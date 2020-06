L'Oroscopo di domani, giovedì 4 giugno, è pronto a mettere in evidenza le previsioni zodiacali su amore, lavoro e salute. Quest'oggi a essere analizzati dall'Astrologia i soli simboli appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Siete o no curiosi di conoscere in anteprima quali potrebbero essere i segni migliori e peggiori di giovedì?

Iniziamo col dire che tra questi appena enunciati solo tre saranno quelli valutati come positivi nel periodo. Ad avere il meglio in questo caso saranno tutti gli amici nativi del Sagittario: il generoso segno di Fuoco avrà dalla sua una bella Luna nel segno, pertanto valutato in classifica con l'ambita "top del giorno".

In questa parte della settimana a emergere su tutti gli altri saranno anche altri tre segni in particolare: Scorpione, Capricorno e Acquario, assolutamente favoriti in campo sentimentale, vista l'affidabilità delle proprie effemeridi positive. Di ben altro avviso l'oroscopo del giorno riguardante gli amici Pesci, nel frangente considerati in periodo da "sottotono". Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 4 giugno

Una nuova giornata si staglia all'orizzonte, pronta a regalare nuove emozioni o al contrario stress e problemi. A questo punto la domanda è: come saranno le intenzioni degli astri nei confronti del nostro segno?

Allora non vogliamo tenervi sulle spine, passiamo subito a togliere il velo dalla classifica stelline interessante l'oroscopo del 4 giugno.

Tante le sorprese di oggi in merito ai segni in scaletta, affiancate da piccole novità interessanti soprattutto il Sagittario: la presenza della Luna, in arrivo nel settore alle ore 19:17 di giovedì, sarà decisiva per il segno di Fuoco, in quanto permetterà di risalire la china rispetto ai giorni precedenti.

Nulla da scoprire, invece, rispetto al segno in coda alla classifica, purtroppo assegnata al generoso segno dei Pesci.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di domani per i sei segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Sagittario - Luna nel segno;

: Sagittario - Luna nel segno; ★★★★★: Scorpione, Capricorno, Acquario;

★★★★: Bilancia;

★★★: Pesci;

★★: Nessuno.

L'oroscopo del 4 giugno: la giornata di giovedì

L'oroscopo di domani, giovedì 4 giugno, svela una situazione astrale all'insegna della Luna in Sagittario, proveniente dal segno dello Scorpione, dunque altamente a favore anche per quest'ultimo.

La musa dei poeti sarà nel frangente analizzato in splendido sestile a Giove, Saturno e Plutone. Il Sole invece, posizionato in Gemelli assieme al pianeta Venere, si ritroverà in congiunzione con quest'ultimo e in quadratura a Marte in Pesci. Il predetto segno di Acqua avrà la presenza nel proprio settore anche di Marte, come anticipato dissonante per via della quadratura da e verso Sole e Venere. Resta immutata la presenza di Urano in Toro e Mercurio in Cancro.

Vediamo nel dettaglio come è stato pronosticato il giorno in questione entrando nel merito dei singoli segni.

Le previsioni zodiacali di domani 4 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★. In base all'oroscopo di domani la giornata regalerà buone emozioni, ma anche briciole di serenità.

Non intavolate confronti con chi riesce a tenervi testa, ok? Almeno in questo periodo lasciate correre. Nel privato forse è arrivato il momento di chiudere un capitolo e aprirne un altro. Amore: si prevede un periodo sufficientemente positivo. Anche il clima in famiglia sarà disteso e in molti sarete rilassati e socievoli: non mostrerete più la tensione dei giorni scorsi ed eventuali stress saranno temporanei o limitati. Single in giornata, o massimo entro il prossimo weekend, qualcuno tra voi nativi riuscirà a conquistare la fiducia di una bella persona. Lavoro: la vostra autodisciplina è nota, così come la caparbietà con cui rispettate i limiti da voi stabiliti in base alle vostre leggi interiori.

In questi giorni, però, tenderete a fare qualche strappo alla regola e ci guadagnerete, perché le vostre azioni saranno più immediate. Il traguardo finale ancora è lontano, meno di ieri però. Salute: se vi sentite confusionari, angosciati e agitati, provate con una disciplina orientale che insegna l’autocontrollo e l’introspezione. Frase del giorno: "Perdona i tuoi nemici, ma non dimenticare mai i loro nomi". Voto: 7+.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Il prossimo giorno in arrivo sarà meraviglioso per voi dello Scorpione. Gli astri, in primis la splendida Luna in Sagittario, favoriranno eventuali iniziative sentimentali, con un particolare sostegno verso coloro che sono in cerca dell'anima gemella.

Amore: se siete già in coppia, vivrete la giornata come una magica miscela di passione unita a un grande affiatamento. Altresì questo giovedì, oltre alla dolcezza, avrete a disposizione una sensualità senza pari: non sarà difficile farvi notare dalla persona che avete a fianco, quindi avanti decisi. Single, l'oroscopo di domani vede molti di voi contare sull'ottimo apporto lunare, non perdete tempo ma datevi da fare, vedrete che alcuni risultati presto vi sorprenderanno. Il lavoro per alcuni sarà stimolante e per altri abbastanza impegnativo, tutto dipenderà dell'ascendente. Lavoro: se negli ultimi giorni avete avvertito un po' di stanchezza o sfiducia, già da oggi sarete felici prede dell’ottimismo: sentirete scorrere in corpo una grande energia.

Arriveranno buone idee, stanno succedendo cose che gioveranno anche le finanze e ciò vi aiuterà a smaltire una delusione avuta in campo professionale da qualcuno in cui avevate creduto. In ogni caso, fate tesoro delle esperienze appena vissute. Salute: vi sentite stanchi, a momenti vi manca il fiato e avete l’impressione che il cuore salti qualche battito? Siete un po’ stressati. Frase del giorno: "La vita è ciò che facciamo di essa". Voto: 9.

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): "top del giorno". L'oroscopo per la giornata di domani 4 giugno al Sagittario indica positivo l'arrivo della Luna in Sagittario. La giornata sarà gioiosa, soprattutto per ciò che concerne i rapporti affettivi in generale, ma anche per le faccende di lavoro.

Amore: la Luna invita a essere gentili e generosi nei confronti del partner. Allora perché non fare una sorpresa con un gesto caloroso e affettuoso? Un abbraccio o una carezza potrebbero avere effetti molto benefici tra di voi, sappiatelo. Intanto, per vivere con gioia il presente dovete mettere in sordina il vostro egocentrismo, evitando di smuovere pretese esagerate: state sereni. Single, l'Astro d'Argento soddisferà alla grande qualunque aspettativa in merito ad amicizie e incontri romantici. Se desiderate un amore con la "A" maiuscola, gli astri saranno sicuramente pronti a favorire i vostri intenti. Lavoro: giornata positiva. Ci sarà un’entrata economica, farete un passo in avanti con la vostra carriera e potrebbe esservi affidato un compito importante.

Tenete a bada l’ambizione e ricordate che il troppo stroppia. Potreste ricevere una proposta interessante, valutate bene i pro e i contro prima di accettarla. Salute: la Luna nel segno potrebbe farvi aumentare il girovita: controllate la dieta. Eliminate leccornie, cibi grassi e intingoli vari. Frase del giorno: "Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per che cosa si vive". Voto: 10.

Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo di domani indica che il periodo partirà decisamente bene. In molti sarete in grado di comunicare al meglio e in modo naturale, senza scompigliare la sensibilità delle persone con le quali andrete a interagire: siate positivi!

Amore: sarete semplicemente effervescenti e starvi accanto sarà per tutti un piacere. Tanti saranno i complimenti che riceverete e questo non farà altro che migliorarvi nell'umore e rendervi senz'altro più disponibili nei confronti di chi amate. Single, in questo periodo scoprirete che forse è arrivato il momento di iniziare un nuovo amore, ovviamente il tutto dovrà essere improntato alla curiosità e alla reciproca voglia di conoscersi: che aspettate, buttatevi! Lavoro: l'attività vi prende tanto, così tanto che perfino la persona amata ne risente e pure parecchio. Cercate di correre ai ripari, altrimenti il problema potrebbe diventare grande. Non chiudetevi, ma offrite il dialogo mettendovi anche in una posizione di ascolto.

Salute: vi sentite particolarmente vulnerabili? Riguardatevi. E tenete bene in mente che movimento e silenzio sono le chiavi del benessere. Frase del giorno: "Quelli che non cambiano mai le proprie opinioni amano se stessi più di quanto amino la verità". Voto: 9-.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Il prossimo giovedì sarà buono per voi Acquario. Si prevede una giornata molto generosa e stabile in quasi tutte le situazioni, specialmente in quelle maggiormente impegnative. Amore: sarete molto comunicativi e la vostra personalità non passerà di certo inosservata. Date ascolto all'intuito e la serata con la persona del cuore sarà all'altezza dei vostri sogni, perfino quelli più inconfessabili ma da tempo agognati.

Single, dopo le vicissitudini vissute giorni addietro da alcuni di voi, potrete meritatamente godere di una giornata spensierata e a favore. Poche le incombenze a cui mettere fine. Lavoro: l'oroscopo di domani indica una giornata non molto impegnativa, diciamo pure a tratti anche interessante. Ci saranno comunque alcuni nodi da sciogliere, pertanto è consigliato farlo il prima possibile. In alcuni casi avrete il supporto di una persona valida e - cosa più importante - molto sincera. Salute: solo con la meditazione in luoghi silenziosi e la contemplazione della natura riuscirete a sintonizzarvi sulla lunghezza d’onda della quiete. Frase del giorno: "La gente non ama pensare. Se uno pensa, deve poi giungere a delle conclusioni. Le conclusioni non sempre sono piacevoli". Voto: 9.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★. Secondo l'oroscopo di domani giovedì 4 giugno, la giornata sarà intervallata da momenti buoni e da altri meno positivi. Chi ha l'ascendente positivo potrebbe andare incontro a un piccolo colpo di fortuna. Amore: si prevede un giovedì da tenere sotto stretta sorveglianza. Vi sentirete strani e irrequieti a volte senza motivo valido. Attenti a non provocare tensioni se siete già in coppia. A tal proposito, vi invitiamo a stare concentrati, giusto quel che serve per non far diventare alcuni piccoli conflitti dei veri e propri duelli con la persona amata. Single, chiedere la luna in questa giornata non sarà proprio il caso, considerando che proprio l'astro in questione restituirà flussi negativi. Spazientirsi non servirà proprio a niente e il vostro cattivo umore non farebbe altro che peggiorare la situazione. Lavoro: prima di fare un passo importante, pensateci. Prendetevi del tempo cercando di valutare la situazione con massima lucidità. Lasciate emergere ogni dubbio del caso e immaginate le relative soluzioni. Parlatene soltanto con persone fidate rimandando a domani le cose non alla vostra portata. Salute: questo giovedì difficilmente troverete un equilibrio, perché sarete molto eccitabili ed irrequieti. Il vostro stile di vita lascia un po’ a desiderare. Massima del giorno: "Fa ciò che senti giusto nel tuo cuore, poiché verrai criticato comunque. Sarai dannato se lo fai, dannato se non lo fai". Voto: 6-.