L'oroscopo del weekend che va dal 13 al 14 giugno annuncia che i nativi Ariete saranno piuttosto spensierati e con la voglia di prendere la vita così com'è, mentre la Vergine nutrirà molta fiducia nei confronti della propria anima gemella. Il Leone sarà piuttosto generoso e disponibile nei confronti degli altri, mentre il Sagittario dovrà cercare di metterci più grinta in ciò che fa.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana dal 13 al 14 giugno 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 13-14 giugno segno per segno

Ariete: secondo l'oroscopo del fine settimana, avrete meno pensieri per la testa rispetto al solito, complici i pochi impegni da svolgere.

Sarete dunque più liberi e avrete voglia di vivere queste giornate senza troppe pretese. Voto - 8-

Toro: un po' di disattenzione sul lavoro potrebbe impedirvi di guadagnare bene secondo l'oroscopo del weekend. Cercate di fare maggiore attenzione e non mischiate i vostri problemi personali con il lavoro. Voto - 6,5

Gemelli: bel fine settimana per voi nativi del segno. Avrete modo di godervi il piacere di stare con i vostri familiari, senza necessariamente dover pensare prima al lavoro, e la cosa vi piacerà davvero tanto. Voto - 8,5

Cancro: oroscopo del weekend fatto di intense emozioni per voi nativi del segno. Sarete più propensi a migliorare il rapporto con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade, chiarendo eventuali dubbi o litigi avuti nelle giornate precedenti.

Voto - 8+

Leone: avrete modo di trascorrere momenti piacevoli in compagnia di alcuni amici durante il weekend. Se è da tempo che non li vedete, siate generosi e fate in modo che questo incontro sia indimenticabile e possa intensificare il vostro legame d'amicizia. Voto - 8

Vergine: riuscirete ad avere più fiducia nei confronti del partner secondo l'oroscopo del weekend.

Questo nuovo modo di atteggiarsi al partner sarà sicuramente utile per evitare eventuali conflitti, quindi continuate su questa strada. Voto - 8

Bilancia: avrete tante piccole idee brillanti da applicare immediatamente sul posto di lavoro in questo fine settimana. Idee che se sviluppate per bene, potrebbero presto darvi delle piacevoli soddisfazioni.

Voto - 8

Scorpione: sarà un bel fine settimana per coloro che di recente hanno conosciuto nuove persone, le quali si riveleranno magari più di una semplice amicizia. Se invece avete una relazione fissa provate a fare qualcosa di piacevole fuori casa col partner. Voto - 8,5

Sagittario: periodo ancora piuttosto incerto per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, dove i progetti sembrano non voler spiccare il volo. Cercate di metterci più impegno in quel che fate e dimostrate di essere adatti a ricoprire il vostro ruolo. Voto - 6

Capricorno: l'ambito lavorativo procederà bene secondo l'oroscopo del fine settimana. Le vostre mansioni procederanno abbastanza bene, l'unico problema saranno i vostri colleghi con cui non ci sarà un buon affiatamento.

Cercate di mantenere le distanze per il momento. Voto - 7

Acquario: la vostra relazione di coppia procederà abbastanza bene per questo weekend. Ciò nonostante sarebbe il caso di iniziare a pensare di cambiare ciò che nella vostra storia d'amore non sembra più funzionare come un tempo: probabilmente ve ne siete già accorti da soli. Voto - 7,5

Pesci: secondo l'oroscopo, in questo fine settimana potreste incontrare qualcuno da frequentare e con cui poter dare nuova linfa alla vostra vita sentimentale. Se invece avete una storia fissa sarà meglio cercare di dare stabilità alla relazione di coppia. Voto - 7,5