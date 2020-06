Nel mese di luglio 2020 sul piano astrale ci saranno due cambiamenti planetari rilevanti: il 2 ci sarà il passaggio di Saturno dal segno dell'Acquario al Capricorno, nel frattempo il 22 sarà il Sole a spostarsi dal Cancro al Leone.

Oroscopo mensile, riguardante amore e lavoro, per il segno zodiacale dell'Ariete.

Amore

Le faccende di cuore dei nati Ariete durante il mese di luglio attraverseranno, con ogni probabilità, una fase a due velocità scandita perlopiù dal transito del Luminare maschile. Nella prima parte, quando il Sole transiterà nel lunatico Cancro sino al 21, potranno palesarsi nervosismi e perplessità in coppia, più che altro figli delle ruggini non affrontate a dovere nel mese di giugno.

In questa fase, che risulterà più complessa ogni qualvolta l'astro si congiungerà con la Luna d'acqua, sarà necessario che i nativi porgano estrema attenzione alle parole proferite, perché il rischio di ferire l'altra persona, partner o figlio che sia, sarà alto. Fortunatamente, però, a dar manforte al primo segno zodiacale ci sarà il transito solare in Leone, che farà il suo trionfale ingresso il 22 del mese. Questa seconda fase, inoltre, sarà impreziosita dal transito di Marte nella loro orbita, il che presumibilmente aumenterà in maniera considerevole la simbiosi di coppia. Anche per i single del segno il periodo più interessante potrebbe rivelarsi l'ultima settimana, malgrado qualche stuzzicante conoscenza avrà buone chance di avvenire nei primi giorni di luglio.

Lavoro

Le vicende professionali dei nativi nel settimo mese del 2020 faranno probabilmente un deciso passo in avanti, rispetto a ciò a cui si erano gioco forza abituati nei mesi addietro. La sostanziale differenza, che sarà più evidente per seconda e terza decade, la faranno Marte nella loro orbita ed il ritorno di Saturno in Capricorno.

Da un lato, quindi, vi sarà la spinta propulsiva del loro Astro governatore che, grazie alle 'lezioni' impartite da Saturno nel precedente transito di Terra, renderà probabilmente i nativi estremamente determinati nel raggiungere celermente le mete prefissate, ma non sprovveduti ne troppo irruenti. Mentre il parterre planetario agirà in tal senso, ecco che le opportunità professionali potrebbero moltiplicarsi come piacevole conseguenza.

Queste chiamate supplementari, che avranno ottime chance di giungere anche da datori di lavoro inediti, risulteranno accattivanti sotto il profilo economico, e ciò non potrà che far crescere l'entusiasmo nativo. Ottime le effemeridi per gli inoccupati del segno che, dal 25 in poi, avranno buone possibilità che la loro candidatura finisca sulla scrivania giusta. Giorni fortunati: 7, 25 e 27.