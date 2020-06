Posizionato al centro del sistema solare, il Sole risulta una potente e indispensabile sorgente di energia. In Oroscopo, questo astro risulta di fondamentale importanza per stilare una premonizione veritiera. Esso rappresenta infatti la vitalità e la consapevolezza. L’astrologia quindi tende a considerarlo come un pianeta, più che altro un luminare benevolo, la cui energia potenzia gli affetti e la creatività del segno che lo riceve in transito.

Il Sole: ecco il suo significato in astrologia

Il Sole in oroscopo, rappresenta l’espansione caratteriale di ciascun individuo. Già dall’interpretazione del tema natale, si parte dall’approfondimento del Sole come primo astro di maggiore importanza.

Quindi in base alla posizione di questo luminare nello zodiaco al momento della nascita, si può affermare l’appartenenza a ciascun simbolo zodiacale. La vitalità, l’entusiasmo, la voglia d’amare sono racchiusi in questo luminare che sprigiona forza energetica e fa dare il massimo di se stessi in tutte le sfere vitali. Infatti il glifo che lo rappresenta è un cerchio con un punto posizionato al centro, che va a simboleggiare lo zero quindi l’assoluto che avvia la nascita di tutte le cose perfette. Dal Sole infatti nasce la vita e il suo elemento Fuoco infiamma proprio il dinamismo e l’entusiasmo dei segni zodiacali che lo ricevono in esaltazione. Questa vitalità si manifesta sotto forma di splendore e promette successo in amore o in ambito lavorativo.

A seconda di una personalità maschile o femminile, il significato del Sole nel segno cambia potenziando nei primi l’affermazione della propria volontà, in campo femminile indica la mascolinità inconscia del proprio essere. In base agli incroci planetari degli altri pianeti, è possibile anche che il Sole si trovi in dissonanza e crei blocchi emotivi, pigrizia o debolezza in amore.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Il Sole nei primi sei segni dello zodiaco

A seconda dell’entrata del Sole in ciascun segno zodiacale, il significato di questo luminare acquista sfumature diverse e intriganti.

Nell’Ariete il Sole si trova in esaltazione e acuisce la forza di volontà, garantendo una personalità dirompente ed esplosiva. In ambito professionale, l’ambizione non ha limiti mentre in amore si riscontra un atteggiamento molto impulsivo e tendente a concretizzare i desideri, cercando di ottenere “tutto e subito”. In quadratura e nel segno Ariete , il Sole può provocare irrequietezza e nervosismo.

si trova in esaltazione e acuisce la forza di volontà, garantendo una personalità dirompente ed esplosiva. In ambito professionale, l’ambizione non ha limiti mentre in amore si riscontra un atteggiamento molto impulsivo e tendente a concretizzare i desideri, cercando di ottenere “tutto e subito”. In quadratura e nel segno , il può provocare irrequietezza e nervosismo. Nel secondo segno zodiacale dell’oroscopo, il Toro, il Sole diventa più testardo e sprigiona una vitalità concreta che non fa sprecare le energie per un nonnulla, ma le indirizza nel verso giusto, quello che porta direttamente al successo. In quadratura, l’astro produce egoismo ed eccessiva passionalità.

Per quanto riguarda il segno dei Gemelli, la presenza di Sole in domicilio fa ricercare nuovi stimoli, anche se le energie sono incostanti. E’ spiccato il senso critico che in dissonanza, genera insicurezza e anaffettività.

Nel segno del Cancro invece la presenza del Sole rafforza gli affetti ed emana fascino, anche se in dissonanza questo astro produce nostalgia per il passato.

Per quanto concerne il segno del Leone, Sole in domicilio garantisce riuscita personale e un amore armonico. In dissonanza la passionalità diventa eccessiva e straripante.

Nel simbolo zodiacale della Vergine, è spiccata la capacità di analisi, anche se il modo di amare diventa ombroso e il soggetto non si espone in prima persona. In quadratura questo astro squilibra un po’ gli affetti.

Sole in domicilio nella seconda sestina di segni zodiacali

Il Sole nel settimo segno dello zodiaco, la Bilancia, realizza tutti gli obiettivi tenuti in cantiere, garantendo armonia in amore e successo pieno in ambito lavorativo. In dissonanza, questo astro produce separazioni coniugali o problemi in ambito professionale.

Nel segno dello Scorpione, la luce solare illumina le tenebre e potenzia l’intelligenza, garantendo grande intuizione sentimentale. In dissonanza, si riscontra invece egoismo e sete di vendetta.

Per quanto riguarda il Sagittario, viene potenziata l’ambizione e il savoir-faire in amore, ottenendo riuscita nelle sfere vitali. In quadratura o in opposizione, il Sole in oroscopo e nel Sagittario porta a vivere gli affetti con inibizione.

Per quanto riguarda il Capricorno, viene potenziata la sfera lavorativa con la riflessività e viene garantita grande forza di volontà nell’attuare i progetti amorosi. In aspetto sfavorevole, il luminare produce irritabilità ed eccessiva testardaggine.

Nell’Acquario, questo astro favorevole acquista anticonformismo e potenzia l’eccentricità del segno. L’amicizia acquista un forte valore, anche se in aspetto sfavorevole possono nascere litigi, mancanza di obiettività nei confronti degli altri.

Infine per il segno zodiacale dei Pesci, il Sole sprigiona vitalità, grande estro creativo, riservatezza e aggressività al tempo stesso. In dissonanza, produce la sensazione di ritrovarsi fuori dalla realtà, come in un mondo illusorio.

Vuoi conoscere il tuo ascendente per leggere l'oroscopo con ancora più precisione?

Scopri come calcolare l'ascendente in pochi semplici passi con la nostra guida.