Nell’Oroscopo, la Vergine è un segno zodiacale di Terra, quindi con Toro e Capricorno, influenza tutte le "cose terrene". Logico e molto critico, questo simbolo zodiacale nasce sotto il domicilio astrologico di Mercurio, pianeta dell’intelletto e dei rapporti sociali. È spiccato il senso di responsabilità della Vergine nei confronti degli altri. D’altronde la sua casa astrologica è dedita al lavoro, ai rapporti sociali e alla salute. Di seguito le caratteristiche e curiosità sulla Vergine.

Origini della Vergine

La Vergine è rappresentata da un geroglifico che risulta la stilizzazione della Vergine alata.

La mitologia associa a questo segno zodiacale la dea Demetra, divinità materna della Terra. La leggenda narra che Zeus e Demetra avessero una figlia illegittima, Persefone, che il dio aveva promessa in sposa a suo fratello Ade, all’insaputa della madre. Il dio degli inferi quindi, giunse sulla terra con un carro trainato da quattro cavalli neri e rapì Persefone, mentre la fanciulla raccoglieva dei fiori. Una volta giunta nella casa di Ade, alla ragazza fu offerto un melograno, frutto degli inferi, di cui ella mangiò alcuni semi, ignorando però che che chiunque assaporasse il frutto sarebbe stato costretto a rimanere negli inferi per l’eternità. Demetra, dea dell’agricoltura e della fertilità, scoperto il rapimento, scatenò una violenta carestia.

Zeus per placare l’animo della dea, decise quindi intervenire, inviando il suo messaggero Hermes negli inferi per stipulare un accordo con Ade. Fantasia e razionalità si alternano nella personalità della Vergine.

La Vergine nell’oroscopo nasce a fine estate, quindi rappresenta la chiusura di un ciclo vitale e l’inizio di un altro che accoglie l’autunno con le sue luci e le sue ombre.

La Vergine è molto parsimoniosa, ecco perché sfrutta proprio l’autunno per accumulare le provviste necessarie per sostentarsi in inverno. Da qui la sua propensione al lavoro, che svolge con dedizione e precisione. Dominato da Mercurio, questo simbolo zodiacale risulta intelligente, ordinato e ricco di idee.

In campo affettivo può risultare inibito nei confronti delle emozioni poiché tende ad analizzare il tutto con la logica. Ma se supera la sua riservatezza, diventa un vulcano di emozioni tutte da scoprire anche in maniera esplosiva, dove la razionalità e l’irrazionalità si alternano in modo pericoloso.

Vergine: curiosità sul modo di amare

L’amore diventa molto razionale in un segno coscienzioso e pratico come la Vergine che non disdegna gli affetti, ma ricerca la perfezione nella storia sentimentale. L’apertura mentale è spiccata e questo segno setaccia le sensazioni con ordine meticoloso. In molti casi la Vergine ha paura di entrare in contatto con le sue emozioni, ecco perché diffida molto delle nuove relazioni e spesso innalza barriere razionali per proteggersi dalla paura di essere delusa.

Solo avviando un esame approfondito delle sensazioni e delle situazioni che vanno a formare un puzzle emotivo più stabile la Vergine potrà fidarsi dell’amore. Tra i difetti di questo segno si riscontra il suo modo di criticare l’operato del partner, ma ciò è dovuto al suo forte senso di responsabilità nei confronti delle persone a lei care.

La Vergine e il lavoro

In ambito lavorativo la Vergine dà il massimo per ottenere successo e riconoscimenti positivi. Le sue spiccate capacità organizzative fanno sì che questo segno sia costante e sfrutti al meglio una grande capacità di resistenza nei confronti delle difficoltà. Ecco perché nascono sotto questo segno matematici, contabili, insegnanti in lettere.

La sua simpatia e socievolezza fanno sì che questo segno sia anche molto propenso a svolgere attività commerciali o gestione di alberghi. In ogni caso la Vergine si assume la responsabilità nei confronti dei colleghi e collaboratori, spronandoli a fare sempre di più. Tra i difetti si riscontra un’eccessiva pignoleria, l’avarizia e una fantasia che spesso sfocia nella nebulosità.