vi sentirete meglio. Frase del giorno: "Quando ti alzi al mattino e non ti fa male niente, puoi star sicuro che sei morto". Voto: 7.

