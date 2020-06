È giunto il weekend per i 12 segni zodiacali. Scopriamo come andrà la giornata di venerdì 26 giugno. Di seguito le stelle e l'Oroscopo con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: nel campo sentimentale in questa giornata vivrete una situazione interessante, mentre per quel che riguarda l'ambito lavorativo, una chiamata potrebbe infatti arrivare. In amore cercate di affrontare le situazioni con molta calma.

Toro: a livello sentimentale i nati sotto questo particolare segno dovranno valutare con attenzione le problematiche di coppia. Per quel che riguarda il lavoro, non bisognerà sottovalutare delle situazioni che potrebbero essere importanti.

Gemelli: nel lavoro, in questa giornata, ci saranno delle discussioni da tenere sotto controllo. È possibile che vi sentiate particolarmente stanchi in serata. In amore, situazione un po' nervosa.

Cancro: bisognerà controllare la tensione in questa giornata. Saturno non è più in opposizione, anche se nel lavoro la situazione continua ad essere difficile da gestire. In amore potrete vivere delle sensazioni particolari, ma la stanchezza si farà sentire.

Leone: a livello salutare vivrete una giornata di recupero. Nel lavoro potrete risolvere delle problematiche. Per quel che riguarda le emozioni, presto Marte tornerà favorevole e si potrà pensare a dei progetti importanti.

Vergine: cercate di tenere sotto controllo le tensioni.

Nel lavoro è possibile che arrivino delle risposte. Per quel che riguarda l'amore, con la luna in ottimo aspetto nel segno potrete mettere in chiaro le vostre esigenze.

Astrologia del giorno dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in amore è possibile che vi sentiate affaticati nel gestire alcune problematiche di coppia.

A livello professionale cercate di fare le cose con calma senza lasciare il certo per l'incerto.

Scorpione: chi sta insieme da poco tempo dovrà iniziare a fare ingranare il proprio rapporto. Alcune relazioni dovranno essere riviste. Nel lavoro è possibile che dobbiate affrontare delle situazioni di tensione.

Sagittario: in questa giornata di venerdì 26 giugno potrete superare delle difficoltà emozionali.

A livello lavorativo prosegue il periodo di tensione, soprattutto per chi vorrebbe cambiare mansione. Cercate di non affaticarvi troppo.

Capricorno: siete forti, ma in questo momento non riuscite a gestire al meglio le vostre emozioni. Nel lavoro potrebbero arrivare delle novità. Luna favorevole per il segno, potrebbero esserci delle riappacificazioni sentimentali.

Acquario: recuperate le energie, a livello emozionale vi sentirete meglio. La luna non è più opposta e Venere è favorevole, potrete ottenere delle soddisfazioni entro la fine del mese.

Pesci: per i nati sotto l'ultimo segno zodiacale la giornata di venerdì 26 giugno nasce con la luna in opposizione. Per le coppie potrebbero tornare delle tensioni.

A livello lavorativo, non sarà semplice comprendere come comportarsi.