L'Oroscopo di domani, mercoledì 17 giugno, è pronto a rivelare come sarà questa giornata. La Luna calante sarà nel domicilio del Toro perciò i nati di questo segno si sentiranno pieni di carisma e vitalità. Saranno 24 ore interessanti e particolarmente avvincenti per molti segni dello zodiaco. C'è chi beneficerà di una buona forma fisica e mentale e chi ritroverà delle soluzioni.

Andiamo ad approfondire le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e scopriamo l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Sagittario - 12° posto - Ci saranno delle spese da pagare, forse tasse e bollette abbastanza salate.

Il vostro livello di nervosismo risulterà piuttosto alto e rischierete di discutere animatamente in famiglia o nell'ambiente di lavoro. Mercurio vi renderà scarsamente comunicativi, ma cercate di contenervi anche se potrebbe risultarvi difficile. Avete in ballo dei progetti di coppia o un viaggio, in ogni caso rivedete i conti onde evitare spiacevoli sorprese.

Capricorno - 11° in classifica - Per raggiungere la cima della montagna occorre darsi una mossa. Non esistono scorciatoie per arrivare al traguardo, con la calma e la pazienza riuscirete a fare qualsiasi cosa vogliate purché sappiate essere tenaci. La giornata di questo 17 giugno potrebbe tendervi un brutto tiro, ma basterà tenere alta la guardia fino a sera.

Entro domenica sarà meglio cercare di chiudere determinate questioni e portare a conclusione dei lavori. Sarete in attesa di una risposta o di un risultato.

Acquario - 10° posto - 'Chi troppo vuole nulla stringe', recita il detto. Provate a fissarvi degli obiettivi a breve termine in modo da non ritrovarvi a mani vuote a fine anno o fine mese.

Siete un segno ambizioso e ricco di qualità, ma il vostro umore altalenante non sempre vi invoglia a darvi da fare. Questa sarà una di quelle giornate sottotono e demoralizzanti. Forse rivangherete un vecchio amore o desidererete un oggetto costoso. Cercate di focalizzarvi su ciò che conta davvero e non perdetevi in minuzie.

Scorpione - 9° in classifica - Questo è un anno ricco di cambiamenti all'interno della vostra vita. Sinora sono accadute innumerevoli cose, ma altrettante ne dovranno succedere entro la fine del 2020. Questa giornata potrebbe riservarvi qualche fatica in più e rischierete di arrabbiarvi anche per una sciocchezza. Risulterete molto stanchi e spossati, forse perché state avendo un sonno sregolato e tormentato. Cercate di pensare di più alla vostra salute e meditate per scaricare lo stress. Il vostro corpo avrà bisogno di acqua e meno caffè.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Vergine - 8° posto - I giudizi servono solo ad alimentare la frustrazione e la serenità mentale. Smettere di puntare il dito e addossare la colpa agli altri vi donerà una maggiore consapevolezza.

Cercate di godervi di più il presente senza preoccuparvi del futuro. Non ricercate quei piaceri materiali che danno solo soddisfazioni temporanee. Se volete un futuro meraviglioso e colmo di felicità, lavorate su voi stessi e sui vostri obiettivi. I cuori solitari over 60 che cercano l'amore non dovranno arrendersi.

Ariete - 7° in classifica - Avrete la strada spianata in questo mercoledì, nessun imprevisto vi darà del filo da torcere. A volte perdete fiducia nelle vostre capacità e vi scoraggiate. Da quando è iniziato l'anno ve ne sono capitate di tutti i colori, ma non dovete gettare la spugna e arrendervi. Le avversità della vita sono fatte apposta per essere affrontate e superate, dunque, imparate a tirare fuori le unghie.

In queste 24 ore sarete degli ottimi ascoltatori e comunicatori. Qualcuno finirà per rivedere una vecchia conoscenza o un amore finito male.

Cancro - 6° posto - L’oroscopo del 17 giugno dice che sarete in buona forma fisica e soprattutto mentale. Dopo la presa di coscienza degli ultimi eventi, in questa giornata avrete delle operazioni da effettuare o del lavoro urgente da sbrigare. Cercate di seguire un calendario dettagliato, in tal modo non vi farete cogliere alla sprovvista. Giugno è un mese ricco di emozioni e sorprese, specialmente dal 20 in poi. Ponetevi degli obiettivi a breve scadenza. È di grande aiuto decidere cosa fare nel giorno seguente o che traguardi raggiungere entro le due settimane.

Mettete alla prova le vostre qualità e scoprirete di quante cose siete capaci.

Gemelli - 5° in classifica - Dei problemi di connessione rischieranno di farvi impazzire. Dentro di voi arde un fuoco e in queste 24 ore nulla riuscirà a 'spegnervi'. Dovrete assolutamente cercare di mettere in risalto la vostra energia, non sprecatela dietro a persone e cose inutili. Alzatevi di buon grado al mattino e fate abitualmente della sana attività fisica. In questo periodo siete in cerca di soldi, tempo e forse anche di un lavoro. Reinventatevi, avete tutte le risorse per farlo. L'insoddisfazione che provate non è un limite ma un punto di partenza. È un segnale che bramate qualcosa di più.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Bilancia - 4° posto - Le previsioni astrologiche si presentano buone e parlano per lo più di lavoro e di denaro, due campi che in quest'ultimi mesi hanno traballato un po'. Ci sono state delle uscite notevoli e degli incassi in perdita, ciononostante avete tirato avanti. Giugno ancora vi prosciugherà del denaro extra, ma risultano in dirittura d'arrivo delle somme importanti. In queste 24 ore potrete fare i salti di gioia e sorridere a un'entrata consistente o a un nuovo incarico lavorativo. I liberi professionisti dovranno cercare e cogliere delle occasioni in rete perché questa sarà una giornata propizia. Andrà bene anche l'amore!

Pesci - 3° in classifica - L’oroscopo di domani si presenta piuttosto bene.

Sarete tranquilli. Dopo delle difficili settimane colme di dubbi interiori, finalmente vi sentirete in pace con voi stessi. Un'eventuale preoccupazione finanziaria potrà essere archiviata, un'attesa terminerà e una risposta giungerà al vostro cospetto. Guardatevi dai falsi amici e dai parenti serpenti che potrebbero remarvi contro in queste 24 ore.

Leone - 2° posto - Giornata ruggente e piena di questioni da concludere. Spesso vi sentite osservati e giudicati, ma poco vi interessa di ciò che pensano gli altri di voi. In queste 24 ore sarete in grado di lasciarvi scivolare di dosso la tensione accumulata durante la settimana. Tutto si è evoluto, persino voi! Una persona cara ha un problema particolare e potrebbe cercare conforto da voi.

I vostri livelli di comunicazione risulteranno amplificati, dunque saprete dire la cosa giusta.

Toro - 1° in classifica - Una vera vittoria non si ottiene barando e voi lo sapete benissimo. In questa giornata la Luna vi renderà vivaci e carismatici. Potreste anche venire fuori da un problema burocratico o legale, tutto dipenderà da come vi comporterete. Siete cambiati e ve lo stanno facendo notare in tanti. Magari prima eravate soliti dare le cose per scontate o forse vi lamentavate per ore e ore per ogni piccolo problema, adesso siete capaci di affrontare tutto. Questa sarà la giornata ideale per recarsi in posta o in banca. Potreste ricevere dei consigli finanziari efficaci, dunque, tenete le orecchie bene aperte.