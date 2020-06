Ha preso il via il mese di giugno 2020. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano tutti i nati sotto il segno del Sagittario. Di seguito le stelle con lavoro, salute e amore, ma anche approfondimenti per gestire le giornate presenti in questo primo mese della stagione estiva. L'ultimo periodo per i nati sotto il segno del Sagittario è stato particolarmente stressante. Non sono mancate delle tensioni causate da polemiche. In amore, in particolare, lo stare troppo tempo inattivi, vi ha creato delle difficoltà anche nel rapporto con il partner. Nonostante non mancasse la carica nel lavoro, ci sono comunque stati dei rallentamenti.

Astrologia del mese di giugno per il Sagittario

La fatica si farà sentire, a livello fisico potreste avvertire della stanchezza ed anche a livello mentale lo stress non mancherà. Questo potrebbe portare delle discussioni, anche pesanti, in famiglia e con il partner. Cercate di arginare il più possibile i problemi. In amore, con il transito di Venere in opposizione la situazione continua a non essere semplice da gestire, soprattutto per le coppie insieme da molto tempo. A livello lavorativo, rispetto ai mesi precedenti, quello di giugno potrà essere migliore.

Oroscopo di giugno: lavoro e amore per il Sagittario

Come anticipato, a livello sentimentale, l'opposizione di Venere, non crea delle situazioni semplici per i nati sotto il segno del Sagittario.

La situazione potrà proseguire fino alla fine dell'estate, in particolare bisognerà riorganizzare tutto ciò che è accaduto negli ultimi tempi. Importante è che prima di prendere una decisione riguardante il vostro rapporto, riflettiate al meglio per comprendere quali sono i vostri reali sentimenti, al di là dei piccoli disagi.

Alcune situazioni potrebbero infatti essere recuperate. Un periodo in cui essere particolarmente prudenti sarà quello compreso nelle giornate della seconda settimana del mese, quando probabilmente sorgeranno dei conflitti.

Per quel che riguarda il settore professionale, dopo dei ritardi, ricomincia il percorso progettuale iniziato nei mesi precedenti.

Alcune situazioni potranno essere concretizzate. Il cielo è più vantaggioso, anche per quel che riguarda i rapporti collaborativi in una stessa azienda. Con Marte in aspetto interessante, ci saranno maggiori conferme, qualcuno potrebbe anche decidere di fare dei passi avanti importanti, ma siate comunque cauti nell'ultima settimana del mese. Il mese di luglio partirà in modo positivo e si potranno iniziare anche dei progetti che vi daranno soddisfazioni.