L'Oroscopo dell'estate è pronto a svelare come si defilerà la calda stagione che entrerà ufficialmente in scena sabato 20 giugno. Saranno dei mesi altamente intensi, specie dopo la difficile primavera che ha messo tutti a dura prova. Si avrà maggior voglia di libertà e di riscatto. Divertimento e amore non mancheranno per molti segni dello zodiaco tra cui anche per i Cancro. Si godranno una bella vacanza al mare i nativi dei Pesci. I cuori solitari vivranno delle settimane estremamente avventurose, ma anche le coppie innamorate non si annoieranno di certo. Andiamo subito a scoprire cosa dicono le previsioni astrali dell'estate 2020.

Previsioni astrologiche estive dall'Ariete al Cancro

Ariete - Il 2020 sarà incisivo anche nella stagione estiva, infatti, non ve la scorderete facilmente. Luglio e agosto si riveleranno due mesi ricchi di avventure anche se non tutti avranno modo di fare le vacanze per via di quanto avvenuto nella prima fase dell'anno. Riponete elevate aspettative nell'estate dato che dovete recuperare il terreno perso. Visti gli aumenti dei prezzi, potreste sentirvi con le mani legate. Comunque sia, aspettatevi una stagione molto calda, non a caso suderete sette camice e non avrete un attimo di noia. In alcune giornate, però, riuscirete a scappare via dalla quotidianità e a gustarvi una fugace vacanza in una località marittima.

Non tutti i single riusciranno a trovare l'amore, ma gli incontri passionali non mancheranno di certo.

Toro - La vostra estate sarà estremamente spensierata. Non avrete alcuna voglia di prendervi troppo sul serio o di rinunciare al divertimento. Chi è solo cercherà di divertirsi in compagnia degli amici fidati mentre chi è in coppia partirà per le vacanze anche se saranno relativamente brevi.

Ci saranno delle scelte da fare, ma non tutti se ne staranno in panciolle. In genere, ogni stagione porta con sé degli insegnamenti e in questa prima parte del 2020 avete imparato numerose lezioni di vita. Qualche fortunato nativo di questo, incontrerà la sua anima gemella, dunque, tuffatevi nella mischia e fate maggior vita mondana.

Occhio alle scottature, munitevi sempre di una buona protezione solare.

Gemelli - L'estate sarà la stagione dell'amore, delle grandi aspettative e delle intense avventure. Chi vive in luoghi marittimi e chi si recherà in vacanza in una cittadina di mare, vivrà anche delle avventure passionali e indimenticabili. I fuochi d'artificio non mancheranno a ferragosto. Salteranno di gioia i cuori solitari che hanno trascorso la primavera in solitaria e con un profondo senso di vuoto interiore. Tutto attorno a voi cambierà, farete delle amicizie importanti e soprattutto durature. Potrete lasciarvi andare e un vecchio amore tornerà a farsi sentire. Tra le coppie qualcuna sarà al centro di un evento sensazionale.

C'è chi convolerà a nozze e chi prenderà parte ad una cerimonia emozionante. Sarete meno stressati e molto più abbronzati. La fortuna vi accompagnerà, ma non dimenticate le lezioni apprese nei primi sei mesi del 2020.

Cancro - L’oroscopo dell'estate dice che sarete nella vostra miglior forma fisica e mentale dell'anno. Sarà la stagione dell'amore, ma anche del divertimento. Il vostro compleanno sarà pieno di emozioni e sorprese. Non mancheranno giornate di divertimento anche se sarete indaffarati con figli/nipoti e il lavoro. Gli under 40 che sono presi dalla carriera, nei mesi estivi avranno un andamento altalenante. Se avete lavorato senza sosta durante il lockdown primaverile, vi prenderete le meritatissime ferie e vi recherete in villeggiatura.

Il vostro carattere competitivo si tranquillizzerà dato che preferirete dedicarvi a voi stessi. In tal modo lo stress si ripianerà. Concedetevi delle lunghe passeggiate sulla battigia o in mezzo alla natura. Gelati, buona compagnia e le fresche brezze delle serate estive accresceranno la passione di coppia e il buon umore generale.

Predizioni dell'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Agosto sarà il mese del vostro massimo splendore. Sino ad allora, dovrete dividervi tra lavoro e faccende personali. Il cuore tornerà a battere e non saranno da escludersi dei colpi di fulmine. Quei progetti che avete seminato nei mesi precedenti cominceranno a germogliare e a fiorire. Quando l'estate volgerà a conclusione vi rattristerete, ma non scorderete un singolo giorno trascorso.

Cercate di sfruttare questi mesi caldi per rilassarvi e per fare delle nuove conoscenze. Dovranno prestare attenzione quelle coppie poco stabili dato che la voglia di trasgredire sarà in agguato. Chi è disoccupato scoverà un'occupazione, anche part-time, e riuscirà a mettere da parte un po' di soldini extra. Cercate di non sperperare eccessivamente altrimenti rischierete di ritrovarvi in un mare di guai nel prossimo inverno. Grigliate al 15 agosto.

Vergine - Una o più persone riusciranno a fare breccia nel vostro cuore single e vivrete delle intense avventure che difficilmente dimenticherete. La voglia di scrollarvi il lungo gelo invernale e primaverile sarà elevata, perciò vi lascerete andare.

Trascorrerete delle notti intense e memorabili. Feste all'aria aperta e tuffi a mare caratterizzeranno i vostri mesi estivi. Vi scatenerete come non avete mai fatto. Dei parenti verranno a trovarvi. Le coppie potrebbero organizzare un viaggio alle terme o all'estero, qualcuna invece prenderà parte ad un grandioso evento. Tra l'1 e il 15 agosto accadranno delle cose sensazionali. Scaricherete tutta la tensione accumulata in questo difficile 2020 e per l'autunno sarete pronti a ricominciare da zero. Decisioni da prendere, qualche coppia scoppierà.

Bilancia - Le previsioni astrologiche estive annunciano dei mesi di grande risalto. Mente e corpo risulteranno di gran lunga più sereni e riposati, ve lo meritate!

Giugno sarà un pochino altalenante a livello lavorativo dato che sarete impegnati in altre faccende personali. Qualcuno attuerà una trasformazione estetica, forse un taglio o un nuovo colore di capelli. Avrete modo di abbronzarvi, di leggere e di trascorrere delle fresche serate in buona compagnia. Le stelle annunciano incontri speciali per i genitori single, ma anche per i cuori solitari che hanno alle spalle una cocente delusione d'amore. Se sarete capaci di mettervi in gioco sfidando le vostre paure, vi toglierete un sacco di soddisfazioni e la vostra estate finirà in maniera impeccabile. Programmate un viaggio, magari per il weekend di ferragosto. Nei prossimi mesi rivedrete delle persone che conoscete da molti anni.

Non dovrete fare altro che allentare la presa e divertirvi, in tal modo vi rinfrancherete e tornerete a sentirvi ispirati.

Scorpione - L'inizio dell'estate porterà un po' di tregua e quiete all'interno delle vostre giornate. Avrete delle occasioni interessanti da cogliere al volo anche per quanto riguarda un certo affare immobiliare. Finalmente potrete riporre nell'armadio le maniche lunghe e i pantaloni lunghi e caldi. Adorate l'estate, ma non i mesi di agosto quando la città si svuota e le zone marittime si riempiono di turisti rumorosi. Le stelle parlano di "scosse" all'interno della vita di coppia, a quanto pare accadrà qualcosa di rilevante. In genere preferite le vacanze fuori periodo, magari verso settembre.

I lavoratori autonomi potranno sfruttare l'estate per allacciare dei nuovi contatti e stringere contratti e accordi di grande importanza. Gli over 50, invece, saranno in fermento per l'arrivo di alcuni membri della famiglia. Avrete molte serate speciali e divertenti, dimenticherete i timori vissuti in primavera.

Come sarà l'estate 2020 per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario - Il comparto economico vi darà del filo da torcere durante i prossimi mesi estivi. Sarete a corto di denaro dopo le ultime vicende avvenute nel mondo. Vi ritroverete a stringere la cinghia e a valutare alcune proposte di lavoro che magari potrebbero non soddisfarvi appieno. Cercate di fare di necessita virtù e di prendere tutto il buono delle cose.

Non permettete ai problemi di turbare la vostra indole seduttiva e socievole. Avrete voglia di conoscere nuovi e potenziali partner, magari partirete per una meta esotica. Dovrete cercare di riprendervi da quanto accaduto tra l'inverno e la primavera. Molti nativi del Sagittario, invece, preferiranno di gran lunga rimanere nel proprio paese e occuparsi della famiglia. Avrete modo di riflettere su quanto accaduto e sistemerete ogni questione ancora irrisolta. Cercate di divertirvi il più possibile dato che l'autunno sarà molto delicato.

Capricorno - Dopo una primavera di alti e bassi in cui avete combattuto con mille insicurezze e paure, la vostra estate andrà di gran lunga meglio. Riuscirete ad archiviare quanto avvenuto in questa prima parte dell'anno 2020 e preparatevi a risplendere.

Ogni problema, che sia economico o familiare, potrà essere lasciato alle spalle. Chi ha lavorato duramente nei mesi scorsi, avrà una tregua rigenerante e potrà permettersi delle vacanza. Scegliete una meta al mare o in una località termale. Il vostro corpo avrà bisogno di cure e attenzioni, forse avete accumulato troppo stress o forse soffrite di problemi articolari o di pressione. Qualcuno dovrà sostenere degli esami tra giugno e luglio, ma agosto sarà speciale e pieno di fuochi d'artificio. Avrete un ferragosto entusiasmante, non saranno da escludersi degli incontri al cardiopalma.

Acquario - Il vostro potenziale verrà alla ribalta proprio durante i mesi estivi. A partire da giugno vi sentirete più leggeri e questo vi consentirà di lanciarvi in nuove sfide. Troverete degli stimoli appaganti, inoltre, riceverete degli elogi. Chi lavora nel turismo riuscirà a reinventarsi aggiungendo qualcosa di particolare che differenzierà la struttura dalle altre. Lavorerete sodo per recuperare terreno. Qualcuno cercherà di mettervi il bastone tra le ruote poiché mosso dall'invidia, ma voi sarete preparati e furbi. La fortuna vi accompagnerà in particolar modo dopo ferragosto. Avrete delle serate molto intense specie a livello sentimentale. Sia i single che le coppie faranno scintille sotto le lenzuola e nuovi rapporti verranno instaurati. Quello che accadrà in questa estate non sarà mai dimenticato.

Pesci - L’oroscopo dell'estate si presenta piacevole e soprattutto appagante. Avrete una gran voglia di partire, di sorridere e di essere al centro dell'attenzione. Avrete i riflettori puntati su di voi. Le coppie che devono sposarsi proprio in questa stagione, trascorreranno dei momenti memorabili. La situazione generale sarà tenuta sotto controllo, ma la vostra prudenza vi preserverà da eventuali imprevisti. In famiglia si registrerà un grosso affiatamento. Avrete modo di innamorarvi e di partire per una vacanza al mare. Il vostro istinto vi porterà a scegliere le migliori strade. Arriveranno delle buone novità per chi è in cerca di un impiego o per chi sogna di fare carriera. Investimenti immobiliari in vista, occhio alle multe ad agosto.