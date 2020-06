L'oroscopo del 25 giugno è pronto a valutare il probabile andamento dell'attuale giornata di metà settimana. Le previsioni stellari della giornata di giovedì segnalano che un ostacolo potrebbe bloccare i progressi dei nativi dei Gemelli. Per le persone nate sotto il segno del Cancro si prospetta una giornata carica di positività. Di seguito, le predizioni zodiacali del giorno 25 giugno su amore e lavoro per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Tensione e gelosia, insoddisfazione o insicurezza, qualunque sia il problema trattenete la vostra irruenza, riflettete con calma e vuotate il sacco usando un tono di voce più pacato.

In campo lavorativo avete la possibilità di farvi notare e di mettere in cantiere progetti e iniziative, che entro l’autunno vi daranno dei miglioramenti economici.

Toro – C’è una persona che vi piace ma temete di non piacerle. Vi chiedete se sia la cosa giusta fare il primo passo e rischiare tutto, oppure tenere tutto dentro e coltivare il legame di amicizia. Qualunque sia la situazione che state vivendo, troverete la via d’uscita. In campo lavorativo sistemate la vostra agenda dei propositi e degli impegni, in modo da ottimizzare le vostre risorse. Non mancano imprevisti o disguidi, attenzione.

Gemelli – Qualche ostacolo potrebbe bloccare i vostri progressi, quindi se non avete ancora ricevuto risposta da un’istituzione o da un funzionario, provate a richiamarli.

È possibile che qualcuno abbia pensato di avervi già risposto. Se qualcuno vi ha dato la possibilità di presentarvi a un colloquio di lavoro, chiedete cosa potete fare per rendere la vostra candidatura positiva. Potreste ricevere alcuni consigli preziosi. Se vi hanno rifiutato, la cosa migliore che potete fare è prenderla con filosofia e mettersi subito alla ricerca di un nuovo impiego.

L’universo vi sta solo preparando per qualcosa di più grande e migliore.

Cancro – Accarezzato dalle stelle, vi aspetta una giornata molto positiva per il cuore. La prima parte della giornata, gli affari d’amore sono in primo piano. Nella seconda parte, invece, sensualità e passione si faranno strada.

A ogni modo, godete sicuramente di una giornata serena, eccellente per ogni proposito. Se dovete concludere accordi o sostenere colloqui, le stelle vi suggeriscono di andare a fondo e di sfruttare bene il vostro dono di persuasione.

Previsioni di giovedì 25 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – Si prospetta un giovedì frizzante e vivacissimo, che vi consente anche di avere un’opportunità di realizzare uno dei vostri piccoli sogni nel cassetto. In amore dovete lasciarvi andare e smettere di pensare al passato o di avere paura del futuro. Se ci sono problemi in campo lavorativo ne verrete fuori a testa alta. Andateci piano con gli investimenti.

Vergine – C’è una forte tensione nella vostra vita amorosa.

Forse per motivi legati al lavoro, alla famiglia o ai disaccordi interni alla coppia. Qualunque sia il motivo mettete le cose in chiaro, sempre se volete raggiungere una certa serenità nella vostra vita privata e pubblica. In campo lavorativo sembra una giornata vantaggiosa in termini di contatti, proposte, novità. La vostra prontezza mentale vi dà una marcia in più in qualunque ruolo o obiettivo che volete raggiungere.

Bilancia – Tempesta di emozioni in questo periodo, i casi sono due: vi lamentate perché siete stufi di essere single oppure vi piace una persona che rende la vostra vita un inferno. Qualunque sia il caso, l'oroscopo consiglia di pazientare perché presto raggiungerete la vostra serenità interiore.

Il campo finanziario sembra andare bene, anzi, potreste già mettere nel sacco discreti affari. Dovete solo fare attenzione agli imprevisti o ai ritardi.

Scorpione – Mattinata buona per rafforzare la complicità con il vostro partner. Nel pomeriggio, però, qualcosa minaccia l’equilibrio della vostra relazione d’amore. Per qualche coppia si tratta di gelosia o tradimento, per altre invece interferenze lavorative, familiari oppure economiche. Doppia prudenza nei rapporti di lavoro, nelle collaborazioni e nelle questioni di natura economica. Per gli investimenti sarà meglio aspettare qualche giorno.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – I flirt che nascono in questo periodo potrebbero essere intensi ma anche poco lineari e travagliati.

Anche per le storie nate con questi aspetti ci sarà un lieto fine. Nel dubbio, però, cercate di essere prudenti e di valutare attentamente la persona che avete di fronte. Prevenire, in questo caso, è meglio che curare. In questa giornata è meglio evitare di fare spese eccessive. Idee e novità sono le benvenute, anche se dovete affrontare questioni snervanti.

Capricorno – Questa giornata si prende cura dei vostri bisogni affettivi. Potrebbe, quindi, essere un giovedì davvero speciale per il vostro cuore, utile per liberarvi finalmente del passato, per scoprire cosa desiderate per il futuro. Basta insicurezza, le stelle da voi vogliono sicurezza, intraprendenza e spavalderia. Prima di passare all’azione e concretizzare le vostre aspirazioni lavorative, dovete riflettere con calma.

Acquario – In questa giornata Cupido potrebbe fare un bel regalo ai single che sognano l’amore vero. Le occasioni per conoscere gente interessante non mancano, selezionate solo le persone che meritano di far parte della vostra vita e di state alla larga da coloro che non fanno per voi. Periodo positivo anche per le finanze. Rimboccatevi le maniche, le stelle non resteranno vostre alleate in eterno, meglio affidarsi alla propria forza e volontà.

Pesci – Iniziate la giornata con qualche turbamento. Forse vi piace una persona con un caratterino particolare oppure vi manca un amore che è finito per volere dell’altra persona. Resistete! Se ci sono delle vecchie questioni irrisolte, questa è la giornata giusta per fare chiarezza e capire quali sono stati i vostri errori.

In campo lavorativo vi mette in moto in maniera lenta, ma nonostante tutto sapete come fare per migliorare le vostre entrate.