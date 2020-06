Anche l'ultima settimana del mese di giugno è praticamente giunta al termine, mentre si avvicina quella che porterà nel mese di luglio. Sul piano astrologico in molti riusciranno a ritrovare il sorriso e qualcuno potrebbe imbattersi in una notizia sorprendente. Tra i vari segni zodiacali ve ne sono alcuni, come Ariete e Sagittario, che potranno sfruttare una nuova carica di energia per affrontare le varie giornate. Pesci e Vergine, invece, potranno godere di qualche giornata quasi completamente impregnata di fortuna.

Di seguito approfondiamo l'andamento dei 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della settimana da Ariete a Vergine

Ariete - gli astri faranno dono di una nuova energia ai nati sotto al segno dell'Ariete. Una carica così positiva non si vedeva da tempo, soprattutto nella settimana appena trascorsa, e farà sembrare questo segno una vera e propria forza della natura.

Toro - finalmente gli astri potranno rivolgere il proprio sguardo sul Toro. La fortuna irromperà nelle prossime giornate quasi come un fiume in piena facendo sopraggiungere qualche notizia positiva anche in ambito lavorativo.

Gemelli - periodo non proprio positivo per il segno dei Gemelli, specialmente considerando che la Luna torna a mettersi in opposizione. Qualche piccolo contrattempo piomberà lungo il cammino e flebili discussioni potrebbero infastidire la quiete creata con il proprio partner.

Cancro - stando alle previsioni dell'oroscopo, qualche astro in opposizione potrebbe mettere i bastoni fra le ruote a coloro nati sotto al segno del Cancro. Attenzione a non disperare, poiché con l'arrivo del weekend aumentano le probabilità di ricevere qualche notizia positiva.

Leone - finalmente anche il Leone avrà la possibilità di tirare un sospiro di sollievo.

La fortuna volgerà il suo sguardo anche in direzione di questo segno zodiacale, permettendo ai nativi di godersi in tranquillità i frutti del proprio lavoro.

Vergine - le energie tornano finalmente al loro posto permettendo a questo segno zodiacale di ottenere maggiori risultati con uno sforzo minore.

Sia che si tratti del piano lavorativo, scolastico o sentimentale, la Vergine potrà compiere grandi cose.

L'oroscopo fino al 5 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia - Marte risulta essere in opposizione in confronto a questo segno zodiacale. La stanchezza potrebbe interrompere la quiete riscoperta con tanta fatica, ma senza precludere la riuscita in un qualsiasi campo della propria vita.

Scorpione - si preannuncia una settimana decisamente fortunata per il segno dello Scorpione. Le posizioni astrali favorevoli permettono di godersi a pieno le prossime giornate, in compagnia o meno dei propri amici.

Sagittario - secondo quanto previsto dall'oroscopo, il Sagittario potrà usufruire di una nuova carica di energie che renderà l'intero periodo più semplice da affrontare.

Specialmente per chi studia o per chi lavora, le energie risulteranno un ottimo alleato.

Capricorno - nonostante le notizie positive che si potranno ricevere, sia in ambito lavorativo che sentimentale, i prossimi giorni potrebbero essere accompagnati da qualche nota di stress e nervosismo. Attenzione quindi a non esagerare con i battibecchi, specialmente se dalla parte opposta vi è una persona cara.

Acquario - una mente aperta come quella di questo segno zodiacale necessita di nutrimento e la calma delle prossime giornate aiuterà a mantenerla sana. Meglio dare libero sfogo alla fantasia, ritagliando magari qualche piccolo hobby da coltivare.

Pesci - qualche giornata fortunata potrà posarsi lungo il cammino di questo segno zodiacale.

Attenzione a non strafare in modo eccessivo poiché, anche se la voglia di mettersi in gioco è tanta, le energie non sono illimitate. Non per questo, però, è necessario abbandonare i propri piani.