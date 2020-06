L'oroscopo del 28 giugno è pronto a rivelare come si conclude l'ultima settimana del mese corrente. Per i nativi del Leone questa è una giornata domenicale tra alti e bassi, invece, per le persone Vergine è passionale. Di seguito, l'astrologia applicata alla giornata di domenica e le previsioni zodiacali da Ariete a Pesci.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Si prospetta una giornata dinamica, che potrebbe offrirvi ottime occasioni per conoscere persone interessanti. Da parte vostra c’è la disponibilità emotiva ad aprirvi agli altri. Dunque, le promesse ci sono e sono tutte giuste, magari questa è la volta buona per dare una bella svolta in amore.

Toro – Giornata particolarmente interessante. Con la vostra grinta e l’entusiasmo potete raggiungere tutti i vostri obiettivi. Vi presentate molto bene in società, molti vi trovano simpatici e sono anche onorati di far parte della vostra vita. Nel dipartimento dell'amore potrebbe esserci anche un disaccordo tra il vostro partner e uno dei vostri parenti che vi mette a disagio. Cercate di non farvi coinvolgere.

Gemelli – Questa domenica favorisce il dialogo. Potete discutere liberamente con le persone fidate dei vostri progetti che riguardano la famiglia, la casa e il tempo libero, se siete giovanissimi e non avete particolari preoccupazioni per la testa. Cucinare, fare giardinaggio e passare del tempo con le persone care vi offrono un nuovo senso di libertà.

Anche se non è la vita dei vostri sogni, andare avanti con questi cambiamenti migliorerà la vostra visione di tutti i giorni.

Cancro – In campo lavorativo, qualche segnale concreto di miglioramento potreste riceverlo già da questa giornata. A breve, la vostra situazione potrebbe davvero decollare, e finalmente potrete fare un salto di qualità lavorativo ed economico.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Non mollate un attimo la presa.

Previsioni di domenica 28 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – Domenica tra alti e bassi, passate dai momenti in cui vi sentite sempre scontenti e irritati a quelli in cui vi sentite migliori e appagati. Nei momenti no fate attenzione a non litigare, usando ogni pretesto per sfogare la tensione interiore.

Rischiate di ricevere meno ascolto.

Vergine – Tempo di grande passione. L’unico neo di questa giornata è che rischiate di perdere facilmente la testa. Capita che incontrate una persona interessante e subito fate un filmino d’amore degno di un premio Oscar. L'oroscopo consiglia di non farvi illusioni su una persona che non rispecchia le vostre aspettative.

Bilancia – La vostra gentilezza e il vostro tatto aiutano a creare meravigliose relazioni nella vostra vita. Collaborare con una persona che non ha paura di inseguire ciò che vuole; il suo approccio diretto vi gioverà. La vostra vita amorosa inizia a riscaldarsi già da questa domenica. Se siete carenti nel dipartimento della passione, questo è il momento adatto per fare un cambiamento cosmico.

Scorpione – A breve, voi e il vostro partner inizierete a vedere qualche miglioramento nelle vostre finanze congiunte. Qualcosa è stato bloccato e si è rivelato una vera frustrazione. Forse il reddito del vostro partner si sia bloccato per un motivo o per l’altro. Qualunque sia il motivo, avete gettato una chiave inglese nella vostra storia d’amore, oltre a pagare le bollette. Tuttavia, entro la fine della settimana, questi problemi dovrebbero appartenere al passato.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Si prospetta un periodo curioso fatto di timidezza, romanticismo, audacia e cinismo. Un gran casino se vi innamorate davvero, perché potreste nascondere i vostri sentimenti perfino a voi stessi, specie se siete sensibilissimi e romantici.

Se, invece, siete un Sagittario sfacciato e desideroso di girare il mondo a caccia di nuove sensazioni, servitevi pure: i flirt vi aspettano.

Capricorno – Giornata favorevole per mettere nero su bianco i risultati delle vostre azioni. Favoriti contratti e contatti, ma potreste avere qualche difficoltà a causa della mancanza di chiarezza interiore. Soldi, per ora, linea piatta ma non perdete la fiducia, presto arriverà il vento del cambiamento.

Acquario – Qualche battibecco dovuto a un imprevisto o a particolari divergenze di vedute, potrebbero offuscare questa giornata, ma passerà in fretta. Dunque, se siete felici della scelta fatta, è molto probabile che pensiate di impegnarvi ancora più a fondo.

Pesci – Quanti buoni propositi in questa giornata. Molti di voi stanno meditando un progettino niente male. Altri, invece, non vedono l’ora di rinnovare tutto quello che c’è da portare avanti. Attenzione ai dubbi, alla stanchezza o alla delusione da parte di una persona che credevate fidata.