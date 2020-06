L'Oroscopo settimanale dal 15 al 21 giugno 2020 è pronto a valutare i prossimi sette giorni in calendario. Sotto analisi da parte dell'Astrologia è la terza settimana del mese attuale in imminente arrivo.

In evidenza la classifica con le stelline e le pagelle dedicate ai segni da Bilancia a Pesci. Volendo anticipare qualcosa in merito ai segni migliori e peggiori del periodo, a svettare a pieno titolo sul podio più alto della classifica provvisoria degli ultimi sei segni, Pesci (voto 8). Periodo standard, in linea con la migliore normalità, per Bilancia (voto 7), Capricorno (voto 7) e Acquario (voto 7).

Parlando intanto dei probabili segni considerati "in affanno", salta all'occhio la dura previsione messa in conto agli amici Scorpione (voto 5), previsti sotto stress da particolari convergenze astrali negative per il segno.

Passiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 15 a domenica 21 giugno da Bilancia a Pesci.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. I prossimi giorni, interessanti la settimana terza di giugno, potrebbero portare in misura uguale difficoltà e momenti positivi. Ottime performance in amore, come anche nelle affettività strette, il 19 giugno, merito di una grande giornata al 'top': positività assicurata.

Potete abbandonarvi in questi giorni agli slanci che il vostro cuore detta: Venere rinsalda i legami d’amore già esistenti. Affrettatevi a cogliere ciò che il destino vi offre su un piatto d’argento. Buon momento anche nel lavoro. I prossimi sette giorni in parte saranno adatti per concludere progetti, realizzare imprese e consolidare le vostre posizioni professionali.

Ci sono tutte le premesse per un bel successo.

La classifica a stelline giorno per giorno:

Top del giorno venerdì 19 giugno;

venerdì 19 giugno; ★★★★★ lunedì 15, domenica 21;

★★★★ giovedì 18, sabato 20;

★★★ martedì 16 maggio;

★★ mercoledì 17 giugno 2020.

♏ Scorpione: voto 5. Inizio e centro settimana buono/discreto nel complesso.

Non facile da portare a buon fine invece specialmente la parte finale. Diciamo che dovrete usare massima accortezza nel gestire eventuali problemi, ma se seguirete i nostri consigli riuscirete a limitare eventuali danni. Per esempio giocando le vostre carte migliori in quelle giornate previste positive, evitando di fare e disfare nelle restanti. Attenti a non far diventare alcuni piccoli conflitti dei veri e propri duelli. Cercate di rinnovare le promesse d’amore: fate dimenticare alla persona amata certi vostri comportamenti.

Ecco come sono state distribuite le stelline e quali sono le giornate buone e meno buone:

★★★★★ giovedì 18 giugno;

★★★★ lunedì 15, martedì 16, venerdì 19;

★★★ mercoledì 17, sabato 20;

★★ domenica 21 giugno 2020.

♐ Sagittario: voto 6.

Una settimana impostata mediamente sulla sufficienza e questa volta non avrete l'onore di fregiarvi della "top del giorno" purtroppo. Pertanto le giornate speciali saranno limitate. L'Astrologia consiglia di puntare tutto su venerdì 19 giugno, lasciando alle altre giornate il tempo che trovano. Nelle discreta positività la parte centrale e finale del periodo. Lunedì e martedì, astri in aspetto disarmonico possono minare quell'intesa profonda che fa da collante alle relazioni di lunga data. Non siate troppo critici nei confronti di chi amate. Efficace invece il momento per riscattarsi in campo lavorativo. Possibilità di mettere a segno importanti risultati personali. Le difficoltà certo non mancano, ma sarete in grado di superare gli ostacoli con abilità.

A seguire il riscontro astrologico espresso dalle stelle dei prossimi sette giorni:

★★★★★ venerdì 19, sabato 20;

★★★★ mercoledì 17, giovedì 18, domenica 21;

★★★ lunedì 15 giugno;

★★ martedì 16 giugno.

Oroscopo e stelline settimanali per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7. Settimana mediamente positiva, con giorni positivi ed altrettanti da stare in campana. Le previsioni della settimana consigliano perciò di prendere appunti e segnare le giornate migliori. Purtroppo non mancheranno giornate negative sottoscritte con tre e due stelline del "sottotono" e da "ko", pronte a saltar fuori rispettivamente Giovedì 18 e venerdì 19 giugno. Cercate di pensare positivo e tutto migliorerà. Non scoraggiatevi però se la fortuna non vi accompagnerà in questa settimana, a turno toccherà a tutti.

Mettete in preventivo frequenti momenti di stanchezza e di confusione, causati dai contrasti da astri dissonanti. Pianificate gli impegni senza scoraggiarvi!

Vediamo di chiarire quali e quanti sono i giorni buoni e quelli meno efficaci:

Top del giorno lunedì 15 giugno;

lunedì 15 giugno; ★★★★★ martedì 16, mercoledì 17;

★★★★ sabato 20, domenica 21;

★★★ giovedì 18 giugno;

★★ venerdì 19 giugno 2020.

♒ Acquario: voto 7. Non male davvero la settimana sotto analisi in questo frangente, soprattutto perché è stata valutata nelle previsioni della settimana con voto sette in pagella. Ottime le giornate di centro settimana, soprattutto quella di mercoledì, considerata al "top del giorno". Tra i sette invece, un occhio di riguardo dovrà essere tenuto verso la giornata di domenica e di lunedì, rispettivamente "sottotono" e "ko".

Escludendo ovviamente queste ultime due, le restanti giornate fanno intravedere sviluppi vantaggiosi per gli interessi professionali e/o di carriera. Finalmente la stima che vi meritate verrà riconosciuta. Mercoledì, giovedì e venerdì arriveranno momenti di grande passione.

Vediamo la situazione giorno per giorno e vai con le stelline:.

Top del giorno mercoledì 17 giugno;

mercoledì 17 giugno; ★★★★★ giovedì 18, venerdì 19;

★★★★ martedì 16, sabato 20;

★★★ domenica 21 giugno;

★★ lunedì 15 giugno.

♓ Pesci: voto 8. Il periodo sotto analisi ha poco o nulla da segnalare sul piano della negatività a voi dei Pesci. Uniche eccezioni, le due sole giornate valutate "sottotono" e con il "ko" relative a giovedì e mercoledì. Schematicamente, il periodo inizierà e terminerà a gonfie vele.

Lunedì 15 è previsto altamente positivo insieme a venerdì 19 e domenica 21, certamente ben disposta a regalare tanta passionalità e complicità in campo sentimentale. Splendido il weekend in arrivo, con un sabato al "top" e una domenica a cinque stelle. Diciamo pure che gli astri questa volta non vi lasceranno a bocca asciutta. Pronti a gongolare?

Senza tergiversare oltre, andiamo subito a visionare le stelline giornaliere:

Top del giorno sabato 20 giugno;

sabato 20 giugno; ★★★★★ lunedì 15, venerdì 19 e domenica 21;

★★★★ martedì 16 giugno;

★★★ giovedì 18 giugno;

★★ mercoledì 17 giugno 2020 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

La nuova classifica stelline della settimana da lunedì 15 a domenica 21 giugno è pronta a svelare quali saranno i segni fortunati e quelli meno.

Come sempre la scaletta in oggetto è valida per l'intero comparto zodiacale. Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana, sarà il Cancro, meritatamente al primo posto. A poca distanza, altrettanto fortunato, i Gemelli, posizionati al secondo posto. Per quanto concerne la parte mediana della classifica, troviamo Toro e Pesci al terzo posto, mentre al quarto risultano Bilancia, Capricorno e Acquario. Molto nutrita la penultima posizione in classifica: il quinto posto è occupato da Ariete, Leone, Vergine e Sagittario. Posizione di coda, quindi l'ultima, purtroppo a svantaggio dello Scorpione.

Andiamo a scoprire il resto della scaletta:

1° Cancro , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Gemelli, voto 9;

3° Toro e Pesci, voto 8;

4° Bilancia, Capricorno e Acquario, voto 7;

5° Ariete, Leone, Vergine e Sagittario, voto 6;

6° Scorpione, voto 5.

Il responso astrologico relativo all'oroscopo settimanale dal 15 al 21 giugno 2020, dunque impostato sulla terza settimana di giugno è giunto al termine.

L'appuntamento messo in agenda prossimamente riguarderà il lasso temporale compreso tra il 22 e il 28 del corrente mese.