Anche la terza settimana del mese di giugno sta giungendo al suo termine, lasciando così spazio a un altro weekend con un oroscopo pieno di sorprese. Sfortunatamente, coloro nati sotto al segno del Sagittario e della Vergine si ritroveranno a fare i conti con qualche battibecco familiare e discussioni difficilmente evitabili, contrariamente a quanto potrebbe accadere ad altri segni zodiacali. A dover stringere i denti sembra essere anche la Bilancia, mentre il segno dell'Ariete si preparerà per affrontare un fine settimana fortunato e innovativo. Attenzione però a non strafare né abbattersi, così come la sfortuna e i periodi negativi non durano per sempre, anche quelli positivi e pregni di fortuna sono destinati a finire.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - coloro nati sotto al segno dell'Ariete affronteranno il prossimo weekend con il sorriso sulle labbra. La fortuna non sembra avere intenzione di abbandonarli neanche per un istante e potrebbe portare con sé qualche inaspettata buona notizia. Meglio aprire bene le orecchie.

Toro - così come per l'Ariete, anche l'oroscopo riguardante il segno del Toro non sembra voler lasciare una scia di malinconia sul proprio cammino. Il fine settimana passerà in tutta tranquillità, con quella giusta nota di fortuna che permetterà ai nati sotto a questo segno di raggiungere i propri obiettivi, o comunque di avvicinarsi maggiormente a essi.

Gemelli - giornate prosperose e imbattili sembrano stanziarsi all'orizzonte. Il segno dei Gemelli si ritroverà a condividere la propria fortuna con tutti gli altri, mostrandosi costantemente allegro e deciso nelle proprie azioni e decisioni. Attenzione a non mostrarsi tentennanti, poiché gli approfittatori non attendono altro.

Cancro - la forza di volontà e la determinazione porteranno questo segno zodiacale ad ergersi sempre più, camminando così a testa alta anche quando la situazione sembra remare contro di lui. Attenzione però a non strafare, chiedere aiuto alle persone fidate, spesso, può risultare utile.

Leone - nonostante la settimana corrente abbia portato l'amore a un livello superiore, la nascita di qualche piccola discussione in ambito familiare potrebbe influenzare anche la vita di coppia.

Spesso i genitori e la famiglia non sono d'accordo con una storia d'amore "turbolenta", ma non per questo è necessario mettersi contro tutti.

Vergine - sfortunatamente, i nati sotto a questo segno si ritroveranno costretti a immergersi completamente in qualche battibecco all'interno del nucleo familiare. Non si tratta di qualcosa di difficilmente risolvibile, eppure la situazione potrebbe creare qualche leggero scompiglio.

L'oroscopo del weekend, da Bilancia a Pesci

Bilancia - il segno, solitamente equilibrato con se stesso e con il mondo che lo circonda, potrebbe ritrovarsi costretto ad affrontare un periodo di turbolenze non previste e in grado di destabilizzarlo. Mantenere la calma ed evitare di dare sfogo alla propria rabbia potrebbe essere l'unica soluzione per non danneggiare il rapporto con una persona cara.

Scorpione - qualche nota di nervosismo e di stress potrebbe alterare la pace interiore raggiunta con non pochi sforzi, portando a rimpiangere i sacrifici che si sono dovuti affrontare. Sarebbe consigliato non nascondersi e chiedere aiuto a una persona cara: avere una spalla su cui poggiarsi potrebbe risultare un toccasana insostituibile.

Sagittario - come già anticipato, secondo l'oroscopo di questo nuovo weekend, anche il segno del Sagittario dovrà prepararsi ad affrontare qualche piccola discussione in ambito familiare. Anche all'interno della vita di coppia potrebbe nascere qualche battibecco inevitabile, l'importante è riuscire a mantenere la calma.

Capricorno - attenzione a non andare contro alle decisioni di un Capricorno, specialmente in un periodo così delicato come quello che sta per sopraggiungere.

Il nervosismo potrebbe divenire il peggior nemico di questo segno zodiacale e renderlo difficilmente avvicinabile.

Acquario - sembra esserci aria di cambiamento e l'Acquario non ha la minima intenzione di farsi trovare impreparato. Ascoltare i consigli degli amici e soprattutto delle persone esperte potrebbe aiutare a scegliere la strada migliore da intraprendere. Attenzione agli ostacoli.

Pesci - energia positiva in arrivo per il segno dei Pesci. Un sorriso così contagioso non si vedeva da settimane e finalmente potrà accompagnare i nati sotto a questo favoloso segno per tutta la durata del weekend. Meglio circondarsi di persone fidate e care per riuscire a trascorrere in perfetta allegria le giornate.