La Luna in Sagittario nell'Oroscopo di sabato 6 giugno si lascia avvolgere dall'elemento Fuoco di questo segno riflessivo e diventa molto sensibile, andando anche controcorrente pur di affermare la propria voglia di ampliare le vedute mentali verso nuovi orizzonti amorosi. Via libera a un modo di amare più simpatico, empatico e altruista anche per Bilancia, Acquario, Ariete e Leone.

Approfondiamo il tutto nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo di sabato

Ariete: potete contare sull'influenza della Luna dal Sagittario che garantisce un'intraprendenza senza limiti in amore.

Così potete aprirvi alle nuove storie in maniera più dinamica, potenziando un modo di comunicare più fluido. Ampliate la cerchia degli amici voi single e chissà che tra questi non vi sia l'anima gemella. Voi in coppia chiarite eventuali dubbi e incertezze.

Toro: la Luna dal Sagittario quasi sfida ad approfondire l'amore in maniera più curiosa, cogliendo anche la più piccola sfumatura che possa rendere il tutto molto più eccitante e piccante. Saturno rema contro dall'Acquario e può causare qualche attrito, incupendo il vostro umore. Ma Mercurio dal Cancro preannuncia belle novità per voi.

Gemelli: gli astri producono un po' di attriti in amore e dovete fare i conti anche con un'opposizione lunare che incupisce il tutto, mettendo in luce dubbi e incertezze.

Attenzione a un Marte un po' nervoso dai Pesci che innesca discordie e tensioni latenti. Saturno dall'Acquario cerca di mitigare il tutto con la ragionevolezza.

Cancro: in amore, sia che siate in coppia o single, dovete essere più tolleranti e non cercare a tutti i costi di affermare le vostre idee.

A volte poi date eccessivo spessore ad alcune piccolezze che non meritano tutta questa importanza da parte vostra. Mercurio nel segno cerca di riequilibrare il tutto con il giudizio e acuendo l'intelligenza, solo così potete indirizzare al meglio le vostre sensazioni amorose.

Leone: la Luna dal Sagittario potenzia la voglia di esplorare nuovi orizzonti amorosi, di allargare le vedute mentali avviando viaggi avventurosi sulle ali della fantasia.

Gli astri dai Gemelli sono dalla vostra parte e garantiscono sensazioni piacevoli e ricche di benessere, dovete approfondire solo il tutto aprendovi a una comunicazione costruttiva per l'amore.

Vergine: attenzione all'arrivo di alcuni litigi che possono provocare guai in coppia e voi single occhio a non fare scelte avventate. Marte in quadratura a Luna può provocare risentimenti e tensioni in amore così reagite mettendovi subito sulla difensiva, agendo frettolosamente mentre invece dovreste rivalutare il tutto in modo meno critico.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: attenzione a non lasciarvi ossessionare da un pensiero o un'idea che offusca il cielo amoroso. Cercate di non imporre il vostro punto di vista a tutti i costi in amore, ma ampliate gli orizzonti mentali analizzando le situazioni in maniera più introspettiva e meno impaziente.

Luna risulta favorevole per potenziare una sensibilità eccitante.

Scorpione: gli astri consigliano di essere più tolleranti nei confronti delle opinioni altrui e di essere più pazienti in amore. Forse siete molto confusi sul da farsi e una provocazione esterna acquista un peso eccessivo. Tuttavia non lasciatevi influenzare e seguite la vostra linea di pensiero.

Sagittario: gli orizzonti si ampliano con Luna nel segno che allarga le vedute mentali. Così riuscite a fronteggiare alcune tensioni in amore, puntando su un modo di agire più intraprendente e avventuroso. Voi single superate una passività di Venere in opposizione e non lasciatevi influenzare dai consigli altrui.

Capricorno: alcuni problemi che vi assillano sono a breve risolti e potete così aprirvi all'amore in maniera più serena.

Occhio quindi a non lasciarvi influenzare da timori infondati che possono mettere in discussione la tranquillità di coppia e bloccare un'intraprendenza che per voi single, risulta decisiva per progredire al meglio.

Acquario: buona la posizione della Luna in Sagittario che fa approcciare alle novità amorose con maggiore sprovvedutezza, alleggerendo un po' la presenza di Saturno che richiama sempre alla prudenza e al rigore. Via libera quindi ad attuare i progetti amorosi con maggiore forza d'animo e grande determinazione poiché Venere e Sole splendono per voi.

Pesci: Marte e Nettuno incrociano le loro energie con una Luna in dissonanza che può causare litigi e produrre incomprensioni in amore.

Siete molto inquieti e questa ansia può far prendere delle decisioni avventate. Attenzione a non farvi sfuggire alcune situazioni preziose per progredire. Non agite d'impulso ma valutate le situazioni a 360°.