Nel mese di luglio sul piano astrologico vi saranno due passaggi planetari degni di nota: Saturno viaggerà dai gradi dell'Acquario al Capricorno, nel frattempo il Sole si sposterà dall'orbita del Cancro al Leone.

Oroscopo mensile, riguardante amore e lavoro favorevole per Leone e Toro, meno entusiasmante per Pesci e Vergine.

Sul podio

1° posto Leone: finanze top. Il settore economico dei nativi, che sapranno amministrare a dovere le proprie finanze durante il transito del Sole in Cancro, darà presumibilmente molteplici soddisfazioni quando il Luminare maschile sbarcherà nella loro orbita il 22 del mese.

Probabili incontri stuzzicanti a fine luglio che avranno ottime chance di divenire sfavillanti flirt estivi.

2° posto Toro: ricerca di stabilità. Sul versante sentimentale il mese potrebbe essere all'insegna di una spasmodica ricerca di stabilità affettiva per i nati Toro, specialmente per le prime due decadi. Al lavoro il ritorno di Saturno nel loro Elemento sarà un transito favoloso che favorirà la nascita di nuovi progetti (terza decade) o la ripresa di quelli messi in stand-by a gennaio (prima e seconda decade).

3° posto Capricorno: ritorno alla serenità. Sebbene le prime tre settimane ci sarà il Sole in Cancro a mettere i bastoni tra le ruote, i nativi potranno contare sul favorevole supporto di Saturno, figliol prodigo tornato nel loro domicilio, che potrebbe donare una rinnovata serenità nell'ambiente professionale.

Meno entusiasmanti le effemeridi per quanto riguarda le faccende di cuore perché, col subentrare del Sole in Leone, ogni loro manchevolezza dei mesi precedenti parrà essere sul banco degli imputati.

I mezzani

4° posto Acquario: focosi. L'alcova sarà, c'è da scommetterci, la stanza più frequentata dai nativi durante il mese di luglio, e ciò sarà da attribuirsi alle felici e concilianti posizioni astrali di Marte in Ariete e Venere in Gemelli.

Qualche grana, invece, si paleserà sul versante lavorativo dove sarà probabile un declassamento nella gerarchia aziendale.

5° posto Gemelli: colpi di fulmine. Un'attrazione istantanea con una persona appena conosciuta, il cosiddetto 'colpo di fulmine', è ciò che potrebbe accadere a luglio per i nativi anche a chi vive già una relazione amorosa stabile, a causa della quadratura Nettuno-Venere.

Sul fronte professionale potrebbero mutare alcuni punti di riferimento, destabilizzando non poco i nativi.

6° posto Ariete: fine mese top. Luglio avrà buone chance di rivelarsi un mese in crescendo per i nativi, dove dal 22 giungeranno al loro cospetto nuove opportunità professionali, con un ritorno economico da non sottovalutare, ed un clima decisamente più sereno nel nido domestico.

7° posto Bilancia: trasgressivi. I single del segno avranno presumibilmente modo di mietere svariate 'vittime' durante questo settimo mese del 2020, grazie alla trasgressione che metteranno in campo unita all'eleganza, che è un po' il loro marchio di fabbrica. Tempo di investimenti, invece, per quanto riguarda la professione dove saranno favoriti ammodernamenti dell'attrezzatura e/o corsi di aggiornamento.

8° posto Scorpione: priorità. I nati del segno durante il mese potrebbero trovarsi di fronte ad una revisione delle loro priorità professionali, accantonando ciò che non ha funzionato a pro di quello che ha soddisfatto. In amore, grazie al transito mercuriale che li sosterrà per l'intero periodo, riusciranno a chiarirsi col partner.

9° posto Sagittario: strada vecchia. Mese da prendere con le pinze quello che pare prospettarsi in casa Sagittario, sia in amore che a lavoro, dove le scelte che prenderanno si riveleranno difficili ma doverose. Farsi guidare da Marte in Ariete, però, non sarà la mossa giusta per mirare al bersaglio prediletto.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: nuovi lidi. Le faccende di cuore dei nativi attraverseranno, con tutta probabilità, un mese controverso dove alcuni tra loro opteranno per interrompere bruscamente la relazione in essere virando su nuovi e stuzzicanti lidi.

Al lavoro, invece, le ruggini nate con capi e colleghi a giugno potranno essere sistemate, grazie alle buone doti comunicative di cui godranno.

11° posto Pesci: confusi. A giocare un ruolo preponderante durante il mese di luglio potrebbe essere Nettuno nella loro orbita, che si divertirà a scombinare le carte professionali, rendendoli più confusi che persuasi sul da farsi. A pagarne le conseguenze sarà presumibilmente l'amato bene che, come spiacevole conseguenza, sarà relegato in secondo piano visto che i nativi preferiranno entrare in un mood letargico.

12° posto Vergine: mutamenti. La retrogradazione di Giove unita al transito uraniano, entrambi di Terra, potrebbero scardinare alcuni punti di riferimento nell'ambiente lavorativo nativo, mettendoli nelle condizioni di apportare dei sostanziali cambiamenti, in alcuni casi, anche di orientarsi verso nuove aziende.

Amore in stand-by.