Siamo arrivati alla metà della seconda settimana del mese di giugno, che si preannuncia ricca di novità e cambiamenti. Di seguito cosa annunciano stelle e pianeti nell'oroscopo per i dodici segni zodiacali dell'11 giugno, riguardante l'ambito dell'amore e del lavoro.

Stelle e oroscopo dell'11 giugno: la giornata

Ariete: in amore non lasciatevi prendere dalle tensioni. La Luna sarà nel segno domenica, per questo motivo sarebbe meglio programmare qualcosa d'importante. Nel lavoro c'è una maggiore stanchezza, ma si intravede comunque una soluzione importante e qualche novità.

Toro: le coppie che stanno insieme da tempo potranno fare qualcosa in più.

Alcuni hanno voglia di recuperare il tempo perduto. Nel lavoro ci sarà qualche spesa in più da gestire. Non mancherà qualche momento di distrazione.

Gemelli: a livello sentimentale le stelle potrebbero portare qualche provocazione in più, non manca comunque la voglia di amare. Nel lavoro la giornata sarà complicata a causa di piccole tensioni da gestire.

Cancro: in amore Luna favorevole che vi aiuta a recuperare da uno strappo del passato, è importante lasciarsi andare alle emozioni. A livello lavorativo un nuovo percorso potrà ripartire. Recupero per il fisico.

Leone: in amore Luna non è più opposta e questo porterà maggiori successi e novità. Alcune situazioni negative andranno riviste. Nel lavoro periodo di grandi novità, anche se diverse questioni pesano sulle vostre spalle.

Vergine: a livello amoroso se una storia non funziona bisogna parlare chiaro. Se state cercando un equilibrio nella relazione, al momento è difficile da trovare. Nel lavoro se dovete organizzare un nuovo progetto, avete le idee più chiare in vista del futuro.

Previsioni e oroscopo dell'11 giugno: la giornata

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore gli incontri avranno un valore in più in questa giornata: non rimandate nulla a domani. Interessante parte del mese per quanto riguarda il lavoro, qualche problema nella gestione generale.

Scorpione: per i sentimenti giornata importante che vede la Luna favorevole, sarà importante evitare i conflitti di troppo.

A livello lavorativo le nuove attività dovranno essere gestite con attenzione.

Sagittario: in amore giornata in cui potranno riemergere alcune difficoltà: vi ritroverete in una situazione precaria. Nel lavoro non sono stati ancora risolti alcuni problemi del passato.

Astri e oroscopo dell'11 giugno: previsioni

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale, a livello sentimentale ci sono ancora delle discussioni di troppo, cercate di affrontare tutti i problemi entro sabato. Nel lavoro qualche complicazione è dettata dai ritmi imposti dall'ultimo periodo. È importante trovare una soluzione se ci sono perplessità.

Acquario: giornata utile per i sentimenti. Chi è solo da tempo potrà darsi da fare.

A livello lavorativo il successo dipende da voi, ma c'è la necessità di rivedere alcuni accordi.

Pesci: in amore la Luna nel segno porterà maggiore positività fino a sabato. Nel lavoro è possibile che arrivi qualche buona opportunità. Calo per il fisico.