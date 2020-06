L'oroscopo del fine settimana 20-21 giugno, riporta delle interessanti previsioni riguardanti tutti i segni dello zodiaco. La Luna sabato sarà ancora nella casa dei Gemelli ma domenica entrerà nel suo naturale domicilio (nel Cancro) e si registrerà il plenilunio. In questa fase tutto potrà succedere. I nativi dei Pesci potranno fare dei significativi passi avanti mentre i Capricorno accoglieranno delle novità. Amore, famiglia e sentimenti, approfondiamo ogni aspetto scoprendo nel dettaglio le previsioni del fine settimana.

Previsioni astrologiche del weekend dall'Ariete al Cancro

Ariete - Weekend ricco di vantaggi e di opportunità.

Un viaggio, un incontro, una visita a sorpresa, insomma, aspettatevi di tutto e di più perché non vi annoierete. Avrete modo di godervi le mura domestiche o di recuperare il tempo perso durante la settimana. Tuffatevi in nuove letture, in questo periodo avete bisogno di svagare la mente e di scoprire mondi diversi e magici.

Toro - Avrete un bel po' di cosette da fare in questo fine settimana dato che dovrete riordinare le idee, i conti e forse anche l'abitazione. Le vostre finanze continueranno ad essere un argomento scottante, ma in linea generale la situazione risulterà in lenta ripresa. Se c'è una questione che ancora vi tormenta, chiedetevi cosa fare per risolverla. Non esitate a chiedere aiuto, non potete fare tutto da soli!

Gemelli - Sabato avrete ancora la Luna dalla vostra parte ma il Sole si sposterà nel Cancro. Maggio e i primi mesi di giugno sono stati speciali ed emozionanti per voi che avete festeggiato il vostro compleanno. Chi è in pensione, magari potrebbe sentirsi annoiato ed è in cerca di stimoli nuovi che potrebbero arrivare entro la fine di giugno.

Sabato sera ci sarà un bel movimento ed anche la vita affettiva si scuoterà. Occhio a non fare troppo tardi la sera specie se per lavoro siete costretti ad alzarvi presto.

Cancro - L’Oroscopo del weekend dice che finalmente sboccerete in tutto il vostro splendore. Anche se la primavera non è stata facile, siete riusciti a chiudere la stagione a testa alta perché siete un segno inarrestabile.

Domenica sarà una giornata molto speciale con la Luna Nuova e il Sole nel vostro domicilio, ma non è tutto poiché dalla vostra parte avrete anche Mercurio. Sarete fortunatissimi e pieni di fascino anche se potreste pensare il contrario. Risulterete irresistibili ed anche il comparto economico e lavorativo saranno in assoluta ascesa. Dovrete puntare il tutto per tutto in questo fine settimana poiché tutti i sogni potranno avvererarsi.

Le previsioni dell'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Sabato avrete l'opportunità di divertirvi. Accettate un eventuale appuntamento galante e scioglietevi un po', mettete da parte le continue lamentele! Dopo un inverno e una primavera estremamente duri, è giunto il momento di aprirsi alla vita!

Durante questo weekend vi sentirete rinascere. Possibili sessioni di shopping in compagnia, cercate solamente di non comprare roba inutile. Curate la vostra alimentazione e prendete un appuntamento dal parrucchiere o dall'estetista: occorrerà sistemare il vostro look!

Vergine - In questo periodo siete molto presi dal lavoro e dalle questioni familiari. Un po' di turbolenza sarà nell'aria nella giornata di sabato, ma riuscirete a cavarvela ugualmente. Avete imparato ad affrontare gli imprevisti della vita a testa alta. Quello che conta è stare bene con la propria persona. Domenica tutto si rischiarirà grazie alla presenza della Luna in Cancro che rimetterà ogni cosa al suo posto. Viaggi all'orizzonte, vacanze al mare.

Cercate di non pensare al lavoro o ai problemi di denaro e staccate la spina per una buona volta.

Bilancia - Il vostro futuro di coppia tornerà al centro della discussione, forse perché uno dei due ha le idee confuse e non sa che pesci prendere. Avrete modo di riflettere su ogni cosa, ma cercate di non comportarvi in maniera capricciosa soprattutto se avete superato i 30 anni! La carriera potrà tornare a prosperare grazie ad un'idea che vi giungerà improvvisamente. Non dovrete farvi cogliere alla sprovvista poiché siete un segno diplomatico e controllato. Un parente o una persona interessante vi contatterà.

Scorpione - Le previsioni astrologiche annunciano un fine settimana gaudioso e in grande spolvero.

Una recente notizia, giunta in settimana, sarà destinata a trasformarvi la vita in maniera totalizzante. Ogni problema vi sembrerà superabile e minuscolo. Tutto attorno a voi si farà intenso e prosperoso. Sarà come se riviveste una seconda volta, quindi cercate di non sprecare qualsiasi opportunità il destino vi abbia riservato.

Oroscopo dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Il solstizio d'estate illuminerà in primis la sfera amorosa e ne sentirete i primi effetti proprio in questo weekend. Siete un segno amante del flirt e del divertimento. L'amore non ha età! Quest'estate potrebbe anche non andare come sperato, ma non dovrete lasciarvi mettere il bastone tra le ruote. La carriera potrà essere lasciata da parte per qualche giorno.

Avrete un gran bisogno di riposare e di rigenerarvi. Rendete le serate intense dedicandovi alle cose che più vi appaghino.

Capricorno - Le migliori occasioni non si verificano per puro caso, perciò cercate di darvi una mossa a partire da questo fine settimana. Le idee non vi mancheranno e la volontà nemmeno. Avrete voglia di fare una vacanza al mare o forse c'è qualche progetto che bolle in pentola. Avete brancolato nel buio per molti mesi, ma a partire da queste 48 ore ritornerete a scalpitare. Una novità giungerà al vostro cospetto.

Acquario - Sabato importante e pieno di lavoro o faccende di vario genere. Forse vi occupate di molteplici questioni e sulle vostre spalle reggete tante responsabilità.

Comunque sia, sabato sera avrete modo di staccare la spina e di riprendere fiato. Il plenilunio di domenica incoraggerà l'amore, le conquiste e le nuove amicizie. Finalmente la primavera uscirà di scena lasciando il posto ad un'estate promettente. Le coppie avranno un confronto decisivo.

Pesci - L’oroscopo parla di un fine settimana molto importante. Una buona influenza astrale vi garantirà tutto il supporto necessario per svoltare definitivamente. Le nuove nascite risulteranno favorite ma anche il lavoro e la carriera. Non saranno da escludersi dei passi avanti, per cui se avete un progetto in cantiere dovrete proseguire senza gettare la spugna. Sabato sera ad alto tasso d'intimità, le coppie faranno scintille sotto le lenzuola.

Chi è solo farà un incontro entusiasmante, ma l'amore potrebbe sbocciare anche all'interno di un'amicizia particolare.