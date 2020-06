L'Oroscopo di domani, domenica 28 giugno, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Sotto il profilo astrologico avremo un buon cielo caratterizzato dalla Luna in Bilancia e dal Sole in Cancro. Lavori in corso per la maggior parte dei segni dello zodiaco che si ritroveranno a trascorrere una domenica sostanzialmente importante e di gran rilevanza. Se i nati del Cancro potrebbero sentirsi poco in forma, i Toro si sentiranno appagati. Giungeranno delle novità interessanti per i nativi della Bilancia.

Approfondiamo cosa hanno in serbo le stelle leggendo le previsioni della giornata per ciascun segno e la consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Ariete - 12° posto - Sarete nel bel mezzo di una fase delicata e la vostra irascibilità risulterà essere maggiore del solito. Avrete indubbiamente bisogno di staccare la spina e dimenticare quei problemi sorti in quest'ultimo periodo dell'anno. Progettate una vacanza altrimenti rischierete di esaurirvi. Permettendo al vostro corpo e alla vostra mente di riposare, innescherete un rinvigorimento generale che vi permetterà di produrre di più nel prossimo autunno/inverno. L'amore di coppia c'è, ma necessita dei suoi spazi e delle sue attenzioni.

Sagittario - 11° in classifica - La giornata del 28 giugno potrebbe rivelarsi a dir poco noiosa, lo sbadiglio vi accompagnerà per la gran parte delle ore di questa domenica.

Forse avete in ballo delle questioni scottanti che magari vi turbano il sonno la notte. Rivedete la vostra alimentazioni, specialmente se vi sentite appesantiti e fiacchi. Il caldo non vi fa stare sereni e vi demoralizza. Trasformate la giornata recandovi in riva al mare o facendo qualcosa di impensabile.

Occhio alle scottature: "Prevenire è meglio che curare".

Gemelli - 10° posto - Da tempo attendete un cambiamento che però tarda ad arrivare ed avete quasi perso le speranze. La fatica della settimana potrebbe farsi sentire già al mattino quando vi alzerete dal letto. Cercate di mettere un punto ad ogni problema senza trascinarvelo dietro all'infinito.

Liberatevi dalle zavorre che vi inchiodano al punto di partenza, avete tutto il diritto di spiccare il volo. Non tiratevi indietro se delle cose non sono andate o non andranno come sperato. L'amore, in certi casi, è una panacea.

Cancro - 9° in classifica - L’oroscopo del 28 giugno dice che sarete poco in forma. Ultimamente avete le emozioni anestetizzate, siete visibilmente spenti, forse per via di una recente notizia o di un evento che vi ha demoralizzato. Scrollatevi l'apatia di dosso e date un calcio al pessimismo. In questa domenica gli astri vi tenderanno una mano e voi dovrete assolutamente afferrarla e rialzarvi in piedi. "Finché c'è vita c'è speranza", questo sarà il mantra della giornata.

Cercate di prepararvi al meglio per la prossima settimana, mettete nero su bianco ciò che dovrete svolgere. Così facendo tornerete a concentrarvi su di voi e sul futuro che tanto sognate ad occhi aperti.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Scorpione - 8° posto - Delle esperienze di vecchia data vi hanno segnato nel profondo inducendovi a prendere dei provvedimenti importanti. "Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo" diceva Gandhi, quindi non appoggiatevi agli eventi e agli estranei, ma fate affidamento sulle vostre capacità. Molte volte, nel corso della vita, avrete voglia di mollare, ma solamente continuando a correre raggiungerete il traguardo. Ricominciate da voi stessi e dal dolore.

L'amore sarà passionale per coloro che si amano, eventuali incomprensioni saranno chiarite.

Capricorno - 7° in classifica - Avete sofferto moltissimo in passato, ma bene o male siete andati avanti arrivando dove siete ora. Fate tesoro delle lezioni apprese e in futuro otterrete innumerevoli soddisfazioni. Non si può vincere una battaglia senza lottare. Siete soliti puntare all'eccellenza. Non vi accontentate mai e questo spesso vi porta a sentirvi frustrati. Cercate di cambiare la vostra concezione sulla vita e ponetevi degli obiettivi più semplici in modo da bilanciarli con quelli più complessi. Entro la fine di giugno dovrete chiudere delle situazioni di un certo spessore. Per i mesi di luglio e agosto sarà meglio cercare di fare meno cose possibili: delegate ciò che può essere delegato!

Acquario - 6° posto - Dare per scontati determinati fattori rischierà di ritorcervi contro per l'autunno/inverno prossimo. Quindi, se dovete fare qualcosa allora vi converrà sfruttare l'estate. Comunque sia, avrete una giornata nella media anche se qualche familiare potrebbe incasinarvi con delle richieste particolari o una visita a sorpresa. Andrà molto meglio in serata quando potrete fare ciò che più vi piace. Bene la sfera affettiva. Le coppie giovani stanno per coronare il loro sogno d'amore.

Vergine - 5° in classifica - Quando le cose vanno male tendete ad assumere un atteggiamento particolare. La Luna continuerà a supportarvi anche se non sarà nel vostro segno. Ultimamente vi sentite confusi.

Sfruttate la domenica per tornare alla carica. Ripristinate quei progetti che un tempo vi invogliavano ad alzarvi di buon grado al mattino. Nulla è perduto se lo si vuole davvero. Rendetevi conto che le cose possono non andare come sperato, ma restare focalizzati sull'obiettivo finale impedisce di andare incontro alla depressione. I single avranno l'occasione di approfondire una nuova e interessante conoscenza.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Bilancia - 4° posto - Le previsioni astrologiche parlano di una domenica pressappoco super grazie alla Luna nel vostro domicilio. Finalmente potrete lasciarvi andare e alzarvi più tardi del solito. Cercate di occuparvi della vostra persona perché risultate sciupati e trascurati.

Non è importante farsi grandi agli occhi degli altri, bensì è importante farsi grandi ai propri occhi. Si vive una sola volta nella vita, quindi valutate ciò che conta veramente e cosa non vi interessa affatto. Notizie in arrivo, i venti stanno per cambiare.

Toro - 3° in classifica - Domenica promettente, vi concederete del meritato riposo. Chiaramente non per tutti sarà possibile fuggire dal lavoro o dal ruolo di genitore, ma saranno comunque 24 ore molto appaganti e soddisfacenti. Coloro che possiedono un'attività commerciale avranno modo di battere cassa. Considerate l'idea di apportare dei miglioramenti nella quotidianità, soprattutto se non vi ritagliate sufficiente tempo per ricaricare le pile tra un lavoro e un altro.

Nei mesi scorsi forse un viaggio è saltato ma potrete riprogrammarlo per agosto o settembre.

Leone - 2° posto - Domenica importante ai fini personali. Affetto, sentimenti e passione saranno sotto la lente d'ingrandimento, soprattutto per le coppie. Durante la settimana, lavorate molto e questo vi stressa visibilmente anche se sapete ritagliarvi dei momenti di relax. In questa giornata avrete modo di dare sfogo alla creatività, in fondo non si vive solo ed esclusivamente di lavoro. Inseguite la vostra evoluzione, coltivate i sentimenti. Non c'è nulla di sbagliato ad essere un po' egoisti.

Pesci - 1° in classifica - L’oroscopo di domani 28 giugno parla di una domenica rigenerante e molto simpatica.

Anche questo mese sta per chiudere i battenti, il 2020 procede senza freni. Spesso stentate a credere a ciò che avete passato durante la primavera quando la paura vi ha perseguitato. Per fortuna la stagione estiva porterà quiete e appagamento mentale. Se non volete ritrovarvi da soli nel prossimo inverno, allora dovrete darvi da fare. Chi è già in coppia, dovrà mettere l'orgoglio da parte perché l'amore è un percorso a due. Agosto sarà decisivo: o dentro o fuori.