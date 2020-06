L'Oroscopo di domani 3 giugno è pronto a svelare che tipo di giornata attende i 12 segni zodiacali. I riflettori saranno puntati su lavoro, soldi, famiglia e sentimenti. Il caldo, le giornate più lunghe e il difficile periodo alle spalle invogliano a darsi da fare e a rinascere dalle ceneri. Anche chi ha perso tutto sarà spronato a ripartire da zero. In queste 24 ore la Luna sarà in Scorpione nella sua piena fase crescente. Questo aspetto genererà scompiglio nella testa dei nativi della Vergine, che avranno un umore ballerino. Sarà una giornata indaffarata e piena di commissioni per il Toro e molti altri segni zodiacali, ma non mancheranno novità sostanziali.

Amore, lavoro e famiglia, tutti questi aspetti vengono approfonditi nelle seguenti previsioni giornaliere segno per segno, con la relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: le ultime quattro posizioni della classifica

Sagittario - 12° posto - Un mercoledì sottotono in cui dovrete fare molta attenzione, perché una distrazione potrebbe rischiare di compromettervi. Nel lavoro ci saranno delle pratiche da sistemare o dei nuovi ordini da gestire, cercate solamente di non fare confusione e tenete la vostra postazione in ordine. In casa non avrete tempo per dedicarvi alla cucina o alle faccende domestiche, in tal caso rinviate al weekend, ma evitate di scombussolare le cose.

Un collega o un familiare potrebbe riferirvi qualche critica, non prendetevela. In serata sarete completamente stremati e crollerete tra le braccia di Morfeo.

Acquario - 11° in classifica - La mattinata partirà con un pizzico di stanchezza dovuta principalmente alla frenesia dei primi due giorni di questa settimana.

Forse avete lavorato più duramente del solito o siete reduci da una serata divertente. La vostra mente brulica d'idee e progetti, ma cercate d'impegnarvi per la loro realizzazione. La vita è breve, non lasciate che i sogni facciano la muffa nel cassetto dei desideri. Per quanto riguarda il comparto economico, qualcosa vi terrorizza.

Forse avete delle spese pesanti da sostenere e magari avete già effettuato dei tagli. Tutta questa incertezza generale vi turba il sonno notturno, in tal caso provate a rilassarvi con una camomilla.

Toro - 10° posto - Avrete un mercoledì altalenante. In questo periodo avete persino alcuni problemi a lavoro. Ciononostante, ce la state mettendo tutta pur di far quadrare i conti. Forse vi siete pentiti di alcune scelte fatte in passato, in tal caso potete sempre correre ai ripari, perché la speranza è l'ultima a morire. Durante queste 24 ore avrete delle commissioni importanti da sbrigare. Occhio alle lunghe file e ai mezzi pubblici, specie se detestate la coda e il traffico. In amore le coppie di vecchia data rischieranno di avere un acceso diverbio a causa di alcune opinioni contrastanti.

Capricorno - 9° in classifica - L’Oroscopo del 3 giugno prevede una giornata che potrebbe portare dei problemi sentimentali all'interno delle coppie. Superate ogni dubbio con il confronto costruttivo e programmate una vacanza da fare nell'imminente estate, che stando alle previsioni delle stelle sarà importante per voi nativi del Capricorno. Non dovrete fare l'errore di dare per scontata una situazione che si verificherà in queste 24 ore. Se cercate un lavoro non procedete alla cieca, ma stabilite un piano d'azione accuratissimo. Chi è dipendente potrebbe sentirsi insofferente nei confronti di un collega o del capo, ma occhio a non dare in escandescenza.

Oroscopo del giorno: dall'ottava alla quinta posizione

Vergine - 8° posto - Scacciate ogni sensazione deprimente con assoluta fermezza. Non permettete alla negatività di travolgervi in queste 24 ore. La Luna in Scorpione potrebbe ingarbugliarvi i pensieri e rendervi lunatici. Nel vostro cuore c'è spazio solo per pochissime persone importanti. Non siete dei tipi molto socievoli anzi, vi aprite esclusivamente con una cerchia ristretta di amicizie. Nel lavoro, in giornata, riceverete un nuovo carico di ordini o una commissione remunerativa. In genere cercate sempre di eccellere, ma tutto ciò finirà per farvi esaurire mentalmente a lungo andare. Di tanto in tanto, nell'arco della giornata, ritagliatevi un po' di tempo per scaricare la tensione nervosa e per dedicarvi a voi stessi.

Pressione sballata, occhio alla caffeina.

Leone - 7° in classifica - Questa giornata profuma d'amore e d'incontri promettenti. I maschi single, dopo le ultime vicissitudini, non se la sentono d'intraprendere una storia duratura, ma preferiscono vivere alla giornata. Discorso un pochino analogo anche per le donne che hanno trascorso il periodo del lockdown in solitaria. Quest'estate si prospetta molto calda per i cuori solitari, ma le coppie stabili si divertiranno in altrettanti modi. La vostra fantasia vi sarà di grande supporto in queste 24 ore caotiche e indaffarate. Dovrete sbrigare delle urgenti commissioni, cercate solamente di evitare i luoghi eccessivamente affollati, specie se siete ipocondriaci.

Un progetto di vecchia data tornerà ad affacciarsi nella vostra mente.

Bilancia - 6° posto - Le previsioni astrologiche vi vedranno un pochino agitati per via di una telefonata o di un messaggio che riceverete. Presto sarete impegnati lontani delle mura domestiche e il solo pensiero vi intimidisce perché siete introversi e timidi di natura. L'amore costituirà un ottimo supporto, infatti verrà raggiunto un accordo con il partner. Spesso siete nostalgici e rivangate il passato, ma da questo mercoledì dovrete cercare di concentrarvi sul presente. Cercate di non fare le cose con "il pilota automatico", altrimenti rischierete di non assaporare la vita. Una persona di famiglia avrà bisogno del vostro aiuto, perciò tenetevi pronti.

Ariete - 5° in classifica - In questa settimana ci sono stati degli intoppi, forse vi siete sentiti troppo a terra o avete affrontato una brutta discussione. C'è qualche nativo dell'Ariete che aspira a un miglioramento generale e vorrebbe che nel mondo ci fossero meno ingiustizie. Nei giorni precedenti un episodio vi ha fatto storcere il naso, ma a partire da questo mercoledì ritroverete la carica positiva che vi farà terminare al meglio la settimana. Entro il weekend accadrà qualcosa di sensazionale, perciò aspettatevi di tutto. Bene l'amore di coppia, ma anche coloro che sono nel bel mezzo di una conoscenza procederanno a gonfie vele. Considerate l'idea di fare un viaggio in estate, in tal caso non aspettate l'ultimo giorno per prenotare.

Risultano in arrivo delle novità economiche o lavorative.

Classifica oroscopo: le prime quattro posizioni

Pesci - 4° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà in una forma smagliante. Dopo un travagliato periodo che vi ha messo a dura prova, tornerete a vedere la luce in fondo al tunnel. Generalmente avete i vostri alti e bassi, ma quel che conta è saperne uscire a testa alta. Cercate sempre di tenere la mente occupata tra lavoro, faccende casalinghe, famiglia e i vostri hobby. Coloro che sono stati poco bene, in queste 24 ore si riprenderanno. Chi è innamorato, invece, riceverà un chiaro segnale. Le coppie che devono convolare a nozze, o intraprendere una convivenza, risulteranno leggermente in ansia.

Dovete imparare a prendere la vita così come viene: seguite sempre il vostro istinto e tuffatevi nell'avventura.

Cancro - 3° in classifica - Mercoledì importante e pieno di curiosi risvolti. Da tempo siete tornati a carburare perché avete necessità di denaro. Avete ripreso in mano la vostra vita e questa volta siete piuttosto determinati a raggiungere il traguardo. In queste 24 ore il vostro intelletto risulterà molto efficiente, perciò dovrete approfittarne. Eventuali problemi di famiglia saranno risolti e tra genitori e figli il legame si intensificherà. Essendo il Cancro un segno molto timido, riuscite ad aprirvi solo con le persone con cui vi sentite veramente a vostro agio. Si registreranno dei movimenti economici interessanti all'interno del vostro conto.

Se da tempo siete in attesa per concludere un determinato affare, entro giugno otterrete dei validi riscontri. In questa giornata la vostra pelle risulterà radiosa e sprizzerete fascino da tutti i pori.

Gemelli - 2° posto - Questa sarà una settimana decisamente valida per tentare un approccio in più nel lavoro o nell'inseguimento dei propri sogni. Avrete modo d'incominciare la mattinata con il piglio giusto. Qualche nativo dei Gemelli dovrà recarsi all'ufficio postale o in banca, altri invece hanno in programma una capatina dal dentista o dal parrucchiere. Il vostro futuro comincerà a delinearsi a partire da questo mercoledì, poiché vi sentirete in forma e carichi di vitalità: il solito tran tran un po' vi era mancato.

Rispetto a prima ora apprezzate ogni singola cosa. Cercate di scaricare lo stress facendo una bella passeggiata oppure leggendo delle news incoraggianti. Avete bisogno di essere circondati di persone positive, perché di negatività ne avete avuta fin troppa.

Scorpione - 1° in classifica - Generalmente siete un segno ansioso e molto attaccato alla famiglia. In amore tendete a essere abbastanza gelosi, poiché temete i tradimenti e la mancanza di rispetto. Questa giornata, però, sarà straordinaria per le coppie, dato che si registrerà un ulteriore riavvicinamento. L'intesa sarà maggiore grazie anche alla Luna che vi supporterà. Cupido sarà pronto a scagliare la sua freccia nel cuore dei single che non vedono l'ora d'innamorarsi. La carriera procederà speditamente, anche se attualmente i guadagni risultano pressoché deludenti. Possibili commissioni, incontri di lavoro o questioni legali si concluderanno al più presto. In giornata una notizia vi sorprenderà.