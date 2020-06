Nell'oroscopo della giornata di giovedì 25 giugno, i nativi Vergine avranno modo di poter rialzare la testa e cercare di portare alla ribalta la loro vita quotidiana, mentre Scorpione farà emergere pregi e difetti della propria relazione di coppia, nella speranza di eliminare ogni incertezza con il partner e rendere più stabile la propria storia d'amore. Saturno favorevole per l'Acquario aiuterà i nativi del segno ad avere una visione più chiara dei propri progetti, mentre Gemelli sarà in grado di apprezzare tutto ciò che di bello c'è nella propria vita quotidiana.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di giovedì 25 giugno 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 25 giugno 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di giovedì che prevede una Luna favorevole dal segno del Leone, che vi aiuterà a gestire meglio la vostra vita sentimentale. Sarete molto persuasivi nella vostra relazione di coppia, tanto da convincere il partner a fare ciò che più vi piace. Se siete single e siete coinvolti in una potenziale relazione di coppia in questa giornata potreste avvicinarvi molto alla persona che amate. Nel lavoro usate la vostra astuzia per riuscire a mettervi sopra i vostri colleghi. Voto - 8

Toro: periodo un po’ altalenante per voi nativi del segno, e in questa giornata ci sarà la Luna in quadratura dal segno del Leone, che in amore potrebbe causare qualche lieve scontro con il partner, probabilmente per via di alcuni argomenti un po’ delicati che affronterete.

I single potranno contare sul supporto degli amici per trascorrere una serata molto piacevole. Sul settore professionale avere troppe responsabilità potrebbe sovraccaricarvi, dunque cercate di non esagerare con gli impegni. Voto - 6,5

Gemelli: oroscopo di giovedì stabile per voi nativi del segno, con Venere in congiunzione al vostro cielo.

Voi single incontrerete più volte uno sguardo molto intrigante, che vi lascerà per un po’ senza fiato. Se invece avete una relazione di coppia stabile, non preoccupatevi di eventuali critiche da parte di estranei in quanto se amate il partner e siete disposti a tutto per lei, allora nessuno potrà venire a dirvi il contrario.

In ambito lavorativo potrebbe essere la giornata ideale per raggiungere alcuni piccoli traguardi che saranno per voi notevolmente appaganti. Voto - 9

Cancro: un oroscopo promettente per voi nativi del segno quello di giovedì, con il Sole e Mercurio che illuminano la vostra giornata. L'arrivo dell'estate inoltre vi mette di buonumore e soprattutto in amore, questa voglia di vivere si farà sentire, coinvolgendo il partner a vivere momenti piuttosto frenetici, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single curate maggiormente il vostro fisico e vedrete che farete strage di cuori. Nel lavoro una certa destrezza vi sarà utile soprattutto in scambi d'opinioni molto accesi e interessanti tra i vostri colleghi.

Voto - 8+

Leone: con la Luna in congiunzione al vostro cielo, l'oroscopo della giornata di giovedì si rivelerà più che soddisfacente. Sul fronte amoroso saprete esercitare molto bene il vostro fascino, al punto che il partner apprezzerà molto il vostro carattere, con effetti positivi sull'affiatamento di coppia. I single sentiranno la necessità di provare nuove emozioni in questo frizzante periodo. Nel lavoro potreste raggiungere ciò che desiderate, dipende solo dalla vostra determinazione e tenacia, dunque insistete sempre e comunque. Voto - 8+

Vergine: configurazione astrale in costante miglioramento per voi nativi del segno, che vi farà sentire la forte necessità di amore nella vostra relazione di coppia, soprattutto per coloro nati nella seconda decade.

Se siete single potrete guardare con tranquillità al futuro e pianificare al meglio la vostra vita. Nel lavoro se negli ultimi tempi avete abbandonato le vostre ambizioni più audaci, sarà il caso di riprenderli in considerazione e di progettare un nuovo assetto per la vostra carriera. Voto - 7,5

Bilancia: sarete più in vena di socializzare e stare in compagnia di nuovi e vecchi amici in questa giornata di giovedì. Gli influssi di Venere in trigono dal segno dei Gemelli vi rendono allegri, chiacchieroni, simpatici e con un'irrefrenabile voglia di divertimento, sia che siate single che in coppia con la persona che amate. Per quanto riguarda il settore professionale invece andrebbe sistemata qualcosa nel vostro modo di lavorare che non funziona più, in modo tale da limare la vostra formula di lavoro e ottimizzare i risultati.

Voto - 7+

Scorpione: oroscopo di giovedì in leggero calo per voi nativi del segno, a causa della Luna che va ad ostacolare la discreta configurazione astrale che avete in questo momento. Sul fronte sentimentale potreste decidere di evidenziare alcuni problemi di coppia nel tentativo di risolverli e avere una storia d'amore sana. Ciò nonostante per arrivare il vostro obiettivo fareste meglio ad assumere un temperamento abbastanza moderato. Voi single potreste decidere di limare alcuni aspetti della vostra vita quotidiana. Per quanto riguarda il lavoro il vostro modo di fare sarà incisivo e forte, tanto da raggiungere facilmente buoni risultati. Voto - 7+

Sagittario: oroscopo di giovedì tra alti e bassi per voi nativi del segno, per via di una configurazione astrale che prevede la Luna in trigono dal segno del Leone, ma Venere in opposizione.

Sul fronte sentimentale la passione tra voi e il partner sarà presente, ciò nonostante dovrete riuscire a gestirla al meglio se non volete rovinare il momento. Se siete single potreste non apprezzare la compagnia degli altri, preferendo trascorrere un po’ di tempo a riflettere. Nel lavoro dovrete cercare di usare il vostro talento e le vostre capacità se volete raggiungere buoni risultati. Voto - 7

Capricorno: configurazione astrale che prevede il Sole e Mercurio in opposizione, con Giove in congiunzione al vostro cielo secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Per quanto riguarda la sfera sentimentale dovrete trovare una soluzione ad alcuni problemi di coppia che possono diventare allarmanti.

Se siete single dovreste cercare di dare più spazio ai rapporti con i vostri amici. Nel lavoro un atteggiamento estremamente equilibrato vi aiuterà ad ottenere buoni risultati. Voto - 7-

Acquario: con Saturno e Venere favorevoli, l'oroscopo di giovedì si rivelerà positivo sotto diversi punti di vista per voi nativi del segno. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete più propensi a trascorrere del tempo con la vostra anima gemella, a fare ciò che più possa essere fonte di benessere sia per entrambi. Se siete single date più ascolto ai vostri sentimenti e vedrete che nel buio riuscirete a trovare una luce. Sul fronte lavorativo alcune cose potrebbero non andare come previsto, e sarà cura vostra cercare di rimediare.

Voto - 7+

Pesci: configurazione astrale convincente per voi nativi del segno, con Marte in congiunzione assieme al Sole e a Mercurio in trigono dal segno dei Pesci. In amore voi single potreste riuscire a giocarvi bene le vostre carte per riuscire a trovare l'amore. Se avete una relazione fissa l'oroscopo consiglia di ascoltare il vostro cuore e fare come di più gradirebbe il partner. Nel lavoro saprete portare a termine i vostri incarichi con più facilità grazie soprattutto alla vostra concentrazione e alla vostra audacia. Voto - 7,5