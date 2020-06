L'Oroscopo del giorno 8 giugno 2020 è pronto a mettere in chiaro le previsioni zodiacali di lunedì, giornata coincidente con l'imminente inizio settimana. Dunque attenzione tutta puntata sulla prossima ripartenza settimanale: in evidenza in questo contesto i soli sei segni appartenenti alla prima metà zodiacale. Curiosi di sapere quali saranno i simboli astrali più fortunati tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? In primo piano nel periodo la presenza della Luna in Capricorno, senz'altro ben disposta a dare una grossa mano ai comparti della vita dedicati ai sentimenti e in parte anche a quelli relativi alle attività quotidiane e al fisico.

Viste le ottime effemeridi nel frangente, l'Astrologia è chiaramente ben orientata a favorire i nati sotto al simbolo astrale della Vergine, segno valutato al "top del giorno". Tutto in salita (o quasi) il periodo, secondo quanto esplicitato dall'oroscopo di lunedì 8 giugno, per coloro nativi dei Gemelli: lo sfortunato simbolo di Aria avrà dissonanze astrali in arrivo direttamente da Marte e Nettuno, nel periodo in quadratura al Sole, astro presente nel segno. Vediamo di dare ulteriori dettagli nel prosieguo cercando di appurare qualcosa di più dalle predizioni su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline dell'oroscopo di lunedì 8 giugno

Le stelle relative al prossimo lunedì sono già state assegnate: curiosi di sapere quante di queste sono state attribuite al segno presente nel vostro Tema Natale?

Come annunciato in apertura, a essere valutati dall'oroscopo del giorno su amore, lavoro e salute, in questa sede i soli segni interessanti la prima metà dello zodiaco, ossia quella compresa dal'Ariete alla Vergine. Bene, visto che in anteprima abbiamo già svelato qualcosa in merito, passiamo pure a mettere in evidenza l'intera scala dei valori espressa nella seguente classifica stelline di lunedì.

Il resoconto dettagliato restituito dalle previsioni zodiacali del 8 giugno, segno per segno:

Top del giorno : Vergine;

: Vergine; ★★★★★: Ariete, Cancro, Leone;

★★★★: Toro;

★★★: nessuno;

★★: Gemelli.

Le previsioni zodiacali del giorno 8 giugno: Urano in sestile per Toro

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★. Cielo astrale sgombro da situazioni planetarie dirette.

A dare sprint alla giornata invece, la positiva specularità della Luna in Capricorno. L'Astro della Terra questo lunedì sarà in sestile a Nettuno e in congiunzione a Plutone, Giove e Saturno. In amore, l'oroscopo di lunedì al segno dell'Ariete indica che sarà certamente il momento perfetto per prendere in mano le redini del proprio rapporto di coppia e cercare di spingerlo verso condizioni ancora più ottimali: target, renderlo perfetto! Sul fronte sentimentale interessante chi è in status single, gli indizi astrali fanno ben sperare. In molti saranno in gran forma: infatti parecchi di voi nativi non sono stati mai così brillanti, così appassionati e così fantasiosi come in questo periodo. Vi muoverete con estrema facilità anche in ambito lavorativo, come del resto in qualsiasi altro settore.

Susciterete ottime impressioni conquistando posizioni, prestigio e benessere. Le condizioni saranno più che favorevoli alla riuscita delle buone iniziative. Sul lato salutare avrete entusiasmo da vendere, vi sentirete energici con la mente perfettamente lucida. La vostra frase del giorno: "Stai lontano dalle persone negative. Hanno un problema per ogni soluzione." (Albert Einstein). Voto 8+.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Urano in Toro in sestile a Mercurio in Cancro darà un certo vigore alla ripartenza della nuova settimana. Nella media positività non solo il periodo ma anche l'intesa con il partner: questa sarà vivace sotto tutti i punti di vista, quindi non siate troppo pignoli con la persona amata se doveste riscontrare della incongruenze tra quanto aspettato e quanto invece dovreste ricevere.

Consiglio: cercate di assecondare certi momenti, godendo di quel poco (ma buono) che senz'altro il rapporto vi restituirà. Chi è single avrà modo di approfondire una nuova conoscenza che, qualche tempo fa magari, aveva suscitato la vostra curiosità sin dal primo sguardo. In merito al lavoro, l'oroscopo giornaliero prevede che con un pizzico di fortuna riuscirete a contare su un lunedì abbastanza alla portata. Sarà un buon giorno per voi nativi anche sul lato salutare. Fisico e mente vi permetteranno di affrontare la giornata con il sorriso sulle labbra. La vostra frase del giorno: "Voglio continuare a essere folle, vivendo la vita nel modo in cui la sogno e non come desiderano gli altri." (Paulo Coelho).

Voto 7.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★. Venere e Sole nel segno: il primo dei due statico, con il secondo sotto assedio da Marte e Nettuno entrambi in quadratura. Convincetevi delle vostre buone qualità e scacciate via l'eventuale malinconia godendovi la vita col vostro partner alla faccia delle dissonanze planetarie! Raccomandato comunque di non fare passi o azioni azzardate: non serve pretendere l'impossibile, anche perché il supporto delle buone stelle non è garantito. Fate solo il necessario. Per voi single idem. Non sarà facile dipanare eventuali questioni in stallo o necessitanti di aggiustamenti. Attenti, una persona potrebbe mettere in disaccordo voi e qualche familiare. In questo caso è preferibile ammorbidire la vostra intransigenza e cedere su qualche fronte...

Questo lunedì, altresì, c'è da dire che non vi piaceranno delle supposizioni gratuite rivolte a voi in ambito lavorativo. Le critiche non vi hanno mai impensierito, è vero, però se a fare certe osservazioni è il vostro capo, allora la cosa potrebbe davvero pesare. Pensate a qualche idea o spunto utile. Per qualche nativo poi, forse è giunto il momento di invertire la rotta. Parlando di salute, arriverete a fine giornata stanchi, il che vi invoglierà ad andare a dormire presto. Se vorrete recuperare prontamente le energie, fatelo. La vostra frase del giorno: "Troppo spesso togliamo tempo ai nostri amici per dedicarlo ai nostri nemici." (Hermann Hesse). Voto 5+.

Astrologia del giorno 8 giugno: Leone di buon umore

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. Splendida la presenza di Mercurio nel segno, questo lunedì in trigono a Marte ed in sestile a Urano. L'amore, secondo l'oroscopo sulla giornata di lunedì, è previsto al massimo della positività. Lo splendido aspetto del Sole farà la differenza sia in coppia che in caso siate ancora single. Sicuramente più che la buona ragione, ma sarà l'istinto a rendere questa giornata davvero indimenticabile. Sarete euforici e a tratti non mancherà nemmeno l'ottimismo a lungo termine. In famiglia quella tipica allegria che vi contraddistingue renderà il partner orgoglioso e ancora più innamorato di voi. Chi è in cerca del primo amore, grazie alla simpatia e alla inconfondibile comunicativa risulterete assolutamente irresistibili.

In ambito lavorativo vi sentirete di aver riacquistato la vostra motivazione. Ciò vi permetterà di agire in modo giusto nei settori dove operate. Fisicamente vi sentirete leggeri e il vostro benessere mentale sarà totale. A volte allontanarsi dal solito tran-tran dall'ambiente circostante permetterà di mettere ordine alla mente e rilassarsi. La vostra frase del giorno: "Una discussione è uno scambio di conoscenza, un litigio è uno scambio di ignoranza." (Robert Quillen). Voto: 9-.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. Il particolare rapporto astrale posto in essere dalla Luna in Capricorno nei confronti di Nettuno, ovviamente attraverso il sestile, sarà per voi Leone fonte di fortuna e massima positività.

L'amore, secondo l'oroscopo di lunedì, soprattutto a chi è già in coppia si preannuncia molto favorevole. Il mattino vi troverà effervescenti e frizzanti già appena vi sveglierete: sarete eccezionalmente di buon umore, freschi e vitali e non potrete che sorridere a questo nuovo giorno insieme a chi amate. La sfera sentimentale si prevede ottima anche per chi è in stato single. L'avvio di settimana sarà pervasa da influssi magici e potrebbero nascere legami potenzialmente in grado di avere tutte le migliori possibilità di durare molto a lungo. Anche nel lavoro saprete farvi valere con intelligenza e determinazione e le probabilità di successo saranno tutte a vostro favore. La giornata di lunedì vi vedrà anche bene in forma.

Vi sentirete a posto, tranquilli e in sintonia con il vostro corpo: la vostra bellezza (soprattutto quella interiore) e il benessere mentale vi renderanno sereni e in pace con il mondo. La vostra frase del giorno: "Scegli un lavoro che ami, e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua." (Confucio). Voto: 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): 'top del giorno'. Situazione astrologica asettica, niente convergenze planetarie negative. Tutto ciò che di positivo restituiranno gli astri questo lunedì, in parte convergeranno sul vostro simbolo zodiacale. Ottima la situazione in campo sentimentale restituita dall'oroscopo del giorno per questo 8 giugno: dimostrerete senza mezzi termini l'ardore che provate travolgendo la persona amata con un repertorio raffinato di manifestazioni affettive.

In tanti sarete assolutamente irresistibili. Ottimisti ad oltranza anche molti tra voi single: vivrete nella ferma convinzione di trovare proprio in questa o massimo la prossima settimana, la persona da portare all'altare. Il vostro grande amore sta per arrivare e chissà, forse avete ragione quando affermate che "la speranza è sempre l'ultima a morire". Riguardo la situazione lavorativa, soprattutto se avete un'attività autonoma, l'ambizione e la voglia di realizzarvi balzeranno prepotenti alla ribalta dandovi lo sprint necessario per sfoderare impegno e competenza. Fisicamente vi sentirete benissimo, come se aveste dieci anni in meno. La vostra frase del giorno: "La ricetta per la perpetua ignoranza è: sii soddisfatto delle tue opinioni e contento della tua conoscenza." (Elbert Hubbard). Voto: 10.

