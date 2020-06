L'Oroscopo di luglio per lo Scorpione si aprirà con tante opportunità sia in campo lavorativo che sentimentale. I nati del segno vivranno un periodo molto fruttuoso, dove semineranno molto in questo mese per poi raccogliere i frutti nei mesi successivi. Saranno estremamente determinati a concretizzare i loro progetti lavorativi anche se, in qualche caso, i primi risultati si vedranno solo alla fine dell'estate. In campo sentimentale, lo Scorpione in coppia avranno Venere in quadratura, perciò dovranno stare attenti a non creare delle incomprensioni con il proprio partner. I single invece faranno in questa estate tante conoscenze interessanti.

Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Tante novità professionali nell'oroscopo di luglio per lo Scorpione

Il mese di luglio porterà tante novità interessanti a voi amici dello Scorpione. Il Sole e Mercurio in Cancro regaleranno un'irresistibile voglia di viaggiare, ma non prima di aver svolto il vostro lavoro alla perfezione. Dovrete buttarvi a capofitto nel lavoro per ottenere ciò che desiderate. Urano nel Toro vi renderà molto combattivi e niente potrà fermarvi per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati da tempo. Neanche la quadratura di Venere potrà fermarvi, anzi questa sarà solo una sfida in più da superare per raggiungere ciò che desiderate. In questo mese di luglio, grazie all'aiuto di due pianeti importanti, Giove e Saturno in Capricorno, raggiungerete delle mete importanti in campo lavorativo e la loro benevola influenza vi aiuterà anche in campo economico.

Chi vorrebbe un avanzamento di carriera o desidererebbe cambiare lavoro, dovrà in questo mese fare colloqui per poter trovare anche in un futuro prossimo ciò che desidera. Voi amici dello Scorpione sarete molto creativi e ispirati grazie al benevolo transito di Nettuno, mentre Marte in Ariete caricherà di un'energia esplosiva che vi farà sentire motivati e nessuno potrà fermarvi.

Inoltre grazie al passaggio di Mercurio sarete estremamente comunicativi e la sua benevola influenza vi guiderà anche nelle scelte importanti. Dovrete però ricordare di riposare e di non soccombere allo stress poiché potreste diventare nervosi e irascibili.

Tante opportunità in campo sentimentale per lo Scorpione nel mese di luglio

Il mese di luglio si aprirà all'insegna della sensualità per voi nati dello Scorpione. Marte in Ariete caricherà di un'energia forte e spontanea che riuscirà a rendervi irresistibili. Sarà proprio il suo aiuto che contrasterà la quadratura di Venere in Gemelli che vi farà essere incostanti, rendendovi a volte carichi di passione e altre volte freddi. Dovrete cercare di combattere la cattiva influenza di Venere, altrimenti questa creerà qualche noia o incomprensione per voi Scorpione in coppia. Dovrete cercare anche di non soccombere al nervosismo e di aprirvi di più all'amore. Nettuno vi renderà ispirati e potrete trascorrere momenti meravigliosi in compagnia del vostro partner.

Mercurio in transito potrebbe spingervi a fare delle scelte importanti come la convivenza o il matrimonio. Invece voi amici dello Scorpione single, vivrete un mese di luglio all'insegna del divertimento. Farete molti incontri stimolanti, vi divertirete e conoscerete tante persone, l'influenza di Marte in Ariete vi renderà carichi di energia e di voglia di vivere. Ma le conoscenze fatte nel mese di luglio molto probabilmente non saranno storie serie, solo fuochi di paglia. Quindi voi amici dello Scorpione single dovrete vivere un'estate spensierata e non cercare a tutti i costi l'anima gemella.