L'oroscopo di venerdì 12 giugno avrà in serbo tantissime nuove emozioni per i diversi segni zodiacali. Nella volta celeste, sarà possibile trovare: Sole e Venere in Gemelli, Luna, Marte e Nettuno in Pesci, Mercurio in Cancro, Giove e Plutone in Capricorno, Saturno in Acquario e infine, Urano in Toro. Scopriamo, nel dettaglio, cosa rivelerà l'Oroscopo del 12 giugno per tutti i 12 segni zodiacali.

Previsioni zodiacali di venerdì 12 giugno: Toro alla scoperta del partner, imprevisti per i Gemelli

Ariete: metterete al primo posto gli amici. Farete di tutto per trascorrere del tempo con loro e vi renderete conto di volere ancora più persone nella vostra quotidianità.

Forse, al momento, sarà difficile conoscere qualcuno di nuovo, ma l'oroscopo consiglia sempre di esprimere al massimo le potenzialità del vostro carattere, perché non potrete prevenire l'arrivo di persone compatibili. Dal punto di vista lavorativo, vi sentirete un po' frustrati a causa degli scarsi risultati: dovrete dare tempo alla situazione di stabilizzarsi.

Toro: cercherete di analizzare tutte le sfumature caratteriali del vostro partner. Forse, troverete degli elementi che non vi andranno troppo a genio, ma proverete a rafforzare il feeling che vi lega. Punterete molto su questa relazione sentimentale e non dare ascolto a chi vi dirà che non avrà un futuro. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di riflettere bene sulle motivazioni che stanno alla base di quelle parole: gelosia?

Paura? Consapevolezza di qualcosa che non quadra?

Gemelli: sarà una giornata carica di imprevisti, alcuni di loro porteranno a qualcosa di buono, ma vi sentirete anche molto ostacolati. Tenderete a prendervela con il fato e ad avvilirvi per la vostra mancanza di fortuna. Vi sembrerà che gli altri abbiano molto di più rispetto a voi, ma l'oroscopo suggerisce di concentrarvi solo sulla vostra vita.

Se vi impegnerete al massimo, avrete modo di migliorare la vostra condizione. Dal punto di vista sentimentale, non ci saranno novità in vista.

Cancro: inizierete a soffrire per la mancanza di passione tra voi e la persona che amate. Non saprete a chi attribuire maggiore responsabilità, ma deciderete, finalmente, di affrontare l'argomento con il partner.

La cosa migliore sarà iniziare a parlare in modo neutro e pacato, provando a sondare il terreno e a prevedere le reazioni dell'altro. Non allarmatevi se vi sembrerà di non aver ottenuto niente. Il partner, nel silenzio di casa sua, continuerà a riflettere sulla vostra conversazione.

Oroscopo del 12 giugno: aiuto per la Vergine, Bilancia ribelle

Leone: avrete voglia di togliervi qualche sfizio e fare un giro per negozi. Però, la paura di spendere troppo denaro vi frenerà eccessivamente. Non sopporterete, infatti, l'idea di sperperare i vostri soldi, guadagnati con tanta fatica. L'oroscopo consiglia di trovare un giusto equilibrio che vi permetta di godervi il frutto delle vostre fatiche, ma anche di mettere qualcosa da parte.

La persona amata vi accuserà di essere un po' troppo tirchi per i suoi gusti. Non prenderete bene questa accusa e vi riserverete del tempo per pensare.

Vergine: avrete bisogno di un grande sostegno emotivo per affrontare le difficoltà quotidiane. Chiederete aiuto soprattutto agli amici, ma in molti casi, vi sembrerà di scontrarvi con un muro. Inutile dire che questo vi ferirà molto e vi spingerà a riflettere seriamente sulle vostre priorità e sulle persone che avete scelto di avere accanto. Il partner, al contrario, sarà di maggiore aiuto, anche se non riuscirà a comprendere a pieno tutte le emozioni che vi passeranno per la testa.

Bilancia: avrete la sensazione che le persone abbiano iniziato ad approfittarsi un po' troppo della vostra bontà d'animo.

In alcune circostanze, vorreste non acconsentire a determinate richieste, ma verrete messi in situazione veramente scomode. La cosa migliore sarà stabilire dei confini tra la vostra persona e le pretese altrui: solo in questo modo potrete far valere l'importanza del vostro tempo. Probabilmente, qualcuno rimarrà spiazzato dalla vostra reazione, ma sarà necessario mettere al primo posto voi stessi.

Scorpione: vivrete ogni cosa come una competizione. Qualunque elemento farà emergere la vostra ambizione e questo vi metterà in una situazione complessa sul posto di lavoro. Alcuni colleghi, infatti, tenderanno a non accettare le sfide e ad allontanarsi a causa della pressione che gli trasmettete. L'oroscopo suggerisce di valutare bene chi avete davanti: scegliete persone che sapete essere ambiziose quanto voi, mentre tralasciate le più ansiose e pacate.

Previsioni astrologiche di venerdì 12 giugno: Sagittario geloso, Capricorno concentrato sul lavoro

Sagittario: proverete un sentimento di gelosia nei confronti dei vostri amici. Non sarà dovuto al desiderio di avere di più, ma alla voglia di essere al centro dell'attenzione come loro. Troppe volte, infatti, vi siete sentiti abbandonati e poco considerati. L'oroscopo consiglia di non caricarvi di un sentimento negativo, ma di riflettere sull'idea di ampliare la vostra cerchia di amici. Se frequenterete le persone giuste, non avrete più questo problema e non faticherete per emergere all'interno del gruppo.

Capricorno: preferirete mettere da parte le questioni amorose per un po' di tempo. Al centro della vostra giornata metterete gli impegni lavorativi.

Faticherete tantissimo per farvi notare e non sopporterete vedere colleghi meno concentrati, ma più apprezzati. Da dentro di voi si sprigionerà un fuoco potentissimo che vi spingerà a sfruttare ogni vostra risorsa disponibile. Non vi farete mettere i piedi in testa da nessuno e saprete mettere al proprio posto chiunque cerchi di sollevare obiezioni.

Acquario: darete un grande spazio alla vostra sensualità. Le persone attorno a voi non potranno fare a meno di notare il vostro grandissimo carisma, ma rivolgerete determinate attenzioni solo al partner. Da un certo punto di vista, vi farà piacere essere osservati anche da amici e colleghi perché ciò vi darà un'enorme scarica di autostima. La persona amata, al contrario, potrebbe manifestare sentimenti di gelosia e chiedervi di esporvi di meno nelle relazioni sociali.

Starà a voi farle capire che non avrà niente da temere.

Pesci: darete un grande spazio alla creatività. Non la userete solo per dare vita a qualche produzione di vostro gradimento, ma anche per rendervi interessanti sul luogo di lavoro. Il vostro essere sempre originali e il saper trovare un'alternativa valida a ogni cosa spingerà i colleghi a chiedervi consigli su diverse problematiche. Il partner, forse, vi rimprovererà di essere troppo sognatori e vi chiederà di rimanere con i piedi per terra. Inutile dire che queste parole non sortiranno alcun effetto.