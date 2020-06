L'Oroscopo di domani, lunedì 8 giugno 2020, è pronto a mettere in evidenza il probabile andamento del prossimo lunedì. In primo piano le previsioni zodiacali applicate al primo giorno della settimana con l'amore, il lavoro e la salute assoluti protagonisti del periodo. In bella mostra soprattutto l'attesissima classifica stelline, in questo contesto riguardante i sei simboli zodiacali compresi da Bilancia a Pesci.

In evidenza nel periodo la presenza del Sole in Gemelli, affiancato sempre nello stesso settore da Venere. In Cancro è presente ancora Mercurio, nel frangente in trigono a Marte in Pesci.

La Luna intanto, dopo aver lasciato il segno del Sagittario nella giornata di sabato 6 giugno, questo lunedì risulta in Capricorno fino alle ore 02:54 di martedì 9 giugno. Stabili gli altri pianeti: Plutone e Giove anch'essi in Capricorno con Saturno in Acquario e Nettuno in Pesci. In Toro domina Urano nel contesto in trigono a Mercurio.

Secondo quanto esposto nell'oroscopo di domani per la giornata dell'8 giugno, ad avere la strada spianata ad inizio settimana sarà il Sagittario, seguito a ruota da Bilancia, Capricorno e Acquario. Periodo poco efficace, per non dire abbastanza pesante, per gli amici nativi in Scorpione e Pesci, entrambi preventivati in giornata "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline di domani, lunedì 8 giugno

L'Astrologia ritorna prepotentemente alla ribalta in questa parte iniziale della settimana, pronta a fare una scala di valori relativamente alla giornata di lunedì. In evidenza come sempre in questa parte del trattato, l'attesissima classifica stelline in questo contesto interessante l'oroscopo di domani, lunedì 8 giugno.

In evidenza pertanto, come già anticipato nel titolo principale e nell'anticipazione di apertura, il segno del Sagittario meritatamente posizionato al primo posto nella nostra scala di valori.

A questo punto la voglia di sapere come è stata classificata la giornata in relazione agli altri segni è davvero alta.

Pertanto, iniziamo pure a scoprire le carte in merito alla posizione assegnata dalle stelle ai sei segni in analisi nel contesto partendo dalle prime posizioni a venire giù.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di domani per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Sagittario;

★★★★: Bilancia, Capricorno, Acquario;

★★★: Scorpione, Pesci;

★★: NESSUNO.

L'oroscopo dell'8 giugno: la giornata di domani da Bilancia a Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★. Secondo quanto estrapolato dalle effemeridi, reso noto nell'oroscopo di domani, lunedì 8 giugno, si spera possa essere mediamente buona la giornata per molti di voi della Bilancia. In campo interpersonale specialmente, per migliorare il dialogo e i buoni rapporti dovrete fare qualche piccola rinuncia, ma alla fine non rimarrete delusi.

Amore: discrete prospettive. Senz'altro tornerete (quasi sicuramente) a sorridere, confortati dalla frizzante influenza di astri molto benevoli. Le prese di posizione in famiglia non vi spaventeranno più di tanto e questo finalmente vi consentirà di dormire sonni tranquilli insieme alla persona del cuore. Single, si prospetta piacevole questo primo giorno della settimana, arricchita quasi sicuramente da incontri stimolanti: i vostri progetti e le vostre aspirazioni non verranno deluse. Lavoro: riflettete prima di fare investimenti economici troppo impegnativi e condizionanti. Se potete, rimandateli addirittura a tempi migliori. Salute: approfittate di un momento di pausa per aggiornare il vostro look.

Concedetevi qualche acquisto per l’abbigliamento o in profumeria. La vostra frase del giorno: "Il piacere più grande nella vita è fare ciò che le persone dicono che non puoi fare". Voto: 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★. Secondo l'oroscopo di domani, partirà in modo particolarmente impegnativo il periodo per molti di voi nativi dello Scorpione. In base a quanto estrapolato dalle effemeridi del periodo, messo nero su bianco dall'Astrologia, si prospetta una giornata da affrontare con molta attenzione e concentrazione in quanto preventivata "sottotono". Amore: la giornata non promette nulla (o quasi) di buono. Se doveste sentirvi parzialmente stanchi o nervosi, cercate di evitare le solite discussioni famigliari o con gli amici, destinate quasi sempre a farvi venire l'ansia o la rabbia: avreste sicuramente la peggio o rischiereste di peggiorare situazioni già complicate.

Single, l'oroscopo di lunedì preannuncia sospetti, dubbi e tanta gelosia nel cuore. Qualcuno di voi rischierà di confondersi muovendo guerra alle ombre e di conseguenza a persone che non c'entrano per niente. Restate con i piedi per terra! Lavoro: stimolati dall'ambizione e ispirati da un’insolita concretezza, vi rimboccherete le maniche per svolgere al meglio i compiti che vi sono stati o che vi saranno affidati. Salute: adattatevi a regole di vita più salutari. Riducete drasticamente le vostre intemperanze ed eliminate i fattori ambientali poco salubri. La vostra frase del giorno: "Non è solo per quello che facciamo che siamo ritenuti responsabili, ma anche per quello che non facciamo". Voto: 7-.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani 8 giugno al segno del Sagittario preannuncia un lunedì semplicemente spettacolare. Durante questo periodo vincerete senz'altro quella vostra amata/odiata voglia di "dolce far niente", risultando spesso anche abbastanza iperattivi. In alcune cose finalmente riuscirete a organizzarvi al meglio delle possibilità: bene così! In molti altresì sarete puntuali e precisi, senz'altro sostenuti da uno spirito votato alle buone iniziative decisamente molto positivo. Amore: nel corso della giornata riuscirete a risolvere alcune questioni, grazie alla presenza di Astri amichevoli. Avrete così occasioni per recuperare il vostro equilibrio e sconfiggere quei momenti di stress che vi hanno turbato nel passato.

Single, un ex- fiamma potrebbe ripresentarsi improvvisamente all'orizzonte. Il cuore batterà all'impazzata e voi? Seguirete senza indugio la sua voce, oppure... Lavoro: impegni e contrattempi si accavallano, rendendovi sfasati e inconcludenti. Usate la vostra intelligenza e la vostra capacità organizzativa per risolvere qualsiasi questione: gli astri saranno dalla vostra. Salute: se siete un po’ agitati, le stelle di lunedì vi faranno da scudo tranquillizzandovi nel caso doveste avere a che fare con situazioni pesanti. La vostra frase del giorno: "Di fronte agli sciocchi e agli imbecilli esiste un modo solo per rivelare la propria intelligenza: quello di non parlare con loro". Voto: 9.

L'oroscopo di lunedì 8 giugno: le previsioni di domani da Capricorno a Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di domani, lunedì 8 giugno prevede l'obbligo di dover fare delle scelte: difficile dire se in campo sentimentale o nel lavoro. Mettendo in campo la vostra innata buona intuizione, riuscirete a trovare un equilibrio abbastanza stabile con la vostra vita privata anche se, inutile nasconderlo, vi costerà un po' di fatica in più del solito. Pensate positivo e, se sarà il caso, sappiate accontentarvi "di ciò che passa il convento". Amore: parlando di coppia, se desiderate qualcosa dal partner non siate titubanti. In realtà sembra essere arrivato il momento giusto per chiarire qualsivoglia dubbio o incertezza in merito al rapporto.

Esponete pure i vostri desideri con fiducia, magari il partner sarà disposto ad esaudirli. Single, usate il buon senso e la pazienza, specialmente verso la persona desiderata. Senz'altro in molti dominerete la scena amorosa con esuberante vitalità. Momenti di esaltante passionalità, temperatura erotica e voglia di piacere saranno perfettamente in linea con la bella stagione. Lavoro: nel settore pratico sarete invogliati da una Luna strepitosa, nel segno, che vi darà l’inventiva e la voglia di realizzare qualcosa di nuovo. L'oroscopo di domani invita a collaborare solo con persone di fiducia o con quelle di cui vi fidate incondizionatamente. Salute: una cura naturale per ristabilire il benessere potrebbe essere un’ottima idea.

Fatevi consigliare dall'erborista di fiducia. La vostra frase del giorno: "Se vuoi vivere una vita felice, legala a un obiettivo, non alle persone o alle cose". Voto: 8-.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. In arrivo un buon lunedì 8 giugno, anche se per molti nativi potrebbe risultare discreto o nella norma. Diciamo che la giornata di inizio settimana è stata valutata a quattro stelle, dunque positiva per ciò che concerne la solita quotidianità. In media quasi tutto procederà senza troppi intoppi, magari riuscirete anche a far funzionare qualcosa dove di solito fallite. Amore: la situazione è ideale soprattutto per coloro che non hanno più un buon feeling affettivo da un pezzo: sapete quale è il problema principale?

È che ormai comunicate poco, o se lo fate non trattate gli argomenti giusti. Per gli altri, si presume possa arrivare una giornata speciale, anche perché i rapporti sentimentali andranno, in molti casi, nella direzione voluta. Single, se confidate in un incontro "galeotto", potreste anche essere accontentati, ma sappiate che la faccenda può prendere una brutta piega. Di sicuro però, spigliatezza, loquacità e simpatia assicureranno amicizie e giochi maliziosi. Lavoro: l'oroscopo di domani indica una serie di progetti importanti in evoluzione. La vostra ambizione sembra essere un fiume in piena, cercate perciò di non demordere davanti ad eventuali ostacoli. Abbiate fiducia, riuscirete a portare a termine i vostri obiettivi. Salute: non vi sarà difficile mantenervi in forma. Potrete contare su circostanze che giocheranno a vostro favore per aiutarvi a diminuire la fatica. La vostra frase del giorno: "Ci sono solo due giorni all'anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere". Voto: 8+.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★. Secondo l'oroscopo di domani lunedì 8 giugno, la giornata si prospetta quasi sicuramente portatrice di difficoltà, unite a momenti abbastanza pesanti. Calma! Per quanto concerne le attività quotidiane le stelle invitano alla massima concentrazione. Sappiate, comunque, che un costante impegno favorirà conclusioni importanti: attenzione ai bastoni tra le ruote. Amore: prima di fare polemiche per qualcosa di cui non siete certi al 100%, aprite gli occhi e analizzate a fondo la cosa. Inutile e controproducente riversare su chi avete a fianco nervosismi o stress vari, anzi, cercate di calmarvi e ragionare. Single, l'amore sta cercando in tutti i modi di richiamare la vostra attenzione, e potrebbe benissimo verificarsi un incontro speciale. Se poi non incontrerete l'anima gemella, di certo le occasioni per divertirsi non mancheranno. Lavoro: affari, colloqui di lavoro ed esami si risolveranno felicemente, ma con fatica, stress e ritardi rispetto alla tabella di marcia. Al disordine che regna dentro e fuori di voi non reagite con superficialità o peggio, con insensate prese di posizione... Salute: rifugiatevi nella meditazione ogni qualvolta avvertirete sopraggiungere una sovrabbondanza di emozioni difficili da gestire. La vostra frase del giorno: "Colui che chiede è stupido per un minuto, colui che non chiede è stupido per tutta la vita". Voto: 6+.