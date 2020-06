L'oroscopo dal 15 al 21 giugno è pronto a svelare come sarà la settimana per ciascun segno dello zodiaco. Avremo un cielo astrale di enorme rilevanza, gli influssi saranno decisivi e importantissimi. Sarà la settimana in cui la primavera farà i bagagli ed uscirà di scena cedendo il posto all'estate che, stando alle previsioni astrologiche, sarà una stagione molto speciale. Domenica 21, inoltre, ci sarà la Luna nuova nel Cancro. I Pesci avranno appuntamento con lo shopping mentre i cuori solitari del Toro potranno tentare dei nuovi approcci d'amore. Tante cose saranno destinate a succedere. In seguito le previsioni della settimana, segno per segno.

Oroscopo fino al 21 giugno, da Ariete a Cancro

Ariete - La settimana partirà con il supporto lunare che influirà sui vostri sentimenti e l'amore di coppia. Anche se con il partner certe volte manca la reciproca comprensione, l'affetto non potrà essere messo in dubbio. Quindi, quando l'incertezza vi pervaderà tra martedì e giovedì, datele un calcio concentrandovi sugli aspetti positivi del partner. Nel lavoro occorrerà fare gioco di squadra anche se non sarà facile convivere con dei colleghi o con un superiore dispotico. Trascorrerete delle serate ricche di divertimento e qualcuno partirà per l'avventura. Un viaggio riuscirà a rimettervi in sesto ma prendete sempre le giuste precauzioni.

Toro - Nel complesso la settimana sarà positiva ed energetica anche se qualche intoppo rischierà di minare la vostra serenità mentale.

Avrete un cielo valido per tentare nuovi approcci d'amore, specialmente tra martedì e giovedì quando gli astri vi renderanno maggiormente affascinanti e simpatici. I single, in questo periodo, preferiranno le avventure fugaci anziché una relazione seria, ma non sarà così per tutti. Avrete delle commissioni da sbrigare all'ufficio postale o in banca, forse dovrete saldare un pagamento, una multa o delle bollette.

Qualunque sia la situazione finanziaria, non dovrete temere il peggio dato che per l'estate non si registreranno influssi ostili.

Gemelli - Settimana florida di iniziative, avrete in ballo innumerevoli progetti. Chi sogna una carriera di successo dovrà accettare l'idea di impegnarsi fino in fondo. Solamente con il duro lavoro e con un grande spirito di sacrificio sarà possibile ottenere dei risultati validi.

Dovrete avere gli occhi bene aperti per cogliere al volo eventuali occasioni proficue. Sabato sera la passione investirà coloro che si amano e sarà possibile partire per una specie di luna di miele. Novità anche per le anime solitarie, le occasioni di fare delle conoscenze palpitanti non mancheranno di certo.

Cancro - In questo tiepido periodo siete stati alle prese con una serie di riflessioni introspettive. L'Oroscopo dice che nella settimana fino al 21 giugno avrete modo di mettere 'i puntini sulle i' grazie anche all'avvicinarsi della Luna nuova nel vostro segno (domenica). Tutti i nodi verranno al pettine, ogni parentesi aperta verrà chiusa e questo vale specialmente per l'amore e per i problemi di famiglia.

Fino a metà settimana dovrete combattere con una forte sensazione di spossatezza e l'agitazione interiore. Da venerdì 19, quella trasformazione che vi portate dentro da tempo, si paleserà agli occhi di tutti. Presto spegnerete un'altra candela e festeggerete il vostro compleanno. Sfruttate questa settimana di grande rilevanza per stabilire dei programmi futuri e per chiarire ogni perplessità.

Previsioni astrali da Leone a Scorpione

Leone - Sarete in attesa di denaro o di risposte, specie se recentemente avete sostenuto un colloquio di lavoro. I miglioramenti saranno proprio dietro l'angolo. Questa sarà la settimana giusta per tentare un salto di qualità o per chiedere una promozione. Chi da tempo ha in ballo delle questioni legali o burocratiche, potrà lasciarsi tutto alle spalle al più presto.

In amore, le coppie ritroveranno una passione irrefrenabile. Allargate i vostri orizzonti, leggete di più e allacciate delle nuove amicizie. Il vostro istinto si rivelerà azzeccato e riscuoterete consensi.

Vergine - Settimana colma di confusione specialmente all'interno delle mura domestiche. Chi è sposato o convive potrebbe ritrovarsi ad esprimere una serie di lamentele a causa della poca partecipazione del partner. Prima di puntare il dito sarà meglio domandarsi se si tratti di una situazione seria o solamente di un po' di malumore. Buone notizie per chi è solo da molto tempo e brama dalla voglia di conoscere una persona seria e interessante: le stelle prevedono colpi di fulmine e attrazioni roventi.

Occhio allo stress generale che vi risucchierà tutte le energie, cercate di migliorare l'alimentazione.

Bilancia - Secondo le previsioni astrologiche avrete a che fare con una settimana decisiva per la vostra persona. Vi siete per lungo tempo trascurati, ma adesso potrete rimettervi in sesto. La felicità della famiglia dipende da quella del singolo membro, dunque sarà bene aiutarsi a vicenda. Eventuali problemi economici potranno essere sistemati, le stelle prevedono l'arrivo di una bella somma di denaro che placherà le acque. A livello fisico sarete molto carichi, approfittatene come meglio potete. Se non amate fare attività fisica potreste provare a fare delle passeggiate quotidiane.

Scorpione - Sarà una settimana rosea per l'amore di coppia ma anche per i single.

Il cielo sorriderà a chi ha un'attività in proprio ed ha timore di non riuscire a sbarcare il lunario. Arriverete ad un punto di svolta e prenderete le opportune decisioni. Nulla vi sembrerà irraggiungibile. Chi studia dovrà sostenere un test o un esame che si rivelerà vincente grazie al duro lavoro profuso in quest'ultimo periodo. Buone novelle per i disoccupati e per tutti coloro che stanno muovendo i primi passi nel mondo del lavoro: arriverà l'occasione che stavate aspettando.

Le predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Avrete dei giorni buoni, ma anche di meno buoni. Chi è rimasto senza un incarico lavorativo sta vivendo un periodo negativo. Cercate di trasformare questa settimana programmando in anticipo tutte quelle cose che riterrete indispensabili fare.

Rivedete e sistemate il curriculum, dopodiché partite alla ricerca di un impiego e non disdegnate le soluzioni a part-time. Andrà meglio per i liberi professionisti. Sia in campo economico che finanziario, ci saranno delle operazioni da effettuare con le dovute cautele. Attenzione a non stressarvi specialmente se avete problemi di pressione.

Capricorno - I sentimenti di coppia viaggeranno sullo stesso binario, le stelle prevedono una settimana in grande spolvero per chi si ama. Un nuovo amore è in dirittura d'arrivo per i cuori solitari, anche per i più scettici. Cercate di non mettervi il bastone tra le ruote auto-sabotandovi. Fidatevi del vostro istinto e delle vostre innumerevoli capacità.

In famiglia dovrete discutere di una questione di fondamentale importanza, forse immobili o spese varie. Rispetto a qualche tempo addietro, avrete una maggiore stabilità psichica.

Acquario - Lunedì riprenderete la dieta, specialmente se l'avrete interrotta per una festa o per pura golosità. I vostri orizzonti vi sembreranno distanti, ma se volete veramente raggiungere la cima della montagna dovrete essere perseveranti! Con i colleghi il rapporto non sarà molto roseo e non saranno da escludersi delle discussioni o incomprensioni. Qualcuno sarà in attesa di un risultato o di un esame, cercate solamente di non farvi divorare dall'ansia e dalla preoccupazione. In famiglia il clima risulterà più sereno rispetto a qualche mese fa.

Alcune coppie potrebbero essere sul punto di rottura.

Pesci - L’oroscopo settimanale fino al 21 giugno prevede dei grandi cambiamenti. Si verificherà una serie di movimenti destinati a travolgere completamente le carte sul tavolo. Un legame potrà essere rafforzato, specialmente se sincero. All'interno della vita di coppia si avrà una gran voglia di progettare e fare dei passi avanti. Occhio agli attacchi di golosità, se siete a dieta cercate di distrarvi e di non pensare al cibo. Le giornate migliori saranno quelle del weekend. Shopping in vista.