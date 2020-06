Anche la seconda settimana di giugno sta per giungere al suo termine e si avvicina un nuovo weekend. Secondo l'oroscopo in questo fine settimana da venerdì 12 a domenica 14 giugno i nati sotto al segno del Capricorno avranno modo di cimentarsi nella risoluzione delle varie problematiche, mentre i Gemelli potranno vedere avvicinarsi cambiamenti non previsti nella propria vita. Le giornate risulteranno essere in miglioramento per il segno dell'Ariete, così come per il Cancro è previsto l'arrivo di un pieno di energie non indifferente e in grado di aiutarlo nella realizzazione dei propri sogni.

Di seguito, le previsioni astrali per i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

L'oroscopo del secondo weekend di giugno: la prima sestina

Ariete - secondo l'oroscopo del secondo fine settimana di giugno, il segno dell'Ariete potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo e godersi queste giornate. La malinconia diventerà finalmente solo un ricordo e il sorriso regnerà sulla bocca di questo segno zodiacale.

Toro - importanti novità possono già intravedersi all'orizzonte, sia per quanto riguarda la sfera sentimentale e familiare sia per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Potrebbe trattarsi di una proposta da non dover prendere alla leggera e che, quasi sicuramente, porterà numerosi cambiamenti alla vita futura.

Gemelli - per i nati sotto al segno dei Gemelli non sono solo le novità ad essere in avvicinamento, ma un repentino cambiamento della propria vita che potrebbe destabilizzare leggermente la tranquillità creata nei giorni precedenti.

Chiedere aiuto ad una persona fidata potrebbe non essere una cattiva idea.

Cancro - nuove energie potranno finalmente donare un po' di tranquillità al Cancro, con la possibilità di ottenere il miglior risultato con il minimo sforzo. Chi ha lottato tanto per ottenere una posizione stabile potrà finalmente adagiarsi comodamente sulla propria poltrona e godersi i risultati dei propri sforzi.

Leone - qualche battibecco familiare potrebbe rendere il prossimo fine settimana un po' pesante e l'assenza di complicità con il proprio partner non farà altro che rendere il tutto meno digeribile e più difficile da superare. Stringere i denti ed evitare di scalciare troppo potrebbe essere l'unica soluzione plausibile, almeno per il momento.

Vergine - alcune note di nervosismo hanno iniziato ad insinuarsi nell'animo di questo segno già dall'inizio settimana e nonostante la tranquillità e la pazienza, riuscire a tenere a bada i propri istinti non sembra essere così semplice. Respirare profondamente e contare almeno fino a 10 aiuta e non poco.

L'oroscopo del weekend fino al 14 giugno: la seconda sestina

Bilancia - un segno così sensuale non si era mai visto. Il partner, e non solo, faticherà a tenere testa ad una Bilancia così provocante, specialmente se non vi sono alternative con cui distrarsi. Attenzione a non rifiutare troppe volte le richieste di questo segno o si potrebbe andare incontro alla sua ira.

Scorpione - la fortuna chiama lo Scorpione ripetutamente.

Secondo le previsioni dell'oroscopo, questo segno zodiacale avrà a che fare con un'ondata di fortuna non prevista e a dir poco incontenibile. Attenzione, però, a non esagerare troppo con il gioco.

Sagittario - la maggior parte di coloro nati sotto all'influenza di questo segno zodiacale sono riusciti ad incontrare quello che viene considerato come un nuovo inizio. Chi non lo ha ancora affrontato dovrà tenersi pronto, mentre tutti gli altri potranno lentamente adattarsi a questo cambiamento.

Capricorno - la testardaggine del Capricorno gli permette di affrontare le problematiche a testa altra e di cimentarsi per ricercare una quanto più valida e rapida soluzione. Chi ha prefissato degli obiettivi farà certamente di tutto per raggiungerli prima dell'arrivo di una nuova settimana.

Acquario - per i nativi di questo segno la positività sembra essere nell'aria. Tenere le orecchie bene aperte e non abbassare mai la propria guardia potrebbe risultare utile durante tutto il weekend. Stringere la mano alle persone care, specialmente a quelle più vicine, risulterà essere utile.

Pesci - anche il segno dei Pesci sembra rientrare tra quelli più fortunati del periodo. Una piccola parte potrà aggiudicarsi una vincita non indifferente, mentre tutti gli altri avranno la possibilità di avvicinarsi quanto più possibile alla risoluzione dei propri problemi.