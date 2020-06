Anche la seconda settimana di giugno è giunta al suo termine e si prepara a lasciare il posto ad un nuovo periodo. L'oroscopo che anticipa le giornate comprese tra lunedì 15 e domenica 21 giugno porta aria di novità per la maggior parte dei segni zodiacali, mentre altri come ad esempio il Sagittario potrebbero incappare in qualche problema. Discussioni accese, secondo le previsioni degli astri, giungeranno all'interno della vita di coppia dei nati sotto al segno della Vergine, mentre l'Ariete potrà finalmente godere di energie positive. Da seguire con attenzione anche il segno della Bilancia: qualche piccola tensione potrebbe fare capolino non solo nella vita di coppia ma anche all'interno dell'ambito familiare.

Di seguito, le previsioni per i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo settimanale, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, secondo l'oroscopo di questa nuova settimana di giugno, i nati sotto al segno dell'Ariete potranno godere di una nuova carica di energie positive in grado di renderli a dir poco straordinari. Una positività così, specialmente in un segno come questo, non si vede spesso.

Toro - per il segno del Toro si prospetta un periodo decisamente fortunato. così come per l'Ariete, anche questo segno sembrerà stranamente ottimista e riuscirà, con un po' di forza di volontà, a raggiungere rapidamente gli obiettivi prefissati.

Gemelli - la fortuna non sembra volere risparmiare quasi nessuno.

Anche i Gemelli rientrano tra i segni zodiacali maggiormente favoriti di tutta la settimana. L'entusiasmo non mancherà di certo e risulterà spesso contagioso per le persone che si trovano nei paraggi.

Cancro - una così grande forza di volontà non è visibile quasi in nessuno, tranne che in coloro nati sotto all'influenza di questo segno.

Le situazioni, spesso fin troppo difficili, che si sono susseguite negli anni sono riuscite a temprare in maniera a dir poco ottima questo segno zodiacale.

Leone - l'amore continua ad essere nell'aria ed il Leone non può che esserne attratto. Una gentilezza ed una nobiltà d'animo che entrano in gioco quando meno ci si aspetta, specialmente se vengono richieste per far felice la propria anima gemella.

Chi non ha ancora trovato la propria strada non dovrà disperare, poiché presto arriverà il suo momento.

Vergine - attenzione a non esagerare con le discussioni, specialmente in ambito familiare e nella vita di coppia. Qualche litigio abbastanza acceso potrebbe interrompere il quieto vivere e basta davvero poco per distruggere quell'equilibrio creato con tanta fatica.

L'oroscopo fino al 21 giugno, da Bilancia a Pesci

Bilancia - la settimana entrante non sarà tra le più fortunate del mese, specialmente se qualche piccola tensione disturberà la tranquillità di questo segno. L'oroscopo consiglia infatti di restare calmi anche quando la situazione non sembra essere tra le migliori. Tutto si sistemerà quanto prima.

Scorpione - settimana di nervosismo per i nati sotto al segno dello Scorpione. L'aria si prospetta abbastanza tesa, specialmente all'interno della vita di coppia, e lo stress accumulato nei giorni precedenti non aiuta a gestire le situazioni nel migliore dei modi. Attenzione quindi a non strafare: contare fino a 10 prima di rispondere ad una provocazione risulta la cosa più saggia da fare.

Sagittario - i nati sotto a questo segno dovranno, sfortunatamente, fare i conti con qualche nota di malessere in grado di rovinare le prossime giornate. Attenzione in amore: qualche storia sentimentale potrebbe essere troncata inaspettatamente.

Capricorno - il nervosismo e le tensioni dell'ultimo periodo hanno reso il Capricorno poco amichevole.

riuscire a ritagliare qualche attimo da dedicare a sé stessi, magari rilassandosi per come si deve, potrebbe risultare un vero toccasana per il futuro.

Acquario - la voglia di cambiamento non sembra volere abbandonare il segno dell'Acquario. C'è chi sogna una vita migliore e chi semplicemente ha voglia di cambiare aria. L'importante, in entrambe le situazioni, è documentarsi ed organizzare al meglio le proprie azioni.

Pesci - nonostante le tensioni che nasceranno con il partner, i Pesci riusciranno a dare sfoggio delle proprie abilità e della propria energia. Una carica così renderà questo segno in grado di superare ogni tipologia di avversità, anche quelle che chiunque definirebbe insuperabili.