Lunedì 8 giugno 2020 troveremo sul piano astrale la Luna, Giove e Plutone sostare nel segno del Capricorno, mentre Saturno stazionerà sui gradi dell'Acquario. Nel frattempo Marte assieme a Nettuno permarranno in Pesci, così come Urano proseguirà la propria orbita nel segno del Toro. Infine, il Sole, Venere e il Nodo Lunare rimarranno stabili nel domicilio dei Gemelli, come Mercurio che continuerà il moto in Cancro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Scorpione, meno roseo Sagittario ed Ariete.

Sul podio

1° posto Pesci: amore top. Le faccende di cuore nel giorno che apre questa settimana di giugno saranno favorite dal parterre planetario, che donerà ai nati del segno un'invidiabile carica passionale che anche il partner non potrà che apprezzare.

2° posto Scorpione: mondani. Questo lunedì le prime due decadi dei nati Scorpione potrebbero avere una gran voglia di svago, che soddisfaranno organizzando una spensierata serata per le vie del centro assieme alle amicizie di vecchia data.

3° posto Toro: comunicativi. Nell'ambiente professionale i nativi avranno, con tutta probabilità, le carte in regola per chiarire eventuali diverbi della settimana passata. Sarà bene, però, non calcare la mano con chi avrebbe sbagliato in modo da dimostrare una pregevole umiltà.

I mezzani

4° posto Leone: attendisti. Il momento non è ancora propizio ma il clima, sia in amore che al lavoro, inizierà a dare presumibilmente i primi sentori di rinnovamento ed i nativi, a fronte di ciò, assumeranno un mood attendista vagliando con attenzione le prossime mosse da attuare in un secondo momento.

5° posto Capricorno: aiuti inaspettati. Qualcosa sul versante lavorativo potrebbe non girare per il verso giusto questo lunedì, ma i nativi della terza decade avranno buone chance di ricevere un aiuto inaspettato da un amico, che gli suggerirà una nuova ed inedita strada professionale.

6° posto Vergine: shopping.

La settimana dei nati del segno inizierà, c'è da scommetterci, con un'intensa sessione di shopping che, grazie al florido bottino economico del momento, servirà a gratificarli ma, sopratutto, oggetti d'arredamento adocchiati da tempo.

7° posto Cancro: famiglia al centro. Il focus di queste 24 ore potrebbe essere orientato verso la famiglia, che chiederà il supporto ai nativi per risolvere un'annosa faccenda.

Grazie anche a Mercurio riusciranno a trovare le parole idonee per venirne a capo in un batter d'occhio.

8° posto Bilancia: stressati. Le incombenze che graveranno sui nativi saranno davvero molte, facendo optare alcuni tra loro per delegare alcune attività in modo da alleggerire il carico ed allontanare lo stress.

9° posto Acquario: lavoro flop. Ad essere sotto la lente d'ingrandimento potrebbero essere le relazioni interpersonali all'interno dell'ambiente professionale, che saranno sotto scacco della retrogradazione saturniana nel loro domicilio che esigerà un atteggiamento più schietto.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: umore flop. Il tono umorale dei nati del segno sarà presumibilmente sotto ai livelli abituali, e ciò lascerà di stucco le persone care, abituate a un atteggiamento decisamente più caloroso ed espansivo.

11° posto Ariete: bizzosi. Il nervosismo questo lunedì potrebbe emergere anche per una questione di poco conto e la dissonanza mercuriale, in quanto a frasi poco appropriate, potrebbe far da contorno. Meglio, invece, limitare le uscite verbali provando a non incrinare ulteriormente alcuni rapporti già traballanti.

12° posto Sagittario: destabilizzati. Il momento per dimostrare le peculiarità di un segno Mobile pare sia arrivato, ovvero l'adattabilità alle circostanze ed un'imponente poliedricità, ma durante la giornata odierna i nati Sagittario potrebbero avvertire ancora una destabilizzazione.