L'Oroscopo settimanale dal 8 al 14 giugno è pronto a catturare la vostra attenzione svelando in anteprima le pagelle, la classifica e le previsioni zodiacali per i primi sei segni. In evidenza in questo contesto pertanto i simboli astrali appartenenti alla cordata relativa ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di sapere qualcosa in merito a come saranno i prossimi sette giorni in calendario? Ovviamente a tale scopo, ben disponibile a dare dritte e consigli su ogni singola giornata, l'Astrologia, quest'oggi improntata sulla seconda settimana del corrente mese. Tra i segni più fortunati del periodo, senz'altro troviamo gli amici nati nel segno dell'Ariete (voto 8) a pari merito di quelli della Vergine (voto 8): i primi appoggiati da una splendida Luna nel segno e gli altri supportati dalla positiva specularità della Luna in Acquario.

Invece, le previsioni astrali da lunedì 8 a domenica 14 giugno annunciano una settimana nettamente a sfavore di coloro nativi nel segno dei Gemelli (voto 5), i quali avranno da gestire alcune situazioni sentimentali abbastanza difficili da portare a buon fine.

Andiamo pure a mettere bene in chiaro i voti e le stelline giornaliere da Ariete a Vergine nonché l'incontro con la nostra classifica settimanale posta a seguire.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di esplicitare per bene le nuove previsioni astrologiche, nel contesto generate dall'oroscopo settimanale da lunedì 8 a domenica 14 giugno, come da prassi ci preme dare qualche info sulla tabella di marcia messa in agenda dall'Astro d'Argento.

Nel periodo analizzato saranno tre in tutto i passaggi totali messi in conto per la nuova settimana dalla Luna. Ad iniziare sarà la Luna in Acquario, in entrata nel segno d'Aria già da questo martedì 9 giugno alle ore 02:54. Il secondo cambio di settore della "musa dei poeti" avverrà giovedì 11 giugno alle ore 11:31, con il transito della Luna in Pesci.

La settimana potrà considerarsi conclusa, ovviamente in merito ai passaggi lunari, con l'arrivo della Luna in Ariete prevista per questo sabato 13 giugno.

Astrologia della settimana, previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 8. L'oroscopo settimanale dal 8 al 14 giugno per l'Ariete vede i prossimi sette giorni a venire quasi tutti all'insegna di una meravigliosa Luna nel segno, eccezion fatta per alcuni giorni non troppo efficaci che andremo a svelare a breve.

Partiamo intanto con quello migliore in assoluto, sabato 13 giugno, valutato al "top" per merito della Luna in ingresso nel settore. Invece il peggiore, mercoledì 10 giugno: le stelle saranno particolarmente negative nei vostri confronti, riservando solamente due stelline da "ko". Un passo avanti, seppur minimo, martedì 9 giugno: solo tre stelline e relativo "sottotono". Invece le restanti farà segnare quattro giovedì 11 giugno e cinque stelle lunedì 8, venerdì 12 e domenica 14, quindi tutte positive.

A voi la valutazione della settimana e le stelline da lunedì a domenica:

Top del giorno sabato 13 giugno - Luna nel segno;

sabato 13 giugno - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 8, venerdì 12 e domenica 14;

★★★★ giovedì 11 giugno;

★★★ martedì 9 giugno;

★★ mercoledì 10 giugno.

♉ Toro: voto 6.

L'oroscopo della settimana annuncia a voi nativi un periodo impostato sulla mediocre sufficienza. Infatti, questo è quanto hanno fatto intendere gli astri, quindi prendetene atto e, con calma e pazienza seguite i consigli che elargiremo a piene mani nell'oroscopo dei giorni a venire. Poco o nulla da commentare per le giornate di martedì 9 e domenica 14 giugno, valutate a cinque stelle. Bene anche lunedì, mercoledì e sabato, giudicate dall'Astrologia come di normale amministrazione. Un attimo di concentrazione in più invece per giovedì 11, periodo considerato "sottotono" e massima attenzione a venerdì 12 giugno, a massima negatività.

Nel prospetto seguente troverete il quadro definitivo con le stelline giornaliere:

★★★★★ martedì 9 e domenica 14;

★★★★ lunedì 8, mercoledì 10 e sabato 13;

★★★ giovedì 11 giugno;

★★ venerdì 12 giugno.

♊ Gemelli: voto 5.

Le previsioni astrologiche della settimana prevedono che evolveranno abbastanza al rallentatore questi prossimi sette giorni di giugno. Già la partenza si preannuncia come "tutto un programma" con un lunedì 8 giugno valutato "ko" con solo due stelline. Meno peggio si prefigura per voi la giornata di martedì 9: infatti proprio ad inizio settimana arriverà la cosiddetta giornata con tre stelle e relativo "sottotono"; purtroppo quest'ultima sarà quasi identica a quella di domenica 14, anch'essa classificata con tre stelle: quindi da stare accorti e prevenuti. Buone le restanti giornate con in primo piano quella di giovedì 11.

La scaletta con le stelle della settimana:

★★★★★ giovedì 11 giugno;

★★★★ mercoledì 10, venerdì 12 e sabato 13;

★★★ martedì 9 e domenica 14;

★★ lunedì 8 giugno.

Oroscopo e pagella settimanale, predizioni per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6. L'oroscopo settimanale invita voi nativi a dedicare parte del tempo alle normali situazioni, con un occhio di riguardo alle cose in scadenza tipo spese, tasse, mutui o rate da pagare. Ad aprire "le danze" della positività saranno lunedì e mercoledì, favolose giornate valutate a cinque stelle. In base a quanto evidenziato nelle nostre previsioni astrali, in questi due giorni avrete ottime probabilità di portare a buon fine le vostre intenzioni o le più attese speranze.

Buone ma nella media positività le giornate di martedì 9, giovedì 11 e venerdì 12. Discorso differente per il weekend: sabato e domenica sono stati valutati con la spunta negativa, quindi da tenere d'occhio.

Il riepilogo con le stelle dei prossimi sette giorni:

★★★★★ lunedì 8 e mercoledì 10;

★★★★ martedì 9, giovedì 11 e venerdì 12;

★★★ sabato 13 giugno;

★★ domenica 14 giugno.

♌ Leone: voto 6. L'Astrologia sul periodo analizzato indica probabilmente in arrivo una settimana valutata appena sulla linea della media sufficienza. Il periodo sarà caratterizzato da giornate abbastanza a fasi alterne: insomma alti e bassi da tenere sotto controllo, magari evitando forzature o quant'altro. Diciamo che quasi tutte le giornate, escluse quelle a maggior rischio ovviamente, tenderanno nel finale verso una blanda positività.

A dare una marcia in più all'attuale oroscopo settimanale, le tre ottime giornate cadenti lunedì e sabato. Non male nemmeno quelle rappresentate da martedì 9, venerdì 12 e domenica 14 giugno, tutte considerate a quattro stelle. Ansiosi di scoprire quando avrete il massimo aiuto dagli astri e quando invece no?

A seguire il resoconto concentrato espresso dalle stelle da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 8 e sabato 13;

★★★★ martedì 9, venerdì 12 e domenica 14;

★★★ mercoledì 10 giugno;

★★ giovedì 11 giugno.

♍ Vergine: voto 8. L'oroscopo settimanale dall'8 al 14 giugno indica un periodo certamente stabile ed efficiente per voi della Vergine, ovviamente con una eccezione che andremo a scoprire subito. Ansiosi di sapere quali saranno le vostre giornate "no"?

Tranquilli, ne avrete solamente due: quella di venerdì prevista con tre stelle e l'altra interessante il sabato d'inizio weekend, in questo caso messa sotto analisi e valutata con il "ko". Peccato per il weekend, pazienza, vi rifarete in parte domenica e poi negli altri giorni.

Pronte da memorizzare le stelline affibbiate alle giornate di prossimo arrivo:

Top del giorno lunedì 8 giugno;

lunedì 8 giugno; ★★★★★ martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11;

★★★★ domenica 14 giugno;

★★★ venerdì 12 giugno;

★★ sabato 13 giugno.

