Giovedì 18 giugno 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna ed Urano sostare sui gradi del Toro, mentre Giove assieme a Plutone stazioneranno nell'orbita del Capricorno. Saturno proseguirà il transito in Acquario, così come il Sole, il Nodo Lunare e Venere che continueranno il domicilio in Gemelli. Infine, Mercurio protrarrà il moto in Cancro come Nettuno che rimarrà stabile nel segno dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Toro, meno conciliante per Leone e Vergine.

Sul podio

1° posto Pesci: loquaci. Le doti comunicative, di cui probabilmente saranno dotati i nati del segno questo giovedì, li metteranno nelle condizioni di avere sempre l'ultima parola in qualsiasi dialogo intraprenderanno, sopratutto sul versante professionale.

2° posto Sagittario: ostinati. Sole e Luna poco concilianti proveranno, con tutta probabilità, a minare il tono umorale nativo ma a dar loro manforte ci penserà Saturno che, camminando all'indietro, li renderà ostinati nel raggiungere le mete prefissate.

3° posto Toro: lavoro top. Chi opera alle dipendenze altrui potrebbe ricevere in queste 24 ore qualche buona notizia, come un collega con cui non hanno legato che viene spostato in un'altra sede. Malgrado non riguardi finanze o upgrade professionali, i nati Toro saranno ugualmente soddisfatti.

I mezzani

4° posto Capricorno: shopping. Giovedì in cui la seconda e terza decade nativa avvertirà, c'è da scommetterci, la voglia di concedersi una sessione di shopping, magari assieme alle amiche di sempre.

Sarà bene tenere la bocca cucita nel focolare domestico quando il giorno si starà apprestando a conclusione, perché il rischio di commettere una gaffe sarà alto.

5° posto Ariete: affettuosi. Se da un lato le vicende lavorative native potrebbero celare qualche insidia, dall'altro le faccende di cuore avranno il favore degli Astri rendendoli, come piacevole conseguenza, estremamente affettuosi verso figli e partner.

6° posto Cancro: schietti. La sincerità smodata che presumibilmente metteranno in campo quest'oggi i nati Cancro farà storcere il naso alle persone che hanno appena conosciuto ma, d'altronde, servirà a far capire di che pasta sono fatti. Perplessità amorose sino al primo pomeriggio.

7° posto Scorpione: dietrofront.

In questa giornata di metà settimana i nati del segno ripenseranno probabilmente ad una scelta passata, meditando di tornare sui propri passi e tale decisione avrà buone chance di rivelarsi azzeccata.

8° posto Acquario: superbi. Il transito saturniano, che ha accompagnato i nativi negli ultimi mesi, quest'oggi potrebbe rendere la terza decade, a causa della sua retrogradazione e quadratura lunare in sesta casa, superbi nell'ambiente professionale. L'austero pianeta, quindi, li metterà nelle condizioni di rivedere il loro atteggiamento e, nei casi di recidività, presenterà loro il 'conto' durante i primi giorni di luglio.

9° posto Gemelli: umore flop. Imbronciati e taciturni affronteranno probabilmente la giornata senza la carica vitale che spesso li contraddistingue, specialmente nel nido domestico dove il partner potrebbe riuscire a strappargli un sorriso verso sera.

Ultime posizioni

10° posto Leone: spossati. Il bottino energetico odierno dei nati Leone sarà, con ogni probabilità, scarno facendo optare molti tra loro per dedicare del tempo al relax più assoluto, mettendo in secondo piano le faccende di cuore.

11° posto Vergine: pessimisti. Gli imprevisti sul versante professionale parranno farsi più pressanti questo giovedì ed i nati del segno, di conseguenza, metteranno in campo un mood pessimistico che non li abbandonerà sino a sera.

12° posto Bilancia: fuori giri. Per quanto impegno e dedizione possano sfoggiare oggi i nati Bilancia, i risultati che ne deriveranno potrebbero risultare pochi o nulli dandogli l'impressione come di girare a vuoto. Sarà bene non perdersi d'animo, visto che la ruota astrale gira di continuo.