Le previsioni astrologiche relative alla settimana prossima, quella che va da lunedì 8 a domenica 14 giugno, rivelano ottime prospettive per il segno zodiacale dei Gemelli e dell'Ariete, buone iniziative per il Capricorno mentre avremo una settimana turbolenta per i segni dell'Acquario e dei Pesci. Bilancia sottotono, novità professionali per il Capricorno e novità in amore per la Vergine. Scopriamo in dettaglio quale sarà l'Oroscopo dei dodici segni zodiacali per la prossima settimana.

L'oroscopo dall'8 al 14 giugno: da Ariete a Cancro

Ariete: state attraversando un periodo difficoltoso, avete qualche debolezza sia dal punto di vista fisico che mentale.

State vivendo un periodo travagliato anche con il vostro partner e questo sicuramente non aiuta il tono del vostro umore. L'arrivo della prossima settimana potrebbe portare delle prospettive positive, qualcosa si sistemerà.

Toro: avete ancora molti chiarimenti da operare, a partire dall'ambito delle vostre amicizie. Qualcuno potrebbe parlare a sproposito sul vostro conto, è meglio cominciare a capire chi è. Settimana ricca di colpi di scena e di sorprese, fate attenzione ai dettagli.

Gemelli: ottima settimana per i Gemelli. Il vostro lavoro sta cominciando a riprendersi, seppure lentamente, dopo un periodo fermo a causa del lockdown. Anche dal punto di vista sentimentale state recuperando alla grande, d'altronde i periodi di crisi nelle coppie sono abbastanza comuni.

Tuttavia, la vostra, è stata una piccola crisi, niente di seriamente importante.

Cancro: lasciate le sorprese per ultime. Se avete qualche compleanno in vista, in particolare di una persona per voi particolarmente importante, potrete orientarvi su qualche piccola sorpresa: una festa inattesa con un regalo tanto desiderato.

Vedrete che il festeggiato o la festeggiata apprezzerà molto il vostro gesto.

Previsioni astrologiche settimanali da Leone a Sagittario

Leone: essere i primi non è sempre un vantaggio, dipende dalle situazioni. A volte è meglio accettare il vostro posto e pensare a chi, invece, è messo in una posizione ancora più svantaggiata.

Un buon consiglio per la prossima settimana è quello di apprezzare ciò che avete senza confrontarvi con quello che possiedono gli altri.

Vergine: riflettori puntati sui single della Vergine per la prossima settimana. Qualcuno potrebbe provare qualcosa per voi ma sta tenendo i suoi sentimenti nascosti. Se anche da parte vostra il sentimento è reciproco, potete cercare di spronare chi secondo voi, potrebbe essere quella (o quello) innamorato di voi.

Bilancia: settimana un po' sottotono per la Bilancia. La routine e la quotidianità, spesso, annoia il vostro stato d'animo. Necessitate di qualche uscita con gli amici o di visitare posti nuovi. È chiaro che, date le circostanze riguardanti la situazione che stiamo vivendo, non potrete sbilanciarvi più di tanto, per cui cercate qualcosa o un'attività che, al momento, è permessa.

Scorpione: dovete schiarirvi le idee e mettere ordine nella vostra mente. Ultimamente state attraversando un periodo molto confusionario e vi sembra quasi di non capirci più niente. Durante la prossima settimana, prendetevi più tempo per pensare, cercate di capire quali sono le vostre priorità e poi agite.

Sagittario: il vostro potrebbe essere un periodo leggermente irrequieto. A volte vi ritrovate in sovrappensiero, vi riempite la testa di paranoie con il vostro partner o con qualcuno che amate. Preoccuparsi è un bene ma attenzione a non trasformare la vostra troppa apprensione in oppressione, rischierete di rovinare il vostro rapporto con discussioni inutili.

Oroscopo settimanale dall'8 al 14 giugno, da Capricorno a Pesci

Capricorno: settimana ricca di iniziativa per il Capricorno. Qualcosa potrebbe cambiare nell'ambito professionale e forse potrebbe arrivare anche qualche bella notizia. Fate, però, attenzione a qualche collega un po' troppo invidioso del vostro successo.

Acquario: avete molta pazienza ma, nonostante ciò, anche voi avete dei limiti che è meglio non superare. Apparentemente mostrate un carattere docile e calmo ma fino ad un certo punto. Quando qualcuno vi fa perdere le staffe, siete capaci di trasformare totalmente la vostra personalità. La settimana prossima potrebbero esserci alcuni accesi dibattiti che riguarderanno l'ambito familiare oppure quello delle amicizie.

Pesci: il vostro rapporto potrebbe attraversare un periodo difficile. L'idea che la situazione possa degenerare vi preoccupa molto. Non desiderate una rottura bensì cercare di sistemare le cose. Nei prossimi giorni mettete tutto il vostro impegno per riuscire a riparare quello che ormai vi sembra perso: se non otterrete lo stesso impegno dalla sua parte allora sarà meglio lasciar perdere tutto e voltare pagina.