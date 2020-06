L'Oroscopo del giorno, di martedì 2 giugno 2020, è pronto a mettere in chiaro l'andamento riservato dall'Astrologia alla giornata numero due di questa settimana. In primo piano dunque, le previsioni zodiacali di martedì applicate all'amore, al lavoro e alla salute, il tutto supportato dalla nuova classifica stelline interessante in questo contesto i primi sei simboli dello zodiaco. Curiosi di sapere quale segno sarà il segno più fortunato del giorno? Andiamo a scoprirlo insieme analizzando direttamente Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Come visto dal titolo di apertura, nella giornata sotto esame a poter contare su novità positive, dunque a godere del pieno supporto da parte delle effemeridi, i Gemelli.

Il segno di Aria dovrà condividere la prima posizione in classifica con l'Ariete: entrambi sostenuti dalla Luna in Scorpione quindi meritevoli questo martedì delle cinque stelline della buona fortuna. Invece, secondo secondo l'oroscopo del giorno 2 giugno ad avere poche chance nel periodo in analisi saranno Leone e Cancro, rispettivamente valutati con la spunta del "sottotono" e del "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni astrali inerenti i sentimenti, l'attività lavorativa e l'aspetto salutare di ogni singolo segno.

Classifica stelline 2 giugno

L'Astrologia applicata ai sei segni appartenenti alla prima metà dello zodiaco è pronta a mettere in evidenza l'andamento del prossimo martedì.

Metro di misura come sempre, la nostra seguitissima classifica stelline di martedì, in questo contesto generata dall'oroscopo del 2 giugno 2020. Come annunciato in apertura, lo ribadiamo, ad essere valutati dall'oroscopo del giorno su amore e lavoro i soli segni interessanti la prima metà dello zodiaco.

Dopo aver svelato già in anticipo i migliori ed i peggiori tra i sei segni sotto analisi quest'oggi, possiamo anche mettere in chiaro l'intera scala di valori. Intanto confermiamo che ad essere supportati da astri positivi - uno per tutti: la Luna in Scorpione - saranno coloro nativi dei Gemelli e dell'Ariete, meritatamente pronosticati in periodo "top".

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★★: Toro, Vergine;

★★★: Leone;

★★: Cancro.

L'oroscopo del 2 giugno: la giornata

L'oroscopo del giorno di martedì 2 giugno, svela una situazione astrale decisamente opinabile per "gli addetti ai lavori", forse un po' caotica invece per i neofiti dell'Astrologia. Comunque, al di là delle proprie convinzioni astrologiche, ognuno di noi ha un solo desiderio: scoprire se il proprio segno sia annoverato tra quelli in vetta alla classifica. Senza alcun dubbio, a fare da anello della bilancia nel valutare la qualità della giornata di ogni segno, le effemeridi del periodo e le formazioni astrali che da esse derivano.

Questo martedì il firmamento del 2 giugno ci mostra la Luna in transito dal comparto della Bilancia a quello dello Scorpione, passaggio messo in conto per le ore 18:06 del tardo pomeriggio di questo martedì. Nel settore del Capricorno intanto ritroviamo ancora Plutone e Giove, mentre Saturno resta immobile nel segno dell'Acquario. Marte e Nettuno in Pesci, in positiva congiunzione, risulteranno positivi per il simbolo d'Acqua. Ancora fermo in Toro il pianeta Urano, come del resto Mercurio stabile in Cancro con il Sole quadrato a Marte e Venere nel simbolo astrale dei Gemelli.

Vediamo nel dettaglio come è stato pronosticato il giorno in questione entrando nel merito dei singoli segni.

Le previsioni zodiacali di martedì 2 giugno da Ariete a Vergine

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì preannuncia un periodo fortunato per voi dell'Ariete, quanto basta per mettere in sicurezza i problemi più impellenti. Se dovete discutere qualcosa, non rimandare nulla a domani. Ci sono questioni aperte riguardanti i rapporti interpersonali che richiedono un pizzico di ottimismo in più. Amore: secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, sarete molto propensi ad accogliere i desideri del partner. Diciamo che in massima parte vi sentirete particolarmente in sintonia con chi amate e insieme saprete scambiarvi momenti di grande gioia. Single, una serata tranquilla davanti alla televisione ci può anche stare; se però avete rifiutato inviti intriganti, allora c’è qualcosa che sicuramente non quadra.

Fate un esame di coscienza e tirate le somme... Lavoro: avete messo a frutto le vostre competenze e la vostra professionalità, doti che vi permetteranno questo martedì di fare quel famoso salto di qualità tanto atteso. Bravi, continuate su questa strada! Salute: vi sentirete appagati perché le questioni che vi preoccupavano le avrete risolte con abilità e senso pratico. Senz'altro recupererete il buonumore e, cosa molto preziosa, il benessere interiore. Massima del giorno: "La mente non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere". Voto: 9+.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Giornata discreta, poco efficace e a tratti anche difficile. Se l'ascendente è positivo, in alcuni casi questo martedì sarà più che buono: una lieta notizia vi darà una carica pazzesca; sarete più energici e propositivi del normale e riceverete un sacco di complimenti per ciò che fate o andrete ad iniziare.

Amore, soprattutto se siete in coppia, cercate di essere affettuosi, dolci e comprensivi cercando di recuperare il tempo perduto. L'oroscopo del momento vede la relazione di coppia sottoposta all'esigenza di condividere interessi maggiori con il partner: trovatevi un hobby piacevole per entrambi, che ci vuole? Single, se lascerete perdere il passato, voltando pagina, di certo troverete quelle emozioni che cercate da sempre: uomo (donna) avvisato... Lavoro: sarete iperattivi e porterete a termine quantità incredibili di cose. Potrete inoltre osare di proporre alcuni cambiamenti strutturali, ottenendo il consenso unanime da chi sapete. Salute: avrete tutte le carte in regola per trascorrere una giornata serena.

E come sempre, sarete bravi nell'adattare le circostanze ai vostri bisogni. Massima del giorno: "L’unica vera saggezza è sapere di non sapere nulla". Voto: 7+.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. Il prossimo martedì sarà perfetto, valutato dall'Astrologia quotidiana con le cinque stelline della buona sorte. Avrete una grinta di tutto rispetto, il che vi permetterà di salvare situazioni pericolanti o di rimediare all'ultimo minuto a errori di varia natura. Amore: si profila per voi nativi una giornata all'insegna di buone novità, grazie all'aspetto benefico delle stelle del momento. Starà solamente a voi stessi cogliere il meglio: regalatevi dei momenti felici da condividere con il vostro lui o lei.

Single, ci sono delle belle notizie per quanto riguarda il vostro cuore: queste giornate di inizio giugno confermano buone conoscenze e amicizie intriganti. Sentirete il desiderio di divertirvi, conoscere gente nuova ed entrare in nuovi ambienti. Lavoro: sarà sicuramente la giornata giusta per seminare. Il terreno è fertile (se non lo fosse, lo sarà presto) e voi risulterete ben disposti e potenzialmente vincenti: siate in piena armonia con ciò che vi circonda. Salute: avvertirete una sensazione di calore che darete e riceverete, grazie alle vostre azioni. Ogni vostro gesto concorrerà ad accrescere la sicurezza in voi stessi facendovi ottenere il meglio. Massima del giorno: "Hai dei nemici?

Bene. Questo significa che hai lottato per qualcosa, a volte, nella tua vita". Voto: 9+

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★. In arrivo un martedì 2 giugno al limite della sopportabilità, ovviamente in base a quanto estrapolato dalle effemeridi di vostra competenza e poi valutate dall'oroscopo. Dire che sarà un giorno 'brutto' forse è un po' troppo, anche perché molto farà l'ascendente personale. In generale però possiamo affermare che la giornata di questa parte della settimana sarà abbastanza negativa, questo è quanto. Amore: l'oroscopo di domani prevede possiate essere un po' giù di tono. In famiglia avrete la sensazione di non essere capiti, di essere costantemente fraintesi. Chiedetevi tuttavia, se a volte non siete voi a porvi in modo confuso e incerto e, se fosse davvero così, iniziate subito col rimediare: qualsiasi cosa, purché proveniente dal cuore.

Single, la giornata sarà caratterizzata da un po' di fatica e per alcuni potrà esserci una svolta nella vita privata (non sappiamo dire se negativa o positiva, però, visto il periodo...). Lavoro: giornata meno pimpante della precedente, ma senz'altro costruttiva. Avete una lunga lista di questioni pratiche che richiedono al più presto la vostra attenzione. Potreste trovarvi costretti a saltare qualcosa a causa dei tanti impegni: badate al sodo e non perdetevi in chiacchiere! Salute: per riposare meglio, il letto dovrebbe essere orientato verso nord e posto lontano da qualsiasi apparecchiatura o connessione elettrica. In questo modo dormirete come un ghiro e vi sentirete subito meglio. Massima del giorno: "Supera te stesso e supererai il mondo!".

Voto: 5.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★. Partirà e resterà un pelino al rallentatore questo vostro martedì. Alcune problematiche improvvise desteranno qualche preoccupazione: non fasciatevi troppo la testa perché accanto a voi ci saranno persone pronte a sorreggervi a livello morale. Amore: l'oroscopo invita alla calma e alla riflessione. Non è certo il caso di preoccuparsi, anche perché sapete bene che le sorti del vostro rapporto sono stabilizzate su fondamenta più che solide. Non createvi problemi dunque, ma cercate di rendere la vostra vita a due più gioiosa e serena. Single, scacciate i pensieri cupi e apprezzate di più ciò che avete! Se vi dovesse venire voglia di cambiare certe situazioni che state vivendo a livello sentimentale, fatelo senza pensarci troppo, ok? Lavoro: gli impegni saranno pressanti, questo è vero, ma se sarete organizzati, efficienti e soprattutto decisi a non dare ascolto a chi tenta di mettervi fretta, tutto andrà bene. Salute: di fronte a stati d'ansia o eventuali nervosismi, rigenerate il fisico e la mente con tecniche orientali antistress o di rilassamento. Questo vi aiuterà a mitigare le angosce e le difficoltà della vita. Massima del giorno: "La ragione è una mano premuta sul petto a placare il battito del nostro cuore disordinato". Voto: 6.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. In arrivo un giorno valutato entro i normali canoni della tranquilla routine. Dunque, periodo non male con una sola raccomandazione: occhio a eventuali prese di posizione nei confronti delle persone che interessano. Questo potrà costituire un buon auspicio per fare qualche piccolo passo in avanti in quelle situazioni che hanno dato segni di lievi cedimenti. Amore: la persona amata sarà particolarmente affabile nei vostri confronti. Trascorrerete dei momenti piacevoli, sia voi due da soli che con il vostro solito gruppo di amici. Single, dal punto di vista sentimentale sarete soddisfatti, specie se ci dovesse essere qualcuno con la volontà di conquistare (o farsi conquistare). Lavoro: le stelle si allineeranno per regalarvi un giorno tranquillo promettendovi tante soddisfazioni. Di riflesso le stesse vi chiederanno anche un serio impegno. In effetti, è giunto il momento di consolidare la vostra posizione portando a termine quei lavori che avete in attesa. Salute: da oggi sarebbe opportuno che iniziaste a prendere sul serio la questione di un'alimentazione equilibrata. Lasciate perdere tutte quelle cose strane che siete abituati a mangiare! Massima del giorno: "I due giorni più importanti della vita sono il giorno in cui sei nato e il giorno in cui scopri il perché". Voto: 8.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.