L'Oroscopo del giorno 3 giugno è pronto a mettere in chiaro le previsioni zodiacali di mercoledì, in questo contesto impostate in esclusiva sui primi sei segni dello zodiaco. Ovviamente, per chi ancora non avesse bene in mente di quali simboli astrali si tratta, diciamo che andremo a parlare in esclusiva a favore dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

In questo caso, visto il buon cielo di riferimento, ad avere la corona di migliori in assoluto solamente Toro e Gemelli, al momento preventivati in giornata da cinque stelle. Invece, parlando di Astrologia applicata ai segni meno fortunati, l'oroscopo del giorno annuncia un mercoledì 3 giugno abbastanza complicato per il Leone, segno in odore di "ko" .

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 3 giugno

La nostra classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 3 giugno 2020 è pronta a dire la sua in merito a come sarà la giornata del prossimo mercoledì. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo del giorno su amore, lavoro e salute, in questa sede i soli segni interessanti la prima metà dello zodiaco. Tra i sei segni sotto analisi, in evidenza come già anticipato troviamo Gemelli e Toro: entrambi i simboli astrali sono stati valutati a cinque stelle e potranno senz'altro contare sul prezioso supporto dell'Astrologia, di fatto l'unica in grado di dare una valutazione attendibile in merito.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Toro, Gemelli;

★★★★: Ariete, Cancro;

★★★: Vergine;

★★: Leone.

L'oroscopo del 3 giugno: la giornata

L'oroscopo del giorno, di mercoledì 3 giugno, svela una situazione astrale quasi tutta all'insegna della Luna in Scorpione.

L'Astro d'Argento sarà in trigono astrale a Mercurio in Cancro e con Marte e Nettuno in Pesci. Nel settore legato al simbolo astrale dei Gemelli ritroviamo ancora Sole e Venere, mentre in Capricorno spaziano ancora Plutone e Giove. Stabile anche la posizione di Saturno, astro presente nel comparto dell'Acquario.

Approfondiamo nel dettaglio come è stato pronosticato il giorno in questione entrando nel merito dei singoli segni.

Le previsioni zodiacali del giorno 3 giugno da Ariete a Vergine

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★. Si presume possa evolvere nella più normale routine questo prossimo mercoledì per voi Ariete. Il periodo comunque potrebbe avere in serbo sorprese di un certo pregio, anche se dovrete essere in grado di usare tutta la vostra abilità al massimo per ottenere quanto sperato. Amore: secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, il periodo vi regalerà emozioni romantiche ed ardite. La sintonia con il partner sarà splendida sotto tutti i punti di vista. Single, l'amore si risveglierà in voi, dunque chi lo cercherà dovrà incontrare nuove persone perché tra queste potrebbe esserci la propria anima gemella.

Lavoro: la giornata si svolgerà senza imprevisti, potrete portare a termine gli impegni presi ed il vostro umore risulterà decisamente migliorato dai giorni precedenti. Salute: secondo l'oroscopo del giorno questa sarà buona, tanto che, soprattutto verso la fine della giornata, avrete grande voglia di divertirvi. Frase del giorno: "La perseveranza è la virtù per cui tutte l’altre virtù fanno frutto". Voto: 7+.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Giornata di centro settimana valutata dall'oroscopo del giorno come ottima su molti fronti. Il periodo evolverà in direzione dei sentimenti regalando attimi davvero da vivere a pieno ritmo. Le previsioni di mercoledì intanto vi portano belle notizie: un amico o un conoscente fidato potrebbe essere il vostro asso nella manica in una questione molto importante (che sapete).

Amore, se siete stabilmente in coppia, saprete scambiarvi sensazioni ed emozioni, aggiungendo sempre qualche prezioso dato in più alla reciproca conoscenza. Single, prendete in considerazione i vostri sogni, perché almeno uno si possa realizzare. Non voltatevi indietro, perché quello che è stato è stato. Ora potrete guardare al futuro con più serenità e vivere felicemente la vostra vita. Lavoro: l'oroscopo giornaliero indica che le stelle vi suggeriranno di portare avanti un progetto considerevole. Tenetevi pronti perché sicuramente una bella sorpresa rimetterà in moto la mente, e le idee saranno importanti e verranno valorizzate. Salute: sarete sani come un pesce, quindi non fatevi ingannare da qualche acciacco temporaneo e vivete serenamente la giornata.

Frase del giorno: "Una persona non è superiore perché è più intelligente, ma perché sa come usare la sua intelligenza". Voto: 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'oroscopo del giorno di vostra competenza indica che partirà in grande stile e con massima positività questo mercoledì di metà settimana. Un viaggio da fare nei prossimi mesi sarebbe la soluzione perfetta per ritrovare il vostro equilibrio, sia fisico che mentale. Amore: sarà sicuramente un buon momento per modificare assetti di coppia, cambiare abitudini, respirare dunque aria nuova anche nella relazione più felice. Single, la bella posizione della Luna vi darà l'occasione di comunicare con chiarezza ed onestà con tutte le persone che v'interessano.

Quindi se dovesse esserci qualcuno di speciale a cui da tempo vorreste far capire qualcosa, la giornata sarà quella giusta. Lavoro: il positivo fermento planetario vi renderà più socievoli e desiderosi di scoprire nuovi orizzonti, perché lo slancio creativo delle vostre idee sarà fantastico. Sfruttate quindi questo giorno che avrà sicuramente, tutte le premesse per farvi mettere in luce. Salute: ottima la forma fisica, ma non sprecate le energie, altrimenti vi sentirete estremamente stanchi. Frase del giorno: "Ridere è il linguaggio dell’anima". Voto: 9-.

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. Giornata discretamente buona, valutata nelle predizioni di domani con le quattro stelle della normalità.

Consiglio: se darete al giorno indicato quell'impronta di fiducia e relativa facilità che si merita, seguendo magari le indicazioni che senz'altro vi arriveranno ed evitando quel senso di superficialità che ogni tanto vi contraddistingue, non cadrete in uno stato di malinconia. Amore: l'oroscopo sulla giornata di domani indica che vorrete sentirvi al centro dell'attenzione del partner, al primo posto tra i suoi pensieri ed oggetto delle sue cure. Single, un nuovo e tenerissimo amore potrebbe bussare improvvisamente alla porta del vostro cuore, allora non esitare ad aprire... Lavoro: la fiducia che saprete suscitare nel prossimo potrà diventare una sorta di bacchetta magica in grado di aprire non poche porte.

Naturalmente dovrete anche dimostrare di meritare ampiamente la fiducia che vi verrà concessa. Salute: una pausa di qualche ora potrebbe essere un'ottima occasione per prendersi cura del proprio corpo, magari facendo attività fisica. Frase del giorno: "La vita senza libertà, è come un corpo senza lo spirito". Voto: 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★. Il prossimo mercoledì sarà non troppo di parte per voi del Leone. Secondo l'oroscopo di domani, questa parte centrale della settimana potrà contare solamente su due "misere" stelline, quindi sarà un frangente tutto in salita. Vediamo pertanto di dare qualche buon consiglio e magari fare qualche bella previsione mirata nei riguardi di sentimenti e lavoro.

Amore: l'oroscopo vi dona una grande carica emotiva e forse anche una tendenza ad essere suscettibili. Occhio intanto al periodo "no": potrebbe provocare brutte discussioni e scontri con la vostra metà. Sarete un po’ freddi, tanto che il partner penserà che state portando avanti una relazione parallela al vostro rapporto: rassicuratelo che non è vero. Single, i transiti vi vedranno malinconici. Cercate di scacciare il pessimismo che vi pervade e vedrete che le cose miglioreranno. Lavoro: certi progetti, al momento andranno abbandonati, eviterete così delusioni e sprechi di energia. Salute: ultimamente è stata un po' bistrattata, quindi non trascurate il fisico soprattutto se vi dovesse lanciare segnali d'allarme.

Frase del giorno: "L'orgoglio è uguale in tutti gli uomini e non c’è differenza se non nei mezzi e nel modo di mostrarlo". Voto: 5+.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★. Questa parte della settimana per tanti di voi nativi nel segno della Vergine partirà sotto la dura egida dettata dai periodi "sottotono". Nel contempo, ci potrebbe essere la volontà di dissipare un eventuale dubbio che vi pesa da tempo: cercate di non vedere problemi dove non ce ne sono. Amore: vi porrete domande sul rapporto di coppia, cosa che vi farà molto bene. Chiedendovi perché non siete totalmente soddisfatti della vostra vita affettiva. Meditando, potrete fare mente locale di ciò che dipende da voi e quanto invece imputabile alla vostra dolce metà.

Single, non lasciatevi influenzare dal passato, cancellate i fantasmi, eliminate la nostalgia e pensate solo al futuro. Arriveranno così, piacevoli novità. Lavoro: non vi saranno seri pericoli e potrete affrontare le novità fidando che tutto andrà bene. Mettete comunque ordine attorno a voi, sia nelle relazioni che nelle questioni pratiche. Salute: dedicate del tempo al riposo, senza però rifiutare proposte di svago e di divertimento. Frase del giorno: "Approvo per stanchezza, contraddico per impazienza. Voto: 6.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.