L'Oroscopo del giorno di giovedì 4 giugno è pronto per essere consultato da voi lettori. In evidenza nell'articolo di oggi l'attesa classifica con le stelline quotidiane e di contorno, come da prassi, le previsioni astrali di domani riservate ai settori della vita inerenti l'amore, il lavoro e la salute. Come specificato nel titolo principale, ad essere analizzata in questo contesto sarà la giornata di giovedì, messa sotto la lente astrologica in rapporto ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di mettere in luce i segni più fortunati del momento?

Sul gradino più alto della giornata si trova il simbolo astrale del Cancro, questo giovedì considerato al "top del giorno", pertanto in giornata fortunata.

A seguire un po' più a distanza il segno di Acqua primo in classifica, Toro, Gemelli e Leone, segni valutati con le quattro stelle indicative dei periodi routinari: tutti avranno buone notizie molto presto su alcune questioni importanti che li riguardano. Al contrario, poco o nulla di buono potranno sperare dal periodo in arrivo soprattutto i nativi in Ariete e Vergine, valutati nell'oroscopo di domani 4 giugno in periodo difficile.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 4 giugno

L'astrologia ritorna prepotentemente alla ribalta in questa parte centrale dell'odierna settimana, pronta a fare una scala di valori relativamente alla giornata di giovedì.

In evidenza, come da titolo, l'attesissima classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 4 giugno 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo del giorno su sentimenti, lavoro e salute, in questa sede, i soli segni interessanti la prima metà zodiacale.

Da rimarcare, visto che sono già stati svelati nell'anteprima, i segni migliori tra i sei sotto analisi.

In questo caso ad essere supportato da astri altamente di parte, come già anticipato in apertura, il Cancro, in questo contesto considerato al primo posto. A seguire Toro, Gemelli e Leone, posizionati al secondo posto. Posizioni finali per Ariete e Vergine, rispettivamente al penultimo e ultimo posto in scaletta.

A seguire il resoconto condensato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Cancro;

★★★★: Toro, Gemelli, Leone;

★★★: Ariete;

★★: Vergine.

L'oroscopo di giovedì 4 giugno: la giornata

L'oroscopo del giorno di domani giovedì 4 giugno svela una situazione astrale abbastanza complessa ma non difficile da interpretare. A portare una ventata di sana positività ai comparti legati ai sentimenti in generale, l'ingresso della Luna in Sagittario: l'astro terrestre si troverà in ottimo sestile verso Plutone e Giove in Capricorno e anche verso Saturno in Acquario. Restano ancora fermi in Gemelli sia il Sole che Venere, in questo frangente entrambi sotto quadratura con Marte in Pesci, quest'ultimo supportato in parte da Nettuno in sestile a Giove.

Nel campo del Toro ritroviamo anche oggi il pianeta Urano mentre in Cancro regna sovrano Mercurio.

Vediamo nel dettaglio come è stato pronosticato il giorno in questione entrando nel merito dei singoli segni.

Le previsioni astrali del 4 giugno da Ariete a Vergine

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★. Partirà e si concluderà abbastanza in affanno gran parte di questo vostro giovedì di metà settimana. A tal proposito l'Astrologia del periodo invita a stare concentrati, giusto quel che serve per non far diventare alcuni piccoli conflitti dei veri e propri duelli con le persone con cui avrete a che fare. Amore: l'oroscopo di domani giovedì, al segno dell'Ariete indica la possibilità di sentirsi di malumore o demotivati, a causa di problemi pregressi ancora da mettere in sicurezza.

Quindi non tirate troppo la corda, se tenete a chi amate, specialmente al partner e al rapporto di coppia in generale. Single, avrete bisogno di una voce amica che plachi le vostre tristezze. Questa potrebbe essere la giornata giusta per incontrare un cuore generoso che non aspetta altro che consolarvi... Lavoro: Mercurio imbronciato potrebbe avervi un po’ affaticato negli ultimi tempi, specie in campo lavorativo. Qualche piccolo fraintendimento potrebbe aver toccato la sfera di rapporti con i vostri colleghi e questo renderà la giornata un po' pesante. Salute: concedetevi un momento di tregua, organizzate con le persone a voi care programmi tranquilli, per potervi ricaricare e ritrovare l'allegria.

Frase del giorno: "Ami la vita? Allora non sciupare il tempo, perché è la sostanza di cui la vita è fatta". Voto: 6.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Periodo di routine per voi nativi. Anche se non certamente alla stregua di una valutata con cinque stelle, la giornata di giovedì porterà in dono le quattro stelle della normalità, positive quanto basta e sufficientemente garanti di una media positività quotidiana. Amore: se siete in coppia, sarete già senz'altro pronti a dare al partner tutto di voi, disponibili ad accogliere quanto di piacevole vi restituirà. Secondo l'oroscopo del giorno, potrebbe essere un'occasione su cui investire: la volontà nel voler mettere a nudo problemi o malfunzionamenti in atto nella coppia sarebbe una buona scelta.

Single, giornata discreta in tutti i sensi, dai sentimenti alle emozioni, fino al fisico. Un luogo di ritrovo, magari nella natura con i suoi colori e i suoi profumi, è già pronto a regalare qualche felice incontro. Lavoro: l'oroscopo giornaliero indica che potreste trovare delle opportunità in grado di dare speranze nuove e in linea con le vostre attuali necessità. Salute: con qualche distrazione anche i piccoli acciacchi non si faranno più sentire. Uscite all'aria aperta e fate una passeggiata con le persone che vi trasmettono positività ed allegria. Frase del giorno: "La vita può essere capita solo all'indietro, ma deve essere vissuta in avanti". Voto: 8+.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★.

Partirà e si concluderà abbastanza bene questa parte della settimana, con un giovedì buono e convincente seppur a tratti. Cercate di affrontare quelle questioni difficili che non siete riusciti a sistemare in passato, perché il cielo del momento sarà sicuramente schierato dalla vostra parte. Amore: nel rapporto di coppia, concedete più spazio ai sogni ed alle emozioni. L'oroscopo del giorno invoglia affinché siate voi a fare il primo passo: prendete l'iniziativa con un bel gesto romantico, tanto per ribadire il vostro vero sentimento alla vostra dolce metà. Intanto, sforzatevi di tenere aperta la porta del buon dialogo: il confronto nella vita sentimentale di tutti è essenziale per garantire una buona affidabilità del rapporto.

Single, la giornata appagherà le vostre aspettative grazie al cielo amico. Da una parte la vostra voglia di prendere iniziative e dall'altra l'aiuto dell'Astrologia, si attiverà un circolo positivo in grado di mandare a buon fine un vostro programma. Lavoro: continuerà la fase positiva iniziata nei giorni precedenti e questo vi inietterà energia volitiva e combattività, Nel periodo potrete contare anche su brillantezza mentale e prontezza di spirito. Salute: questo giovedì sarete sereni e calmi, dunque approfittate di questo momento di benessere psicofisico per rilassarvi. Frase del giorno: "Il segreto dell’esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per che cosa si vive".

Voto: 8.

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. Una giornata semplicemente perfetta in ogni settore. Diciamo che senz'altro la buona fortuna sarà dalla vostra parte e le vostre speranze procederanno secondo le attese, il che vi darà la forza per mettere in pratica i vostri buoni propositi. Amore: l'oroscopo sulla giornata di giovedì vi invita perciò ad essere ottimisti: vedrete tutto sotto un'altra luce e la fiducia verso il futuro di coppia vi spingerà a fare qualche importante progetto di vita. Inutile però negarlo: in questo periodo sentite il bisogno di voler abbandonare vecchie abitudini, magari vivere nuove emozioni, non è così? Fatelo! Single, la Luna vi porterà buonumore ed una incrollabile fiducia nel futuro.

Sfruttate questo momento per realizzare un piccolo desiderio che rimandate da troppo tempo, ve lo meritate. Lavoro la configurazione astrologica del periodo indica per voi una giornata estremamente positiva. Si profila un discreto alleggerimento delle varie situazioni che vi avevano interessato nei giorni precedenti. Salute: l'oroscopo del giorno e soprattutto il buon senso vi invitano a prendervi cura del vostro benessere fisico, mettendo momentaneamente da parte qualsiasi tipo di preoccupazione legata alla vostra vita. Frase del giorno: "L'amicizia è un tacito accordo di portare i mali in due perché siano meno pesanti". Voto: 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. Giornata di metà settimana valutata dall'oroscopo del giorno con le quattro stelle indicative di routine e normalità assoluta.

Dovrete lavorare su quei rapporti che risentono di un pizzico di tensione, infondendo magari più serenità e spontaneità. Amore: l'oroscopo del giorno in vista del nuovo giovedì infonde fiducia a voi nativi. A chi è già in coppia, l'atmosfera migliorerà a partire dal primo pomeriggio in poi. Unire la teoria alla pratica sarà senz'altro il metodo migliore e più sicuro per progredire in ogni situazione. Diciamo che in tanti ce la state quasi facendo, dovete solo metterci un po' di pazienza in più. Single, la vostra voglia di fare nuove conoscenze vi metterà di buon umore portando fortuna a più di qualche nativo. In altri casi lasciarsi andare a qualcosa di nuovo non sarebbe un'idea malvagia, come ad esempio lasciarsi corteggiare da quella persona che sapete. Lavoro: l'atmosfera stimolerà la vostra creatività. Quindi non esitate ad esprimere la vostra opinione, senza crearvi nessun problema. Salute: potrete dedicare questo giorno a voi stessi, concedendovi maggiori svaghi e coltivando i vostri interessi preferiti che ultimamente avevate trascurato. Frase del giorno: "Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste". Voto: 8-.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★. Questo giovedì, giro di boa dell'attuale settimana, per (quasi) tutti voi della Vergine partirà in salita e potrebbe forse anche continuare in acque abbastanza impegnative. Se doveste avvertire movimenti indefinibili attorno a voi, lasciateli scorrere e non provate a frenarli: per una volta le vostre solite insicurezze buttatele dietro le spalle, ok? Amore: l'oroscopo del giorno per questo giovedì 4 giugno indica che si potrebbe far strada una ritrovata fiducia in se stessi. Affrontare e risolvere una stupida incomprensione con la persona amata, mettendo fine a questo momento difficile, potrebbe essere la soluzione migliore. Single, sarete abbastanza confusi. Chiedere alle stelle se è il caso di lasciarsi andare all'amore sarebbe come dire a chi ha fame di mangiare! Da tenere conto che a causa della scarsa positività restituita dalle influenze astrali, in questo frangente vi sentirete abbastanza schizzinosi... Lavoro: secondo l'oroscopo del giorno sarà difficile al momento la scalata al successo, quindi meglio lasciar perdere ambizioni troppo ardite e tenersi stretto ciò che si possiede. Salute: il periodo potrebbe restituire stanchezza fisica o dolori localizzati alla schiena. Per rilassarvi fate una bella doccia calda, perché l'acqua ha potere rilassante e tonificante. Frase del giorno: "La famiglia è il posto dove sei amato di più e dove ti comporti peggio". Voto: 5+.

