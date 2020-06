Il cielo del 2020 è estremista con lo Scorpione: tutto nuvoloso o completamente limpido e soleggiato. Il mese di giugno è abbastanza vantaggioso, grazie agli influssi positivi di Saturno in Acquario e Urano in Toro. Venere protegge i sentimenti e Marte riaccende la passione, anche la sessualità è in crescita e gli incontri sono favoriti. Il transito di Mercurio in Acquario porta grandi vantaggi al segno per quanto riguarda la sfera professionale, soprattutto nel caso di accademici, studenti, scienziati e ricercatori che potranno ottenere qualcosa in più. Anche dal punto di vista della salute è un buono periodo, forza e grinta non mancano.

Oroscopo di giugno 2020 per lo Scorpione

Amore: come anticipato, l’oroscopo di giugno 2020 lascia presagire un periodo vantaggioso e intrigante per quanto riguarda l’amore e i rapporti di coppia. Venere intrigante e Marte passionale sostengono lo Scorpione, la sessualità si riaccende e anche i single potrebbero fare incontri veramente interessanti. In tal senso particolarmente positive si potrebbero rivelare la giornata del 13 e del 21 giugno, quando si verificano i cambi lunari. La vostra vita sentimentale potrebbe rivoluzionarsi, qualcuno potrebbe vivere un addio inaspettato per abbandonarsi a una passione travolgente. Non mancano le occasioni di svago e divertimento, è il momento ideale per organizzare una gita al mare o una vacanza.

Lavoro: l’oroscopo del mese di giugno lascia presagire un mese vantaggioso per quanto riguarda gli affari e la sfera professionale. Quando Mercurio all'inizio di agosto si ferma in Cancro, si apre per lo Scorpione un momento interessante, in cui saranno favoriti soprattutto gli studenti, gli accademici, gli scienziati e i ricercatori.

È il periodo ideale per presentare nuovi progetti, avviare delle trattative o formare nuovi team di lavoro. Questo quadro astrale così vantaggioso promette bei successi, qualcuno potrebbe scrivere un saggio di rilievo o superare a pieni voti un esame.

Salute: mentre le prime settimane di giugno potrebbero riservare dei momenti sottotono al segno per quanto riguarda il fisico, con momenti di stanchezza e spossatezza, la sera di sabato 20 cade il solstizio e il Sole viene a dare forza allo Scorpione con i suoi raggi caldi, energici e avvolgenti, aiutando Marte a favorire i nativi del segno a ritrovare il proprio equilibrio psicofisico.

È un buon momento per iniziare dei percorsi alimentari e dedicarsi maggiormente alla cura del corpo.