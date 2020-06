Sabato 27 e domenica 28 giugno 2020 troveremo sul piano astrale la Luna viaggiare dalla Vergine alla Bilancia, mentre il Sole e Mercurio stazioneranno nell'orbita del Cancro. Il Nodo Lunare e Venere permarranno in Gemelli, così come Urano che proseguirà l'orbita nel segno del Toro. Infine, Giove assieme a Plutone rimarranno stabili in Capricorno, nel frattempo Marte passerà dai gradi dei Pesci, dove stazione Nettuno, al segno dell'Ariete.

Oroscopo del weekend favorevole per Leone ed Ariete, meno roseo per Bilancia e Pesci.

Sul podio

1° posto Leone: lavoro top. Ad un sabato probabilmente incentrato sulle faccende pratiche e burocratiche, seguirà una domenica dove le vicende professionali prenderanno il volo grazie alla Luna in Bilancia e Marte in Ariete, in contrasto tra loro ma benevole verso i nati Leone.

2° posto Ariete: energici. Marte, a partire da domenica, farà il suo trionfale sbarco nel loro domicilio e, non curandosi delle posizioni poco concilianti dei Luminari, donerà presumibilmente ai nati del segno una carica energetica di tutto rispetto, che sarà orientata principalmente verso le questioni lavorative.

3° posto Vergine: amicizie. Fare ammenda alle volte paga, ed è ciò che potrebbe accadere ai nativi questo weekend dove ammettere i propri errori coi vecchi amici rinsalderà i rapporti, sino a quel momento traballanti. Amore in stand-by.

I mezzani

4° posto Capricorno: ostinati. La giornata di sabato si rivelerà, c'è da scommetterci, oltremodo produttiva sul fronte professionale anche se le complicazioni fornite dalla retrogradazione gioviale e da Saturno d'Aria non mancheranno.

Domenica di relax.

5° posto Sagittario: proposte. L'estate sta per entrare nel vivo ed i nati Sagittario saranno, con tutta probabilità, chiamate a prendere decisioni importanti in diversi ambiti esistenziali. In questo fine settimana, infatti, qualche interessante proposta lavorative potrebbe giungere inaspettata.

6° posto Toro: sabato top. La Luna in Vergine e Marte al giro di boa in Pesci renderanno probabilmente il sabato nativo tutt'altro che statico, visto che si barcameneranno tra serate scanzonate coi vecchi amici e pomeriggi galanti col partner.

7° posto Acquario: finanze flop. Le entrate economiche del weekend potrebbero essere cospicue ma le uscite lo saranno altrettanto, accendendo un campanello d'allarme nei nativi legato al settore finanziario.

Ridurre le spese risulterà difficile ma, per bilanciare, potrebbero fare qualche ora di straordinario al lavoro nella giornata di domenica.

8° posto Gemelli: destabilizzati. Gli influssi planetari, specialmente nella giornata di domenica, cambieranno radicalmente ed i nati Gemelli avvertiranno questo mutamento astrale, capitanato da Marte di Fuoco, con una certa destabilizzazione.

9° posto Cancro: amore flop. Da un lato le vicende professionali che parranno godere di una ritrovata serenità in questo fine settimana, ma dall'altro il partner potrebbe lamentare una certa trascuratezza che sarà mal digerita dai nati del segno.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: spossata. Quando i Luminari, come succederà giorno 28, saranno in ottimo aspetto tra loro ma guarderanno di traverso il battagliero Marte nel segno opposto alla Bilancia, i nativi, come spiacevole conseguenza, potrebbero avvertire un repentino calo delle energie fisiche e mentali.

11° posto Pesci: pigri. Il lassismo, che presumibilmente metteranno in campo questo weekend i nativi, sarà talmente evidente che le persone con cui si rapporteranno non potranno fare a meno di farglielo notare. Amore in secondo piano.

12° posto Scorpione: fuori giri. Entusiasmo blando e risultati al di sotto delle aspettative saranno, con ogni probabilità, le prerogative con cui i nativi dovranno fare i conti in queste due giornate che chiudono questa stancante settimana.