L'oroscopo della settimana che va dal 29 giugno al 5 luglio, prevede la Luna spostarsi nel segno zodiacale dello Scorpione, che potrà dare una spinta alla propria vita quotidiana, mentre Vergine sarà particolarmente attenta sul posto di lavoro, cercando di evitare ogni tipo di errore. Il pianeta Saturno tornerà nel segno zodiacale del Capricorno, preparando i nativi del segno a migliorare i propri risultati al lavoro, mentre Marte in congiunzione al segno dell'Ariete prometterà grandi energie per i nativi del segno. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 29 giugno fino al 5 luglio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 29 giugno al 5 luglio 2020 segno per segno

Ariete: con Marte in congiunzione al vostro segno zodiacale, godetevi i bei momenti che arriveranno soprattutto in amore secondo l'oroscopo della settimana.

Le energie non vi mancheranno e vi sentirete di fare tutto quello che vi passa per la mente per tutto il tempo necessario. Un buon affiatamento di coppia sosterrà la vostra storia d'amore, soprattutto i nati nella terza decade. Se siete single sarete in grado di decidere cosa volete dalla vostra vita. Nel lavoro potrebbe essere il momento adatto per sistemare ciò che non funziona. Datevi da fare dunque per massimizzare i vostri risultati. Voto - 8,5

Toro: configurazione astrale in cambiamento per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Con l'arrivo di Saturno in trigono dal segno del Capricorno, la sfera lavorativa verrà amplificata, godendo di momenti più favorevoli per quanto riguarda lo sviluppo di nuove idee.

La creatività dunque non vi mancherà e vi darete da fare per raggiungere i vostri scopi. Sul fronte amoroso attenzione alle giornate di martedì e mercoledì, quanto la Luna sarà in opposizione. Per tutto il resto, non ci saranno particolari problemi tra voi e il partner. Voto - 7,5

Gemelli: oroscopo della settimana che prevede il pianeta Marte in sestile dal segno dell'Ariete.

Completano la vostra configurazione astrale il pianeta Venere stabile nel vostro cielo. In amore il periodo sarà più che discreto, grazie ad un buon affiatamento di coppia, utile anche per sostenere nuovi progetti. Attenzione però alle giornate di giovedì e venerdì, quando la Luna sarà in opposizione, creando qualche battibecco tra voi e il partner.

Se siete single dimostrate di essere delle persone presenti nei confronti di colei che amate, mostrando tutto il vostro amore. Nel lavoro la comunicazione sarà molto importante, dunque non siate sempre arrabbiati e collaborate al meglio con i colleghi. Voto - 8-

Cancro: oroscopo della settimana leggermente deludente per voi nativi del segno, probabilmente per via dell'arrivo di Saturno in opposizione. In amore non accusate i vostri familiari senza neanche avere le prove, piuttosto mostrate un po’ più di collaborazione e non dimostratevi delle persone negative. Se siete single potreste essere particolarmente felici per via di un evento ormai in arrivo, distraendovi dunque dal trovare l'amore. Nel lavoro la situazione sarà stabile, ma dovrete presto portare dei cambiamenti per evitare che le vostre finanze ne risentano molto.

Voto - 7-

Leone: configurazione astrale in risalita per voi nativi del segno in quanto il pianeta Saturno non sarà più in opposizione al vostro segno. Continueranno invece gli influssi benefici del pianeta Venere in trigono dal segno dei Gemelli, e di Marte in trigono dal segno dell'Ariete. Sul fronte amoroso vi sentirete pieni di fascino e con tanta voglia di far splendere al meglio la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single se puntate a delle storie vere e durature, potreste trovare qualcosa che farà al caso vostro. Nel lavoro siate più razionali quando pianificate un progetto. In questo modo i risultati saranno più soddisfacenti. Voto - 8

Vergine: oroscopo della settimana che vi terrà sull'attenti per quanto riguarda l'ambito lavorativo.

Avrete dalla vostra parte pianeti come Giove e Saturno, che vi daranno una mano ad ottenere buone prestazioni nel corso della settimana. Aprite la mente dunque e cogliete le occasioni che vi si presenteranno per siglare accordi e fare buoni affari. In amore se notate che qualcosa nella vostra relazione non va, prendete la situazione senza innervosirvi e parlatene direttamente con il partner. Se siete single cercate di trovare un buon equilibrio nella vostra vita quotidiana. Voto - 7+

Bilancia: la Luna nel vostro segno durante la giornata di lunedì vi permetterà di vivere abbastanza bene la vostra relazione di coppia. La situazione però cambierà dal giorno successivo, non che di colpo la vostra relazione di coppia andrà male, cercate però di evitare possibili litigi con il partner per motivi trascurabili.

Se siete single date più ascolto al vostro istinto e magari potreste conoscere persone interessanti. Nel lavoro Marte in opposizione potrebbe prosciugare le vostre energie, lavorando dunque con un po’ più di fatica. Voto - 7

Scorpione: oroscopo della settimana fortunato per voi nativi del segno, considerato che la Luna verrà a farvi compagnia nel corso delle giornate di martedì e mercoledì. Cercherete dunque di dare una spinta alla vostra vita quotidiana, in particolare per quanto riguarda la sfera sentimentale. Non tenetevi tutto dentro quindi e condividete al meglio l'amore che provate nei confronti della vostra anima gemella. Se siete single l'affinità tra voi e i vostri amici sarà in aumento.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo la posizione favorevole di Giove e di Mercurio vi metteranno in una posizione agiata, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8+

Sagittario: periodo in miglioramento per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Nonostante Venere rimanga ancora un problema considerata la sua posizione sfavorevole, avrete dalla vostra parte pianti come Marte in trigono dal segno dell'Ariete e inoltre la Luna tra le giornate di giovedì e venerdì. Con un po’ di ottimismo dunque potreste riuscire a trascorrere momenti tutto sommato buoni, almeno per quanto riguarda la sfera sentimentale. Cercate solamente di non assumere un atteggiamento impulsivo. I cuori solitari potrebbero essere influenzati dagli amici che frequentano.

Sul posto di lavoro potrete contare su tanta forza ed energia in più, utile per metterci più impegno nelle vostre mansioni e portare a casa risultati migliori. Voto - 7,5

Capricorno: il pianeta Saturno tornerà a far parte del vostro cielo a partire dalla prossima settimana secondo l'oroscopo, facendo compagnia al pianeta Giove. Fatta questa premessa, lavorare dunque si rivelerà un'esperienza più gratificante, regalandovi talvolta risultati anche al dì sopra delle vostre aspettative. Attenzione solamente alla quadratura di Marte, che potrebbe portare di tanto in tanto qualche imprevisto. In amore lasciando spazio a sufficienza, la vostra relazione di coppia sarà stabile, basterà solamente non essere troppo ossessivi nei confronti della vostra anima gemella.

Per quanto riguarda i cuori solitari vi occorrerà un po’ di pazienza prima di riuscire a trovare l'amore. Voto - 7,5

Acquario: nonostante il pianeta Saturno abbandonerà il vostro cielo, l'oroscopo della prossima settimana si rivelerà comunque positivo per voi nativi del segno, considerato che potrete ancora contare su Venere in trigono dal segno dei Gemelli, e Marte in sestile dal segno dell'Ariete. Per quanto riguarda la sfera amorosa godrete di sentimenti positivi tra voi e la vostra anima gemella, utili per dare spazio a nuovi progetti e a nuove idee. Se siete single potrebbe essere il periodo adatto per uscire e fare nuovi incontri. Nel lavoro sarete abbastanza rilassati e pieni di energia per portare a termine le vostre mansioni.

Attenzione solamente alle giornate di martedì e mercoledì, quando la Luna sarà in quadratura, portando un po’ di nervosismo. Voto - 7,5

Pesci: oroscopo della settimana che prevede cambiamenti nella vostra configurazione astrale, tanto che Marte lascerà il vostro cielo. In questo modo sul fronte lavorativo potreste sentirvi un po’ più stanchi, ciò nonostante con un po’ di fiducia in più in voi stessi potreste raggiungere comunque buoni risultati. Sul fronte amoroso potrete contare sul Sole in trigono dal segno del Cancro, che porterà un po’ più di serenità nella vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single con un po’ di responsabilità in più potreste conoscere persone veramente interessanti, che magari in futuro potrebbero diventare qualcosa di più.

Voto - 8-