L'Oroscopo di martedì 23 giugno, è pronto a svelare come andrà la seconda giornata di questa settimana. In questo caso a fare da piatto della bilancia, ovviamente interpretando la qualità delle attuali effemeridi, le previsioni zodiacali del giorno. In evidenza come al solito le analisi astrologiche interessanti i settori della vita relativi all'amore, al lavoro e alla salute. Allora, curiosi o no di conoscere in anteprima quali saranno i simboli astrali più fortunati del giorno? In questo frangente l'Astrologia applicata al periodo svela l'ingresso della Luna in Leone, con Venere in trigono a Saturno e il Sole fermo in Gemelli, fuori da qualsivoglia relazione astrale.

In questo frangente, ad avere massimo appoggio dalle stelle saranno gli amici nativi in Leone, grazie all'Astro d'Argento meritatamente favorito alla corsa per poter indossare la corona relativa alla "top del giorno". Ottimo periodo anche per Ariete e Toro, ambedue sottoscritti con le cinque stelle della buona sorte. Intanto, secondo l'oroscopo del 23 giugno, ad avere difficoltà potrebbero essere gli amici nativi nel segno dei Gemelli. Quest'ultimi infatti sono stati valutati nel frangente con il pessimo (altamente probabile) segno del "sottotono".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni astrologiche di martedì, segno per segno.

Classifica stelline 23 giugno

L'Astrologia è pronta a fare una valutazione oggettiva sul possibile andamento riservato dalle stelle ad ognuno dei sei segni sotto valutazione in questo contesto. Come annunciato in apertura, l'oroscopo del giorno su amore, lavoro e salute, in questa sede interessa i soli segni della prima sestina.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

La nostra scaletta con le stelle quotidiane interessa particolarmente in quanto va a valutare la giornata in cui la Luna cambia segno. Infatti, come già anticipato, la "musa dei poeti" questo martedì alle ore 14:33 lascia il segno del Cancro per entrare in quello del Leone. In questo contesto a fare gli "onori di casa" in vetta alla classifica stelline del 23 giugno sarà ovviamente il Leone, in compagnia di Ariete e Toro in seconda posizione.

La parte centrale della scala di valori vede appaiati al terzo posto Cancro e Vergine, sottolineati in periodo da quattro stelle. Invece a fare da fanalino di coda, Gemelli, quest'oggi valutati "sottotono".

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Leone - Luna nel segno;

: Leone - Luna nel segno; ★★★★★: Ariete, Toro;

★★★★: Cancro, Vergine;

★★★: Gemelli.

★★: Nessuno.

Previsioni zodiacali del 23 giugno: Ariete, Toro, Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★. Il prossimo martedì sarà perfetto, valutato dall'Astrologia quotidiana con le cinque stelline della buona sorte. Avrete indubbiamente una grinta di tutto rispetto, il che vi permetterà di salvare situazioni pericolanti o di rimediare all'ultimo minuto a errori di varia natura.

Amore : l'oroscopo di martedì al segno dell'Ariete indica a chi ha già una storia d'amore bella, l'arrivo di una serata dolce e tenera. A breve più di qualche nativo troverà delle nuove opportunità per rimettere in moto l'intesa con il partner, soprattutto coloro che attualmente hanno un rapporto teso o in stallo da un po' di tempo. Single, si preannuncia una giornata molto generosa con positivi influssi astrali capaci di farvi stringere nuove ed affascinanti amicizie. Il settore relativo alle questioni di cuore, dunque all'amore, sarà particolarmente favorito dalle stelle del giorno: datevi da fare!

: l'oroscopo di martedì al segno dell'Ariete indica a chi ha già una storia d'amore bella, l'arrivo di una serata dolce e tenera. A breve più di qualche nativo troverà delle nuove opportunità per rimettere in moto l'intesa con il partner, soprattutto coloro che attualmente hanno un rapporto teso o in stallo da un po' di tempo. Single, si preannuncia una giornata molto generosa con positivi influssi astrali capaci di farvi stringere nuove ed affascinanti amicizie. Il settore relativo alle questioni di cuore, dunque all'amore, sarà particolarmente favorito dalle stelle del giorno: datevi da fare! Lavoro : buona giornata. Di certo sarete facilitati nei vostri compiti, anche in quelli più difficili. A dar una grossa mano la Luna, amica del segno. La fantasia non mancherà, pertanto riuscirete a trovare il modo più facile per fare le cose bene e senza troppo fatica.

: buona giornata. Di certo sarete facilitati nei vostri compiti, anche in quelli più difficili. A dar una grossa mano la Luna, amica del segno. La fantasia non mancherà, pertanto riuscirete a trovare il modo più facile per fare le cose bene e senza troppo fatica. Salute : passeggiare mentre si ascolta della buona musica vi regalerà momenti di autentico relax.

: passeggiare mentre si ascolta della buona musica vi regalerà momenti di autentico relax. Frase del giorno : "La vecchiaia inizia quando si è sicuri di non essersi mai sentiti così giovani." (Jules Renard).

: "La vecchiaia inizia quando si è sicuri di non essersi mai sentiti così giovani." (Jules Renard). Voto: 9-.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★.

Giornata più che ottima, valutata nelle predizioni di martedì come rilassante e degna di essere goduta appieno. In generale sarà un giorno abbastanza favorevole a situazioni varie, con sorprese pronte a illuminare di dolcezza il vostro sguardo. Ricomincerete a sognare, dunque a fare progetti con rinnovato vigore, logicamente insieme alle persone che più amate o stimate nella vostra vita.

Amore : la vostra situazione sentimentale sarà in netto miglioramento. I dubbi che vi assillano scompariranno, rendendovi più sereni e disponibili verso gli altri. In famiglia apportate pure quelle famose migliorie alla vostra casa, da sempre desiderate ma mai iniziate. Di certo rendendo felice il partner. Single, con disinvoltura e simpatia vi creerete ottime opportunità di catturare l'interesse e la curiosità di chi vorrà conquistare.

: la vostra situazione sentimentale sarà in netto miglioramento. I dubbi che vi assillano scompariranno, rendendovi più sereni e disponibili verso gli altri. In famiglia apportate pure quelle famose migliorie alla vostra casa, da sempre desiderate ma mai iniziate. Di certo rendendo felice il partner. Single, con disinvoltura e simpatia vi creerete ottime opportunità di catturare l'interesse e la curiosità di chi vorrà conquistare. Lavoro : l'oroscopo giornaliero indica che avrete certamente delle ottime opportunità, soprattutto se decideste di associarvi con qualcuno che ha i vostri stessi interessi o obiettivi. Fatelo, chi ben sapete certamente come voi sta guardando lontano. Sarebbe una bella trovata lavorare divertendosi, e voi ci state quasi riuscendo. Con estro e disinvoltura non vi mancherà certo occasione per essere soddisfatti della vostra attività.

: l'oroscopo giornaliero indica che avrete certamente delle ottime opportunità, soprattutto se decideste di associarvi con qualcuno che ha i vostri stessi interessi o obiettivi. Fatelo, chi ben sapete certamente come voi sta guardando lontano. Sarebbe una bella trovata lavorare divertendosi, e voi ci state quasi riuscendo. Con estro e disinvoltura non vi mancherà certo occasione per essere soddisfatti della vostra attività. Salute : alternate la quotidianità con il giusto mix tra faccende e relax. Solo così potrete recuperare le energie perse e sentirvi al tempo stesso soddisfatti.

: alternate la quotidianità con il giusto mix tra faccende e relax. Solo così potrete recuperare le energie perse e sentirvi al tempo stesso soddisfatti. Frase del giorno : "Saggio è colui che si contenta dello spettacolo del mondo." (Erich Fromm).

: "Saggio è colui che si contenta dello spettacolo del mondo." (Erich Fromm). Voto: 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★.

Questa parte della settimana per voi dei Gemelli partirà e si concluderà sotto la dura egida dettata dai periodi "sottotono". Pertanto, secondo l'oroscopo del giorno 23 giugno, specialmente in merito ad alcune problematiche in stallo, non sarete molto disponibili a dialogare pacatamente. Lasciate andare le i problemi marginali, invece concentratevi sulle situazioni importanti. Sarà infatti necessario isolare quest'ultime più che mai, in modo da non acuirle ancora di più.

Amore : la Luna vi remerà contro. Sarete piuttosto impositivi con la persona amata, specie se siete sposati: forse con le parole o forse con le vostre scelte inizierete a discutere senza un motivo reale, rovinandovi la giornata. Calma! Single, Luna e Venere non promettono nulla di buono. È vero che siete riservati e inguaribili romantici, ma le attuali disarmonie astrologiche vi costringeranno a fare i conti con la dura realtà.

: la Luna vi remerà contro. Sarete piuttosto impositivi con la persona amata, specie se siete sposati: forse con le parole o forse con le vostre scelte inizierete a discutere senza un motivo reale, rovinandovi la giornata. Calma! Single, Luna e Venere non promettono nulla di buono. È vero che siete riservati e inguaribili romantici, ma le attuali disarmonie astrologiche vi costringeranno a fare i conti con la dura realtà. Lavoro : giornata non semplice, perché ci potrebbero essere degli imprevisti che potrebbero impegnare più del previsto. Con la astri ostili, qualcosa potrebbe non andare come sperato. Non prendetevela troppo. Con efficienza, sistemerete questioni pratiche o burocratiche che dovessero diventare un cruccio difficile da portare a buon fine. Siate sereni e guardate il futuro con fiducia.

: giornata non semplice, perché ci potrebbero essere degli imprevisti che potrebbero impegnare più del previsto. Con la astri ostili, qualcosa potrebbe non andare come sperato. Non prendetevela troppo. Con efficienza, sistemerete questioni pratiche o burocratiche che dovessero diventare un cruccio difficile da portare a buon fine. Siate sereni e guardate il futuro con fiducia. Salute : un consiglio spassionato? Cercate di fare un po' più di movimento fisico, invece di trascorrere tutto il vostro tempo libero chattando sui social...

: un consiglio spassionato? Cercate di fare un po' più di movimento fisico, invece di trascorrere tutto il vostro tempo libero chattando sui social... Frase del giorno : "Potranno tagliare tutti i fiori, ma non fermeranno mai la primavera." (Pablo Neruda).

: "Potranno tagliare tutti i fiori, ma non fermeranno mai la primavera." (Pablo Neruda). Voto: 6+.

L'oroscopo del giorno 23 giugno: Cancro, Leone, Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★.

Giornata discreta, in gran parte all'insegna della solita routine. Questo martedì quindi potrà essere vissuto in modo discreto, all'insegna della media positività. Secondo quanto lasciato presagire dall'oroscopo del momento, soprattutto in merito ad alcune situazioni traballanti, questo in arrivo sarà adatto per analizzare ciò che ultimamente vi fa stare in pensiero. Diciamo che avrete sufficienti opportunità per recuperare ciò che più vi preme.

Amore : l'oroscopo sulla giornata di martedì invita a godetevi quello vi verrà proposto da partner, famigliari o amici, senza pensarci troppo. Accettate al volo eventuali inviti per la serata oppure ascoltate con attenzione ciò che avrà da dirvi il partner. Single, sarà un buon giorno soprattutto per mettere in cantiere qualche bel sogno nel cassetto. ottimo periodo anche per viaggiare, divertirsi con gli amici o incontrare chi interessa davvero: buttatevi dietro i problemi e prendete la vita come viene.

: l'oroscopo sulla giornata di martedì invita a godetevi quello vi verrà proposto da partner, famigliari o amici, senza pensarci troppo. Accettate al volo eventuali inviti per la serata oppure ascoltate con attenzione ciò che avrà da dirvi il partner. Single, sarà un buon giorno soprattutto per mettere in cantiere qualche bel sogno nel cassetto. ottimo periodo anche per viaggiare, divertirsi con gli amici o incontrare chi interessa davvero: buttatevi dietro i problemi e prendete la vita come viene. Lavoro : da buoni Cancro lavorerete con un ritmo incalzante che non conoscerà sosta. Il vostro cervello non riposa mai, lo sappiamo. Per questo macinerà incessantemente dati e nuove organizzative per il futuro.

: da buoni Cancro lavorerete con un ritmo incalzante che non conoscerà sosta. Il vostro cervello non riposa mai, lo sappiamo. Per questo macinerà incessantemente dati e nuove organizzative per il futuro. Salute : i movimenti astrali saranno dalla vostra parte, sarete più tonici e resistenti e di conseguenza gli impegni risulteranno meno pensanti.

: i movimenti astrali saranno dalla vostra parte, sarete più tonici e resistenti e di conseguenza gli impegni risulteranno meno pensanti. Frase del giorno : " "Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma." (Antoine-Laurent de Lavoisier).

: " Voto: 7+.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): 'top del giorno'.

Il prossimo martedì sarà probabilmente "esplosivo" per la maggior parte di voi nativi del Leone. Il perché lo abbiamo già spiegato in apertura: l'arrivo della Luna nel segno. Diciamo che in questa splendida giornata tutto vi sarà possibile. Grazie ad astri altamente di parte non avrete troppe difficoltà nello svolgere le incombenze quotidiane. Vi invitiamo ad organizzare un'uscita serale o a far festa con amici, parenti o conoscenti.

Amore : l'oroscopo di martedì per chi è già in coppia prevede che Luna e Venere, per voi nativi in splendido aspetto, regaleranno momenti felici da vivere insieme alle persone con cui avete sempre avuto un'affinità speciale. Se è vero che esistono le anime gemelle, voi sarete sicuri di aver incontrato la vostra. Single, in arrivo eventi speciali: un viaggio, un invito, una dichiarazione d'amore renderanno la giornata alquanto stuzzicante e vivace.

: l'oroscopo di martedì per chi è già in coppia prevede che Luna e Venere, per voi nativi in splendido aspetto, regaleranno momenti felici da vivere insieme alle persone con cui avete sempre avuto un'affinità speciale. Se è vero che esistono le anime gemelle, voi sarete sicuri di aver incontrato la vostra. Single, in arrivo eventi speciali: un viaggio, un invito, una dichiarazione d'amore renderanno la giornata alquanto stuzzicante e vivace. Lavoro : vi muoverete con estrema facilità in ogni settore, suscitando ottime impressioni e conquistando posizione e prestigio. L'astro d'argento creerà le condizioni favorevoli alla riuscita delle vostre iniziative professionali.

: vi muoverete con estrema facilità in ogni settore, suscitando ottime impressioni e conquistando posizione e prestigio. L'astro d'argento creerà le condizioni favorevoli alla riuscita delle vostre iniziative professionali. Salute : talvolta tenete troppo a freno le emozioni, in questo periodo invece sarebbe meglio lasciarsi andare e liberare i pensieri più intimi.

: talvolta tenete troppo a freno le emozioni, in questo periodo invece sarebbe meglio lasciarsi andare e liberare i pensieri più intimi. Frase del giorno : "Le passioni fanno vivere l’uomo, la saggezza lo fa soltanto vivere a lungo." (Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort).

: Voto: 10.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★.

Giornata molto pacata con discreti risvolti in linea con la routine generale. Diciamo che il periodo, valutato nelle predizioni di martedì con le quattro stelline della normalità, non darà ma nemmeno toglierà. Insomma, una via di mezzo tra la buona e la mediocre sorte. In molti casi dovrete sforzarvi di sorridere facendo, se dovesse essere necessario, anche buon viso a cattivo gioco.

Amore : l' oroscopo di martedì per la giornata del 23 giugno indica che le stelle movimenteranno abbastanza il settore dei sentimenti. Per la maggior parte delle coppie si preannunciano assestamenti affettivi e maggiore vivacità nel rapporto. Se state per iniziare una relazione che vi sta molto a cuore, in questo periodo potrete contare sull'appoggio delle buone stelle. Single, dovrete dare prova di grande pazienza, specialmente se aspettate un segnale da qualcuno che avete a lungo corteggiato. Non mancheranno i momenti di passione e sarete proprio voi ad ispirarli.

: l' indica che le stelle movimenteranno abbastanza il settore dei sentimenti. Per la maggior parte delle coppie si preannunciano assestamenti affettivi e maggiore vivacità nel rapporto. Se state per iniziare una relazione che vi sta molto a cuore, in questo periodo potrete contare sull'appoggio delle buone stelle. Single, dovrete dare prova di grande pazienza, specialmente se aspettate un segnale da qualcuno che avete a lungo corteggiato. Non mancheranno i momenti di passione e sarete proprio voi ad ispirarli. Lavoro : i pianeti sopra il vostro capo instaureranno intorno a voi un clima tranquillo, per niente noioso. Se avete delle questioni in sospeso da sistemare, concludetele in fretta senza perdere di vista dettagli e clausole.

: i pianeti sopra il vostro capo instaureranno intorno a voi un clima tranquillo, per niente noioso. Se avete delle questioni in sospeso da sistemare, concludetele in fretta senza perdere di vista dettagli e clausole. Salute : avrete una forma fisica in ripresa. Per alleviare i dolori reumatici massaggiate le parti interessate con olio di alloro.

: avrete una forma fisica in ripresa. Per alleviare i dolori reumatici massaggiate le parti interessate con olio di alloro. Frase del giorno : "Sono più le persone disposte a morire per degli ideali, che quelle disposte a vivere per essi." (Hermen Hesse).

: Voto: 7.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.