L'Oroscopo settimanale dal 29 giugno sino al 5 luglio è pronto a svelare che tipo di giornate saranno. Un altro mese volge a conclusione lasciando il posto al mese di luglio. Delle novità busseranno alla porta di molti simboli zodiacali tra cui anche la Bilancia. Non ci sarà spazio per la noia, ma i nati dell'Acquario avranno dei conti da sistemare. Amore, salute e famiglia, approfondiamo le previsioni astrali della settimana segno per segno.

Oroscopo dal 29 giugno al 5 luglio dall'Ariete al Cancro

Ariete - Nella prossima settimana riceverete una serie di novità riguardanti il prossimo futuro. Dovrete prendere delle decisioni e regolarvi di conseguenza.

Non potrete più procrastinare perché i tempi che si avvicinano si preannunciano un pochino incerti. Coloro che giocheranno d'anticipo otterranno i migliori risultati. L'amore sarà protagonista, chi è solo allaccerà una nuova amicizia destinata a diventare qualcosa di più profondo. Qualcuno si sposerà o prenderà parte a una certa cerimonia.

Toro - Nei prossimi giorni avrete una bella gatta da pelare all'interno della sfera lavorativa o famigliare. Qualunque sia l'ostacolo che si frapporrà tra voi e la serenità mentale, potrà essere scavalcato con la buona volontà. Sarà una settimana lodevole per gli affetti e le questioni sentimentali. Chi è innamorato, magari non se ne è accorto ancora! Le occasioni migliori saranno in agguato, cercate di tenere gli occhi bene aperti.

Dovrete chiudere una questione finanziaria o burocratica.

Gemelli - State vivendo un periodo di trasformazione interiore. Dentro di voi volete cambiare qualcosa, magari avete capito che è giunto il momento di intraprendere una convivenza o di lasciare l'abitazione d'origine. Vi occorre più spazio, ma dovrete regolarvi in base alle vostre esigenze.

I più giovani desiderano vivere nel cuore della ''movida'' mentre i più maturi prediligono luoghi puliti, tranquilli e sicuri. Durante la settimana, una persona speciale vi dimostrerà quanto ci tiene a voi supportandovi sempre e comunque.

Cancro - L’Oroscopo è foriero di buone notizie. Sarà una settimana ricca di eventi e voi sarete al top.

In genere preferite starvene tranquilli, al riparo da occhi indiscreti e da presenze sgradite. Il caos non fa per voi. Nei prossimi giorni vi ritroverete di fronte un bivio e dovrete decidere cosa portare avanti e cosa lasciare in mano al destino. Le vostre abitudini cambieranno e finalmente avrete una bella presa di coscienza. L'amore di coppia sarà fertile e si vivranno delle buone sensazioni. I soldi facili non esistono, per cui se aspirate al massimo guadagno dovrete necessariamente investire tutto il tempo possibile. Festeggiamenti di compleanno.

Previsioni astrali da Leone a Scorpione

Leone - Durante la settimana aprirete gli occhi e comincerete a vedere ogni cosa da un'altra prospettiva.

Finalmente noterete ciò che prima vi sfuggiva e questo stravolgimento vi sarà di grande aiuto. Chi dovrà lavorare desidererà scappare al mare. Attenzione ai raggi solari, rischierete di scottarvi! In amore dovrete essere più romantici e comprensivi con la persona del cuore. Chi è solo incontrerà una vecchia conoscenza o un ex, attenzione ai ritorni di fiamma.

Vergine - Durante i prossimi giorni suderete moltissimo. Lavorare in estate non è facile per voi che a malapena tollerate le alte temperature. Dovrete mettercela tutta ma sarete ricompensati adeguatamente. Attenzione alle code e al traffico che rischierà di bloccarvi per diverse ore! Andrà meglio tra le mura domestiche dove tutto risulterà più tranquillo e armonioso.

Se nei mesi scorsi avete convissuto difficilmente con altre persone nella stessa abitazione, adesso siete più liberi. Tuffatevi nell'avventura e nella mondanità, riprendetevi la vita in mano.

Bilancia - Le previsioni astrologiche prevedono che sarà una settimana colma di impegni. Sarete indaffarati su più fronti e dovrete combattere contro un cliente o un superiore troppo dispotico. La cosa migliore da fare sarà concentrarsi sui propri sogni, anche se potreste sentirvi a pezzi e scoraggiati. Se c'è una relazione da ufficializzare, potrete farlo con grande entusiasmo. I progetti di coppia risulteranno favoriti, le stelle prevedono novità importanti per coloro che si amano. Il vostro stato di forma sarà buono ma rischierete di impazzire per il troppo caldo.

Scorpione - L'amore sarà al centro dell'attenzione nella prossima settimana. Potrebbero sorgere difficoltà di comprensione o ulteriori problemi, quello che conta è restare uniti anche davanti alle peggiori avversità. Nel caso in cui dovessero arrivare delle brutte notizie, non lasciatevi travolgere dallo sconforto perché tutto può essere trasformato positivamente. Anziché porvi degli obiettivi di lunga data, provate a fare dei piani semestrali o annuali, in tal modo terrete alta la motivazione. Settimana fertile per le coppie che vorrebbero allargare la famiglia.

Le predizioni dell'oroscopo dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Avrete modo di trascorrere delle giornate al cardiopalma, esattamente come piace a voi.

Tirerete fuori la grinta e la voglia di vivere sarà migliore. I cuori solitari più estroversi trascorreranno molte serate spensierate e ricche di nuove conoscenze. L'unica stortura potrebbe arrivare dalla sfera lavorativa o economica. Chi lavora in proprio potrebbe ritrovarsi in difficoltà, ma in autunno un cambiamento vi porterà a prendere dei nuovi provvedimenti.

Capricorno - Dimostrerete di che pasta siete fatti e tutti i nodi verranno al pettine. Dopo un giugno impegnativo ma al contempo riflessivo, sarete pronti ad accogliere il mese di luglio che si preannuncia ricco di movimenti e di notizie rilevanti. All'interno della professione sarà necessario apportare dei cambiamenti. Rimandate eventuali decisioni sull'abitazione domestica a settembre o ottobre, per il momento concentratevi su voi stessi.

Acquario - La vostra pazienza rischierà di vacillare nella prossima settimana che si prevede altalenante. Avrete dei conti da sistemare una volta per tutte. Vi ritroverete a combattere contro dei ritardi o delle controversie spinose. Prevenire sarà meglio che curare: non trascurate il vostro corpo! Sarà una settimana favorevole per iscriversi in palestra oppure per frequentare nuovi locali. L'amore sboccerà.

Pesci - L’oroscopo della settimana fino al 5 luglio parla di novità, movimenti e uscite. Tante cose vi succederanno e non vi annoierete di certo. Nel vostro futuro si intravedono dei viaggi, magari in una località fresca e confortevole. Non amate il caldo e le zanzare, rischierete di trascorrere delle nottatacce.

Finalmente aprirete gli occhi e comincerete a vedere ciò che prima vi rifiutavate di fare. L'amore per i cuori solitari sta per arrivare, Cupido si prepara a fare centro sul vostro cuore. Preparatevi a trascorrere un'estate indimenticabile.