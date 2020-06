Sabato 6 e domenica 7 giugno 2020 sul piano astrologico la Luna passerà dall'orbita del Sagittario al Capricorno, dove sostano Giove e Plutone, nel frattempo Urano stazionerà nel segno del Toro. Saturno permarrà nel domicilio dell'Acquario, così come Nettuno insieme a Marte continueranno il moto nel segno dei Pesci. In ultimo, Mercurio proseguirà il transito in Cancro ed il Sole, Venere ed il Nodo Lunare rimarranno stabili in Gemelli.

Oroscopo del fine settimana favorevole per Leone e Toro, meno entusiasmante per Capricorno e Gemelli.

Ariete nervoso

Ariete: nervosi. Sabato basterà una minuzia per far emergere il nervosismo nei nativi, specialmente nel focolare domestico, dove il partner potrebbe sorbirsi rimproveri e lamentele come se piovesse.

Più routinaria la giornata di domenica che dovrebbe scorrere liscia senza scossoni di sorta.

Toro: finanze in rialzo. Il bottino economico dei nati Toro avrà buone chance di subire un favorevole rialzo, grazie a delle entrate supplementari o a del denaro prestato in precedenza che rientrerà nel loro portafoglio. Faccende di cuore in secondo piano.

Gemelli: abbottonati. Tra neutralità e svariate retrogradazioni astrali la voglia di comunicare col mondo circostante potrebbe rasentare lo zero in casa Gemelli durante il weekend. Fortunatamente, tale mood abbottonato scongiurerà qualche battibecco nell'ambiente professionale.

Cancro: lavoro top. I lavoratori alle dipendenze altrui del segno riceveranno, con ogni probabilità, delle proposte professionali extra che, sebbene non siano idilliache economicamente, andrebbero colte senza batter ciglio.

Leone entusiasta

Leone: entusiasti. Il nuovo ciclo lunare, apertosi venerdì in Sagittario, continuerà presumibilmente ad irradiare coi suoi benevoli influssi i nati della prima decade del segno, che potranno scorgere nuovi ed interessanti spiragli professionali su cui porre solide basi.

Vergine: sereni.

Dopo un sabato avaro di novità potrebbe palesarsi una domenica nella quale il clima nel focolare domestico si assesterà su livelli più sereni. Ciò favorirà probabilmente il dialogo in coppia, e le incomprensioni recenti lasceranno spazio ad una ritrovata complicità.

Bilancia: spossati. Le energie del weekend saranno probabilmente blande, facendo optare molti nativi per staccare la spina dalla quotidianità e concedersi degli ampi spazi di relax, in modo da ricaricare le pile e partire più energici che mai già da lunedì.

Scorpione: amicizie in primo piano. Le relazioni amicali questo fine settimana potrebbero essere messe sotto la lente d'ingrandimento dai nativi, che, favoriti dal trigono Marte-Mercurio nell'undicesima casa, carpiranno in un batter d'occhi chi rema velatamente contro di loro.

Sagittario confuso

Sagittario: confusi. Il primo weekend di giugno darà probabilmente un assaggio ai nati Sagittario di ciò che potrebbe accadere nelle prossime settimane, condite da scelte difficili e prove da superare, rendendoli oltremodo confusi sul da farsi.

Capricorno: fraintendimenti. Le prime due decadi del segno saranno, con tutta probabilità, 'vittime' di un fraintendimento col partner nella giornata di domenica, quando la Luna sbarcherà nell'undicesima casa del loro domicilio formando un quadrato a Mercurio.

Acquario: sabato a gonfie vele. Il primo giorno del weekend potrebbe risultare esaltante dal punto di vista umorale per i nativi, mentre domenica sarà da mettere in conto qualche grana al lavoro, facilmente aggirabile non cedendo alle probabili provocazioni dell'ambiente.

Pesci: lavoro flop. La voglia di mettersi in gioco questo weekend verrà presumibilmente meno in casa Pesci, tanto che molti tra loro preferiranno delegare alcuni compiti gravosi pur di crogiolarsi nell'ozio più totale.