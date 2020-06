L'Oroscopo del giorno 27 giugno è pronto a mettere in rilievo le previsioni zodiacali di sabato da Bilancia a Pesci. L'Astrologia per la giornata di inizio weekend prende in considerazione gli aspetti della vita relativi all'amore, al lavoro e alla salute. A gongolare, considerando i soli sei segni sotto analisi in questo contesto, saranno in tutto due, con buona pace di un solo altro costretto ad aspettare tempi migliori. Curiosi di scoprire tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci quali saranno i segni più fortunati del momento? Bene, iniziamo pure con il presentare i migliori del giorno: a gongolare questo sabato saranno senz'altro coloro nativi della Bilancia, allineati alla migliore positività espressa dalla meritata posizione al "top del giorno".

A portare conforto e sostegno al preannunciato simbolo astrale di Aria sarà l'arrivo della Luna in Bilancia. Ottime prospettive da sfruttare in questo finale di settimana anche gli amici del Sagittario, classificati con le cinque buone stelle dei periodi fortunati. Per quanto concerne la parte negativa del periodo, l'oroscopo del giorno 27 giugno non vede troppo a favore l'avvio di weekend per lo Scorpione e per l'Acquario, giudicati rispettivamente "sottotono" e da "ko".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi svelare qualcosa in più analizzando in profondità i sei segni dello zodiaco da Bilancia a Pesci.

Classifica stelline 27 giugno

Il nuovo weekend è alle porte. Dunque è senz'altro lecito domandarsi cosa porterà di buono il giorno dedicato al relax e alla famiglia.

A rispondere come al solito è la nostra classifica stelline quotidiana, in questo frangente interessante la giornata di domani, sabato 27 giugno. In apertura abbiamo già anticipato qualcosa in merito ai segni migliori e peggiori, pertanto confermiamo che tra predetti segni, a gongolare saranno gli amici nativi in Bilancia e Sagittario, rispettivamente al primo e al secondo posto nella scaletta di oggi.

Posizione "scomoda" invece per Scorpione e Acquario, nel frangente inseriti in penultima e ultima posizione.

Di seguito il responso completo e definitivo dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di domani per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Bilancia - Luna nel segno;

: Bilancia - Luna nel segno; ★★★★★: Sagittario;

★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★: Scorpione;

★★: Acquario.

Previsioni zodiacali del giorno 27 giugno: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): 'top del giorno'.

L'oroscopo di sabato 27 giugno spiana la strada a voi nativi: domani potete permettervi di essere un tantino più ottimisti. L'arrivo della Luna nel segno porterà in alto il vostro entusiasmo e la voglia di vivere sarà al massimo. Specialmente i buoni sentimenti trionferanno e godrete finalmente in modo pieno dell'affetto di chi amate. Per quanto riguarda la coppia, vivrete una ritrovata armonia con il partner, merito della vostra capacità di saper comunicare in modo convincente in ogni momento della giornata. Per alcuni di voi, in prospettiva, potrebbero prendere avvio nuovi interessi principalmente legati al tempo libero, con gli hobby in primo piano. Single, sarete pieni di vita, per questo vi invitiamo ad uscire di casa e prendere una boccata di vita.

Passate del tempo in compagnia di persone positive, cogliete l'occasione per rimettervi in contatto con coloro che non sentivate da molto tempo, magari proponendo loro un incontro per un caffè o semplicemente per una piacevole passeggiata. Nel lavoro, un susseguirsi di nuovi scenari Astrali favoriranno il nascere di nuove soddisfazioni. Sarà l’occasione ideale per riprendere certe faccende irrisolte che hanno portato a stress o dispendio gratuito di energie. Per la salute, avrete voglia di dedicarvi alla cura dell’aspetto fisico e di pensare al vostro benessere. In ogni situazione sarete apprezzati, e un tantino invidiati.

Frase del giorno : "Il saggio sa di essere stupido, è lo stupido invece che crede di essere saggio." (William Shakespeare).

: "Il saggio sa di essere stupido, è lo stupido invece che crede di essere saggio." (William Shakespeare). Voto: 10.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★.

Le previsioni zodiacali del 27 giugno vi anticipano già da adesso che potrebbe essere un giorno al limite della tedia più assoluta. Situazioni quotidiane che si ripetono all'infinito, potrebbero risultare nervose o mettere ansia. In amore valutate bene eventuali richieste che vi verranno fatte, ne arriveranno in quantità. Se siete in coppia nulla è perduto, sappiatelo: l'affinità con il partner non ha scadenza ma è soggetta ai comuni alti e bassi che la vita quotidianamente propina. Pertanto dovete semplicemente apprezzare in primis gli aspetti positivi della persona che vi sta accanto e poi mettere da parte quel vostro atteggiamento critico nei suoi confronti. Single, il periodo potrebbe mettervi di fronte a scelte importanti ma obbligate.

Potreste dover affrontare situazioni che andranno ad impattare sul cammino futuro, soprattutto nei progetti a medio e lungo termine. Nei sentimenti dunque, ancora "picche" a tutto campo: possibile che non riusciate mai a cavare un ragno dal buco? Nel lavoro, alcune circostanze tenteranno a mettere alla prova il vostro autocontrollo. Provate a resistere cercando di puntar tutto sull'esperienza acquisita. In campo salutare, gli astri vi assicurano una forma fisica quasi perfetta con una buona tenuta muscolare: se praticate un'attività fisica otterrete risultati oggettivamente positivi.

Frase del giorno : "Fa ciò che senti giusto nel tuo cuore, poiché verrai criticato comunque. Sarai dannato se lo fai, dannato se non lo fai." (Eleanor Roosevelt).

: "Fa ciò che senti giusto nel tuo cuore, poiché verrai criticato comunque. Sarai dannato se lo fai, dannato se non lo fai." (Eleanor Roosevelt). Voto: 7-.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★.

L'oroscopo del giorno 27 giugno al segno del Sagittario indica un periodo superlativo. Questo primo giorno di weekend si preannuncia decisamente perfetto, valutato nelle odierne predizioni zodiacali con le cinque stelle dei periodi speciali. In Astrologia potrete contare sul prezioso apporto rilasciato dalla speculare positività generata da Sole e Urano in sestile. In amore dunque strada spianata per la felicità? Diciamo pure di sì, almeno questo è quanto estrapolato dalle effemeridi quotidiane. E visto che sapete bene ciò che volete, nulla vi fermerà nel realizzare le vostre aspirazioni. Dunque, fatelo presente al vostro partner mettendolo al corrente delle cose che dovrebbero essere prese in considerazione da entrambi.

Recepito il messaggio? Single, vi accorgerete che un innamoramento recente inizierà a prendere la piega che tanto speravate. Forse qualcuno scoprirà un nuovo tipo di emozione, mai sperimentata: si chiama amore, lo sapevate? Nel lavoro, potreste unire l’utile al dilettevole: accettate pure quell'attività che sapete, di certo vi aiuterà a conoscere tanta gente nuova o vi permetterà di scoprire luoghi affascinanti. La salute intanto si prevede buona, ma questo non vuol dire che potete concedervi ogni stravizio. A tavola evitate le bevande alcoliche.

Frase del giorno : "La gente non ama pensare. Se uno pensa, deve poi giungere a delle conclusioni. E le conclusioni non sempre sono piacevoli." (Helen Keller).

: "La gente non ama pensare. Se uno pensa, deve poi giungere a delle conclusioni. E le conclusioni non sempre sono piacevoli." (Helen Keller). Voto: 9.

L'oroscopo di sabato 27 giugno: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★.

L'oroscopo sulla giornata di domani, sabato 27 giugno, indica un fine settimana senza troppi riscontri negativi per la maggior parte di voi Capricorno. Secondo le previsioni astrologiche, quasi tutto procederà come da copione: forse è arrivato il momento di rilassarsi un po' in compagnia delle persone che più vi piacciono. Cercate di godere a pieno regime ogni attimo della giornata, senza timore. Intanto, per quanto riguarda l'amore, l'energia delle stelle vi aiuterà a superare con scioltezza la giornata. In special modo nella vita di coppia, non siate troppo gelosi ma sforzatevi di dimenticare le tensioni quotidiane. Siate capaci di godere anche del solo piacere di stare con la persona che avete accanto e soprattutto nel cuore.

Single, periodo discreto senza impuntamenti ma nemmeno senza vittorie sentimentali esaltanti. Vi occorrerà molta pazienza e senso della misura, sappiatelo. Nel lavoro intanto, non avrete peli sulla lingua e sarete agguerriti più che mai: pronti ad inseguire i vostri obiettivi? Bravi, fatevi valere. Parlando di fisico e salute, le energie risulteranno un po' più basse del solito. Risparmiatevi soprattutto sotto il profilo muscolare. Vi sentirete meglio in serata.

Frase del giorno : "Il segreto dell’esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per che cosa si vive." (Fëdor Dostoevskij).

: "Il segreto dell’esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per che cosa si vive." (Fëdor Dostoevskij). Voto: 7+.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★. Le previsioni astrali del giorno preannunciano a voi nativi una giornata decisamente impegnativa.

Diciamo pure che se non abbandonerete le vostre esitazioni non andrete da nessuna parte, anzi, continuerete a girare a vuoto all'infinito. Intanto, sforzatevi di non essere troppo suscettibili in questo primo giorno di weekend. Gli astri suggeriscono di stare lontano da quelle persone che potrebbero farvi saltare i nervi o ferirvi interiormente (e magari nemmeno se ne rendono conto!). Potrebbero manifestarsi situazioni in grado di generare un po' di stress in ambito di coppia. L'invito è di non dare per scontate certe cose, soprattutto nel rapporto a due. Sappiate comunque che i sentimenti vanno coltivati, sempre, altrimenti appassiscono e muoiono. Single, sarebbe meglio non prendersela con l'Astrologia, visto che alcune configurazioni astrali potrebbero riservare un'altra giornata difficile.

Probabilmente sarà un periodo in cui potreste fare un nuovo incontro, ma non porterà nulla che valga la pena raccogliere. Pertanto, vista la situazione, le previsioni del giorno come sempre invitano a portate pazienza. Prima o poi qualcosa di bello succederà. Nel lavoro l'oroscopo invita a occuparsi in prima persona della gestione economica dell’attività. È possibile che dobbiate prendere importanti decisioni in tal senso. In campo salutare invece, giornata delicata, caratterizzata da nervosismo e stress. Gestite ogni cosa con cautela, rispettando le esigenze ed i limiti del fisico.

Frase del giorno : "Perdona i tuoi nemici, ma non dimenticare mai i loro nomi." (John Fitzgerald Kennedy).

: "Perdona i tuoi nemici, ma non dimenticare mai i loro nomi." (John Fitzgerald Kennedy). Voto: 6.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo di sabato per la giornata di domani 27 giugno annuncia un frangente non certo da annoverare tra i migliori, ma neppure da declassare visto che c'è chi sta peggio di voi. Anche se non sarà certamente il momento più idoneo da dedicare a progetti o per parlare di questioni future, riuscirete a mantenere un certo controllo nelle situazioni più difficili: ma che fatica! In amore pertanto, la maggior parte delle coppie potranno senz'altro contare su qualche sprazzo di serenità, momenti abbastanza felici da trascorrere insieme. Cercate quindi di approfittare per fare qualcosa di carino insieme al vostro lui o alla vostra lei. Single, in alcuni frangenti qualcuno di voi potrebbe cadere in un leggero sconforto mentale. Fatevi coraggio, probabilmente arriverà a sostegno un bel colpo di fortuna, vero toccasana in certi momenti "no". In campo lavorativo cresce il desiderio di esplorare nuovi orizzonti. Marte intanto, in sestile a Venere e Giove ma ancora per poco presente nel segno, vi darà senz'altro una mano. In alcune situazioni riuscirete ad essere aperti e comunicativi quel che basta. Consiglio: mettete da parte le ripicche inutili. Energia vitale al top, relativamente allo stato di salute, ma occhio a non consumarla tutta in un colpo solo. Dopo qualsiasi attività o sforzo fisico rilassatevi con una bella doccia fresca o un corroborante bagno al pino o alla felce.