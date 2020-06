Martedì 9 giugno 2020 troveremo sul piano astrale Saturno e la Luna transitare nel segno dell'Acquario, mentre Giove assieme a Plutone sosteranno in Capricorno. Il Nodo Lunare, Venere e il Sole proseguiranno l'orbita in Gemelli, così come Mercurio che continuerà il transito sui gradi del Cancro. In ultimo, Nettuno e Marte permarranno in Pesci, così come Urano rimarrà stabile nel domicilio del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Gemelli, meno entusiasmante per Toro e Vergine.

Sul podio

1° posto Acquario: finanze top. La maggior parte dei nati Acquario, da quando Saturno è divenuto retrogrado nella loro orbita, non si sono risparmiati nel settore professionale e il bottino economico ne potrebbe dare un'ineccepibile conferma.

2° posto Gemelli: shopping. Sebbene Urano e Giove di Terra esigeranno di porre attenzione alle uscite economiche, i nati del segno vorranno e probabilmente potranno concedersi l'acquisto di un oggetto per la cura del proprio corpo che, per diverse vicissitudini, avevano rimandato.

3° posto Sagittario: brioso. Nell'ambiente professionale continuerà probabilmente a regnare un clima confuso, ma i nativi durante la giornata vorranno ugualmente sfoggiare un tono umorale brioso, che sarà ben apprezzato da capi e colleghi.

I mezzani

4° posto Scorpione: passionali. La camera da letto potrebbe essere la stanza più trafficata del martedì, specialmente per i nativi della prima decade del segno che godranno appieno dei favori mercuriali, estremamente utili per ammaliare la dolce metà.

Lavoro in stand-by.

5° posto Capricorno: spensierati. Per un segno come il Capricorno vivere una giornata totalmente spensierata appare, spesso e volentieri, come una chimera ma durante queste 24 ore potrebbe essere proprio ciò che accadrà, o perlomeno un alleggerimento dei pensieri verso le ansietà del momento.

6° posto Cancro: sereni. Nel focolare domestico la serenità sarà, c'è da scommetterci, la protagonista del martedì dei nativi: anche gli argomenti più scottanti potranno essere affrontati in tranquillità, con probabili chiarimenti al seguito.

7° posto Ariete: famiglia d'origine. Un vecchio contrasto mai appianato con una figura genitoriale o un fratello avrà buone chance di riemergere nella giornata odierna per i nativi, che dovranno gioco forza affrontarlo una volta per tutte spiegando le proprie ragioni ma, soprattutto, ascoltando attentamente l'altra campana.

8° posto Leone: stand-by. Semaforo acceso sul rosso sia per l'ambiente lavorativo che amoroso in casa Leone questo martedì, quindi sarebbe bene mantenere un atteggiamento morigerato in modo da scongiurare eventuali battibecchi.

9° posto Bilancia: umore flop. Il buonumore potrebbe cambiare strada incontrando i nati Bilancia, soprattutto quelli delle ultime due decadi, che si faranno rapire da un controproducente pessimismo verso il prossimo futuro, che li accompagnerà per l'intera giornata.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: bugie. Una menzogna, sebbene a fin di bene, detta dai nati del segno qualche giorno fa presumibilmente verrà fuori mettendoli in una scomoda posizione con le persone coinvolte.

Per salvare la faccia sarebbe bene cospargersi il capo di cenere.

11° posto Toro: spossati. Il bottino energetico odierno sarà, con ogni probabilità, scarno e ciò farà optare diversi nativi per prendersi un giorno di ferie dal lavoro. Questa decisione, però, potrebbe non essere gradita dal team professionale che puntava sul loro apporto.

12° posto Vergine: fuori giri. Le gratificazioni, morali ed economiche, questo martedì difficilmente giungeranno ai nati Vergine che, invece, dovranno fare i conti con un ambiente domestico avverso, dove partner e figli non gli risparmieranno alcuna lamentela.